Rangnick fixiert den 26-Mann-Kader für die UEFA EURO 2024

Teamchef Ralf Rangnick hat seinen 26-Mann-Kader für die am 14. Juni beginnende UEFA EURO 2024 in Deutschland festgelegt. Aus dem 29-köpfigen Aufgebot für das vergangene freundschaftliche Länderspiel gegen Serbien (2:1) finden sich Tobias Lawal (LASK; 0), Stefan Lainer (Borussia Mönchengladbach/GER; 39/2) und Thierno Ballo (RZ Pellets WAC; 0) nicht im EM-Kader wieder.

„Es ist eine Entscheidung, die mir nicht leichtgefallen ist. Mir war es wichtig, allen drei Spielern in Einzelgesprächen meine Beweggründe zu erklären. Das habe ich heute nach dem Abschlusstraining gemacht“, so Ralf Rangnick.

Thierno Ballo wird das U21-Nationalteam verstärken, das am heutigen Freitag in einem freundschaftlichen Länderspiel in der ERGO Arena Wr. Neustadt auf Schottland trifft (19:00 Uhr, LIVE auf ORF Sport+).

Tormann Alexander Schlager vom FC Red Bull Salzburg wurde nach einer Operation am Meniskus nicht rechtzeitig fit für die Endrunde.

„Wir haben das gemeinsam besprochen, es würde einfach zu früh kommen. Es war so, dass sein Knie bei einer körpergewichtsentlastenden Laufeinheit reagiert hat. Da war klar, dass es keinen Sinn macht, darauf zu hoffen, dass er in den nächsten zwei Wochen spielfähig ist“, sagt Rangnick.

Nach der Generalprobe am morgigen Samstag, 8. Juni auswärts im Kybunpark St. Gallen gegen die Schweiz (18:00 Uhr, LIVE auf Servus TV) werden Nationalteam und Betreuer am Mittwoch, 12. Juni das EURO-Basecamp in Berlin beziehen.

Folgende Spieler befinden sich im ÖFB-Aufgebot für die UEFA EURO 2024:

TOR: Niklas HEDL (SK Rapid; 1), Heinz LINDNER (Royale Union Saint-Gilloise/BEL; 36), Patrick PENTZ (Bröndby IF/DEN; 6)

VERTEIDIGUNG: Flavius DANILIUC (FC Red Bull Salzburg; 2/0), Kevin DANSO (RC Lens/FRA; 19/0), Philipp LIENHART (SC Freiburg/GER; 20/1), Phillipp MWENE (1. FSV Mainz 05/GER; 11/0), Stefan POSCH (FC Bologna/ITA; 31/1), Leopold QUERFELD (SK Rapid; 2/0), Gernot TRAUNER (Feyenoord Rotterdam/NED; 10/1), Maximilian WÖBER (Borussia Mönchengladbach/GER; 24/0)

MITTELFELD: Christoph BAUMGARTNER (RB Leipzig/GER; 37/14), Florian GRILLITSCH (TSG 1899 Hoffenheim/GER; 42/1), Marco GRÜLL (SK Rapid; 5/0), Florian KAINZ (1. FC Köln/GER; 27/1), Konrad LAIMER (FC Bayern München/GER; 35/4), Alexander PRASS (SK Puntigamer Sturm Graz; 5/0), Marcel SABITZER (Borussia Dortmund/GER; 78/17), Romano SCHMID (SV Werder Bremen/GER; 10/0), Matthias SEIDL (SK Rapid; 3/0), Nicolas SEIWALD (RB Leipzig/GER; 23/0), Patrick WIMMER (VfL Wolfsburg/GER; 11/1)

STURM: Marko ARNAUTOVIC (Inter Mailand/ITA; 112/36), Maximilian ENTRUP (TSV Egger Glas Hartberg; 3/1), Michael GREGORITSCH (SC Freiburg/GER; 54/15), Andreas WEIMANN (West Bromwich Albion/ENG; 24/2)

( Pressemeldung ÖFB )