Fans zur WM-Quali-Auslosung: „Mit Foda kam das deutsche Losglück nach Österreich“

Das österreichische Nationalteam kennt seine Gegner in der WM-Qualifikation für 2022. Dänemark, Schottland, Israel, die Färöer-Inseln und Republik Moldau stellen ein machbares Los dar....

Das österreichische Nationalteam kennt seine Gegner in der WM-Qualifikation für 2022. Dänemark, Schottland, Israel, die Färöer-Inseln und Republik Moldau stellen ein machbares Los dar. Wir haben die Meinungen der Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum zusammengefasst.

Ceekey: „Grad Färöer und Moldau gehen mir auf die Nerven. Gegen die haben wir jetzt schon so oft gespielt. Hätt gern mal so ne Schießbude a la San Marino, Andorra oder Gibraltar gehabt. Aber then again, there is no Schießbude für Franco.“

Mark Aber: „So eine Masn, wenn man die Gruppe nicht packt, kommt man wohl nie mehr zu einer WM zu meinen Lebzeiten.“

sulza: „Moldau hat in den letzten 15+ Spielen keinen einzigen Sieg geholt. Deren letzter Sieg war ein 1:0 daheim gegen Andorra. Ansonsten haben die 2019 alles verloren und 2020 nur zwei X geholt.“

flanders: „Sagen wir wie es ist, schaffst da die Teilnahme zur WM wieder nicht, dann kann uns eh keiner mehr helfen. Einen besseren Gegner aus Topf 1 gibt es nicht. Israel kennt man und die Schotten sind auch kein Übergegner.“

MiTrov: „Perfekte Gruppe! Blamieren wir uns, sind Foda und Schöttel hoffentlich Geschichte. Kommen wir weiter, fahren wir zu WM.“

michi87: „Ich tippe auf zweiter Platz und „es ist doch eh alles super, wir haben unser Ziel erreicht“.“

halbe südfront: „Jetzt ist es echt mal Zeit für eine WM Endrunde. Diese Chance muss man nutzen. Klar ist Dänemark stark, sonst wären die ja nicht in Topf 1, aber nicht zu stark. Und gerade weil die Gruppe so ausgeglichen ist, ist da noch mehr drin. Da wird keine Mannschaft durchmarschieren, da muss man halt dann die Big Points holen. Und gerade mit Fodas Fußball werden die Dänen und die Schotten so ihre Probleme haben. Da fürchte ich mehr, dass die Färinger und Moldauer uns das Leben schwer machen.“

joe280: „Mit Foda ist zumindest das deutsche Losglück bei uns eingezogen.“

Karambesi: „Bin mit der Auslosung sehr zufrieden. Wenngleich doch auch diese Gegner Respekt entgegengebracht wird. Es hätte wesentlich schlimmer kommen können. Ein Team in Höchstform kann das auch schaffen.Bin optimistisch.“

ooeveilchen: „Freue mich schon auf die Radioübertragung des ORF aus Torshavn.“

barra brava: „Gute Gruppe. wohl die einzige, wo man Erster werden kann. Wobei es natürlich gegen Schottland und demarkieren sicher 50/50 Partien werden. Schmeichel, Delaney, Kjaer, Christensen, Eriksen, Poulsen, Braithwaite oder Vestergaard bei Dänemark bzw. McTominay, Tierney und Robertson bei Schottland haben sicherlich „unsere“ Qualität. Es kann natürlich auch entscheidend sein, wer sich gegen die „Kleinen“ anschüttet, sowas gibt’s ja auch an jedem Spieltag 2-3 mal.“

michi87: „Gegen Schottland und alles, was darunter gesetzt ist, muss man einfach gewinnen, um eine Chance auf den Direktaufstieg zu haben (ein Play-Off schaffen wir nicht).“

halbe südfront: „Natürlich ist Dänemark das bestmögliche Los aus Topf 1. Aber die sind doch nicht klar hinter uns zu stellen. Die sind ja nicht auf Platz 12 der Rangliste gelost worden, die haben sich da hingespielt. Wir brauchen da 2 Goldtage, um die nötigen 4 Punkte zu holen.“

Svmfan70: „Alle Gruppen durchforstet – möchte mit keiner der anderen Topf2-Nationen tauschen – Leicht wird’s trotzdem nicht.“

OoK_PS: „Ich sag’s wie es ist: Hier muss sich Österreich einfach qualifizieren, egal ob als Gruppensieger, über die Barrage oder die Nations League. Eine viel einfachere Ausgangslage in einer WM-Quali werden wir kaum mehr bekommen.“

valderama: „Erster werden ist nicht leicht. Und beim sehr realistischen Playoff muss man zwei Gegner auf Augenhöhe besiegen. Es ist meiner Meinung nach dank der Auslosung und dem zugelosten Team aus Topf 1 wahrscheinlicher geworden, aber immer noch brutal schwer zu den 13(?) qualifizierten europäischen Ländern zu zählen.“

semmerl: „Die Voraussetzungen sind natürlich besser denn je, wobei die letzte WM-Quali-Gruppe wohl auch nicht schwerer war und da sind wir grandios gescheitert. Selbstläufer wird es also ganz sicher keiner, das werden richtig harte Spiele und wohl ein Kampf bis zum Schluss. Dass wir zum letzten Mal 1998 dabei waren, zeigt eh, wie schwer es für ein Land wie Österreich ist sich für die WM zu qualifizieren. Da braucht man ganz sicher auch ein wenig Glück in den Spielen selbst. Meiner Meinung nach wird’s ein enges Rennen mit Dänemark, vielleicht mit Entscheidung am letzten Spieltag. Warum wir übrigens im Playoff chancenlos sein sollten wie hier manche meinen geht mir nicht so wirklich ein. Von den Topf 2 und 3 Mannschaften braucht man sich nicht fürchten und von den Topf 1 Mannschaften werden sich wohl fast alle direkt qualifizieren. Aber mal schauen, wird ein spannendes Jahr 2021. Für mich liegt es am meisten daran wie hungrig die Spieler darauf sind einmal im Leben bei einer WM dabei zu sein. Wenn sie dem alles unterordnen und für die Quali als Team brennen, werden wir meiner Meinung nach 1. in der Gruppe werden. Wenn nicht dann kannst du draußen als Trainer sitzen haben wen du willst, dann wird’s nicht reichen.“

Mehr Fanmeinungen zum österreichischen Nationalteam findet ihr im ÖFB-Forum des Austrian Soccer Board.