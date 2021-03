Schottland-Trainer Clarke: „Will nicht warten bis ich 80 Jahre alt bin“

Vor dem Länderspiel gegen Schottland wollen wir einen kleinen Überblick über die schottischen Medien geben und uns ansehen wie sie das Duell gegen Österreich...

Vor dem Länderspiel gegen Schottland wollen wir einen kleinen Überblick über die schottischen Medien geben und uns ansehen wie sie das Duell gegen Österreich einschätzen. Dabei erfahren wir einige interessante Informationen, die wir euch nicht vorenthalten wollen.

Schottlands neue Hoffnungsträger

Die schottische Nationalmannschaft lebte in den vergangenen Jahren in erster Linie von ihrer starken Defensive. Dies ist auch kein Wunder, wenn man sich den Kader ansieht, denn die meisten Star-Spieler aus der Premier League nehmen im schottischen Kader eher defensivere Rollen ein. Schottland kassierte in den acht Länderspielen im Jahr 2020 nie mehr als einen Gegentreffer, erzielte allerdings auch nur einmal mehr als ein Tor und blieb in den letzten beiden Nations-League-Spielen gegen die Slowakei und Israel ohne Erfolgserlebnis. Speziell für die Position des Linksverteidigers bzw. Flügelverteidigers stehen mit Liverpool-Spieler Andy Robertson und Gunner-Abwehrspieler Kieran Tierney zwei absolute Spitzenspieler zur Verfügung, wobei Robertson im Falle eines 3-4-3-Systems auch schon als linker Mittelfeldspieler auflief. Scott McTominyy, der bei United in der Mittelfeldzentrale agiert, wurde zuletzt im Nationalteam im Abwehrzentrum eingesetzt. Im Sturm sah es im Gegensatz dazu eher mau aus. Sechs Tore in den letzten acht Spielen sprechen eine eindeutige Sprache, wobei sogar zwei Treffer nach einem Strafstoß fielen.

The Herald berichtet nun von neuen Hoffnungsträgern im Angriff. In erster Linie ist dabei von Che Adams die Rede, der in der aktuellen Saison für Southampton immerhin sieben Treffer erzielte und sich aktuell in einer starken Form befindet. Da er in den letzten drei Premier-League-Partien gegen Sheffield United, Manchester City und Brighton jeweils einen Treffer erzielte, könnte er gegen Österreich mehr als eine Joker-Rolle einnehmen und von Beginn an auflaufen. Neben Che Adams überzeigte ein weiterer neuer Angreifer im Training. Hibernian-Stürmer Kevin Nisbet steht aktuell in der schottischen Liga bei zwölf Saisontreffern und darf sich ebenfalls Chancen auf Einsatzminuten gegen Franco Fodas Mannschaft ausrechnen. Schottland-Trainer Steve Clarke „Die beiden neuen Spieler, Che und Kevin, kamen zum Kader dazu und waren beeindruckend. Man sah auch an den Reaktionen der übrigen Spieler, dass sie glücklich mit der Zusammenstellung des neuen Kaders sind…Als wir sie beim Training sahen, blickte ich auf die Mannschaft und das Niveau der Trainingseinheiten und ich sagte zu Co-Trainer John Carver: „Ich habe jetzt mehr Probleme (Anm.: Mit der Aufstellung für das Österreich-Länderspiel), denn das Niveau der Mannschaft stieg. Das ist gut und hoffentlich finde ich gleich die richtige Balance in den ersten drei Spielen und wir fahren die Punkte ein.“ Gegenüber dem Herald gab er außerdem an, dass sich seine Mannschaft nicht mit der geglückten Qualifikation zur Europameisterschaft zufriedengeben will, sondern sich auch gleich für das nächste Großereignis qualifizieren möchte. Dass Schottland über eine gute Mannschaft verfügt, möchte er dann auf dem Spielfeld unter Beweis stellen.

Andy Robertson lobt neuen Stürmer

The National berichtet ebenfalls über den neuen Angreifer Che Adams und lässt Liverpool-Star Andy Robertson zu Wort kommen. Immerhin spielte der Linksverteidiger schon auf Klubebene gegen seinen Nationalteam-Kollegen und fand nur lobende Worte für den Debütanten: „Ich habe gegen Che gespielt, er hat gleich mehrere Qualitäten, die er bei Soutampton unter Beweis stellte. Es ist großartig, dass er jetzt im Kader der Nationalmannschaft ist und im Training war er exzellent und verbessert unsere Qualität…Che ist ein fantastischer Spieler und ich weiß welche Probleme er gegnerischen Defensiven bereiten kann. Hoffentlich wird er das auch machen, wenn er das Schottland-Trikot trägt.“

Schottland muss an einer WM teilnehmen

The Scotsman berichtet über den Stellenwert der WM-Qualifikation für das schottische Nationalteam. Die Nationalmannschaft qualifizierte sich zum ersten Mal seit 23 Jahren für ein Großereignis und wird zum ersten Mal nach der EM 1996 und der WM 1998 wieder einmal an einer Endrunde teilnehmen. Die EM-Qualifikation war nach der langen Durststrecke enorm wichtig, doch eine Teilnahme an einer Weltmeisterschaft zählt für die Schotten mehr. Das sieht auch Clarke so: „Ich glaube eine Qualifikation für die Weltmeisterschaft wäre für jeden etwas Besonderes. Wir wollen konstant erfolgreich sein und nicht nur für eine Endrunde die Qualifikation schaffen und dann 23 Jahre auf das nächste Turnier warten. Ich wäre dann 80, so lange kann ich nicht warten. Ich würde mich viel lieber gleich für das nächste Turnier qualifizieren, das Ziel ist Katar 2022.“

Weiters betonte er, dass ein guter Start in die Gruppe enorm wichtig wäre: „Ohne zu viel Druck erzeugen zu wollen ist ein guter Start natürlich sehr wichtig. Ein Sieg zum Auftakt wäre gut, speziell gegen ein Team das höher als wir gesetzt ist. Österreich ist von der Setzung her die zweitbeste Mannschaft, mit einem guten Start gegen sie würden wir die Voraussetzungen für eine hoffentlich gute Qualifikation schaffen.“

