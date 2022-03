Teamchefsuche: Fans trauen dem ÖFB keine Kreativität zu

Nachdem das Aus von Franco Foda beim ÖFB offiziell besiegelt ist, spekulieren die Fans bereits über den Nachfolger des 55-Jährigen als Teamchef. Wir haben...

Nachdem das Aus von Franco Foda beim ÖFB offiziell besiegelt ist, spekulieren die Fans bereits über den Nachfolger des 55-Jährigen als Teamchef. Wir haben die Meinungen der Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum zusammengefasst.

lonelycowboy: „Selbst wenn Oliver Glasner oder Adi Hütter frei werden würden – ob sie sich das antun würden, ist fraglich. Hasenhüttl will offenbar überhaupt 2024 seine Karriere beenden, der wäre frühstens dann ein Thema. Top-Kandidat wird Stöger sein. Der ist sofort verfügbar, ein bekannter Name, gut verhabert speziell in Wien, er dürfte relativ pflegeleicht sein und finanziell im Rahmen des Möglichen. Ein idealer Kandidat für den ÖFB. Sportlich habe ich meine Zweifel, denn Wenn ich mich richtig erinnere, ist seine Spielphilosophie eher vorsichtig und defensiv. Also genau das, wofür Foda kritisiert wird. Herzog ist eh schon seit ewig ein Kandidat, aber der startet gerade seine Vereinstrainer-Karriere neu durch, fraglich ob er sich den „Rückschritt“ zum Nationalteam antut. Aus dem deutschsprachigen Ausland kommen hauptsächlich dort ausrangierte Trainer in Frage wie Bruno Labbadia, Jürgen Klinsmann, Lucien Favre – fraglich wie deren Gehaltsvorstellungen aussehen. Vorteil eines erfahrenen deutschen Vereinstrainers wäre vermutlich, dass viele unserer Kicker in Deutschland spielen. Vielleicht holt man ja den Thorsten Fink aus Lettland nach Österreich zurück, ich schließe nichts aus. Ruttensteiner – dazu müssten zuerst beim ÖFB einige Entscheidungsträger ausgewechselt werden.“

maxglan: „Wird zwar nicht passieren, aber ich würde Stöger eher auf dem Posten von Schöttel sehen. Als Trainer dürfte Stöger seine Magie ein wenig verloren haben, seit er nicht mehr mit Schmid als Co zusammenarbeitet.“

Xaverl Nick: „Stöger wäre jetzt glaub ich auch der geeignete Mann. Auch wenn er ohne Manfred Schmid nur halb so viel wert ist, schätze ich ihn schon so ein, dass er eine Team-Dynamik hinein bringt, die aktuell gerade benötigt wird.“

flanders: „Wenn man Stöger zuletzt beobachtet hat, der lässt genau den Foda Kick spielen den hier die meisten so verteufeln. Eher defensiv, gut stehen, wenig Risiko. Mit dem ist er zuletzt in Deutschland und Ungarn gescheitert. Beide Vereine waren davor auch nicht für diese Philosophie bekannt.“

Zidane85: „Was ich nicht verstehe, wir haben ein erfolgreiches System in Österreich und die Spieler dazu. (Red Bull) Warum versucht man es nicht einmal damit? Red Bull Trainer her, ein paar (Ex-)Spieler dazu und ich glaube auch ein Alaba, der in einem Weltklasseteam regelmäßig spielt, wird das System auch behirnen. Es ist eigentlich aufgelegt was und wie wir spielen sollten.“

Zuckerhut: „Bitte nicht Stöger. Da ging es die letzten Jahre stetig bergab.“

P200E: „Es gehört ein Trainer her, der die stärken unserer besten Kicker so koordinieren und aufstellen kann, dass die Summe der Aufgestellten besser ist als die Einzelteile. Ob Schöttel im Stande ist so einen zu kennen, zu finden, und wenn gefunden zu erkennen dass er so einer ist, das darf mit hoher Wahrscheinlichkeit bezweifelt werden.“

fußball123oö123: „Stöger würde dem ÖFB schon gut zu Gesicht stehen. Wie eh schon andere geschrieben haben, in erster Linie wohl am besten als Sportdirektor. Als Trainer wurde er zwar auch funktionieren, aber da vor allem aufgrund seiner Persönlichkeit. Also sollte er den Posten angeboten bekommen und annehmen, würde es auch in seiner Verantwortung sein, sich sein Trainerteam so zusammenzustellen, dass dann ähnlich gut funktioniert wie das Duo Stöger/Schmid. Zu den anderen Dauerkandidaten wie Herzog möchte ich schon auch etwas Positives sagen, weil’s ja gerne runtergemacht werden: Ich finde es gut, dass sich ein Herzerl (endlich) seine Sporen bei einem Verein wie der Admira (oh wie skandalös die Admira spielt nicht um Europa, sondern gegen den Abstieg) verdient und ich wünsche ihm, dass er den einen oder anderen Schritt noch machen wird, aber (derzeit) sicher nicht als Teamchef versteht sich.“

fenix: „Dass hier Gregoritsch noch nicht gefallen ist? Könnte ich mir gut vorstellen, dass er aufgrund der herausragenden Leistungen mit der U21 befördert wird.“

wienerfußballfan: „Gregoritsch hat sein Gesicht in diversen Interviews/Diskussionen gezeigt meiner Meinung nach. Der ist für mich zu sehr „Taktik ist überbewertet“ Mentalität.“

maxglan: „In erster Linie wird die Lösung billig und heimisch sein. Alle internationalen Namen sowie Glasner, Hütter, Hasenhüttl kann man also streichen. Oder es glaubt doch wohl nicht ernsthaft jemand, dass Visionär Milletich, der dem Sparefroh-Verband vorsteht, das nötige Kleingeld für einen anständigen Trainer locker macht?“

schooontn: „Ich würde mich sehr wundern, wenn dieses Präsidium jetzt irgend eine kreative Lösung präsentieren wird (wie es damals z.B. Koller war). Alles andere als Peter Stöger würde mich sehr verwundern. Österreicher, relativ sympathische Ausstrahlung (zumindest sympathischer als Foda), die Medien haben a Freude mit ihm, vermutlich auch keiner der mal irgendwem gegenüber unangenehm wird (wie man es z.B. bei einem Kühbauer erwarten könnte). Ist aber meiner Meinung nach sportlich gesehen definitiv keine Weiterentwicklung gegenüber einem Foda, schon gar nicht wenn er nicht die richtigen Assistenten an die Seite gestellt bekommt.“

Patrax Jesus: „Wenn so Namen wie Kühbauer fallen, nehme ich Stöger mit Handkuss.“

_ 1912 : „Trainer aus der österreichischen Bundesliga sollte man sich schon leisten können. Dutt oder Ilzer würden mir gefallen.“

fußball123oö123: „Ilzer wird mit Sicherheit seine eigene Karriere im Vordergrund sehen und sich den ÖFB nicht antun wollen. Dutt ist wiederum so ein Beispiel, wie schnell sich die Fansicht auf eine Person drehen kann. Was wurde nicht geschimpft und gezetert, als ihn der WAC verpflichtet hat und ich meine jetzt nicht die Wortmeldungen eines Hansi K. So gut er mittlerweile bei den Lavanttalern arbeitet, aber ob er für einen guten Nationalcoach taugt, trau ich mich nicht zu beurteilen.“

flanders: „Anforderung Nummer 1 wird sein, Österreicher oder Ausländer, der bereits in Österreich gearbeitet hat. Das wurde auch damals bei der Foda Ernennung so kommuniziert. Kühbauer oder Stöger, viel mehr Auswahl gibt es nicht. Kühbauer hätte den Burgenland-Bonus, der kennt den Präsident sehr gut. Schöttel sowieso.“

fußball123oö123: „Nix für ungut, aber einer der mit der Austria als Trainer 2x Meister geworden ist, in der deutschen Bundesliga erfolgreich war und auch sonst ein reflektierter Typ ist, ist aber schon deutlich vor einem Dietmar Kühbauer anzusiedeln. Nicht, dass er jetzt meine Wunschlösung wäre, aber bevor sich Gregoritsch Werner oder DonDidi auf’n Trainersessel setzen, ist mir der Peter hundertmal lieber.“

miffy23: „Ich finde, Stöger wird ein bisserl voreilig gecancelt, weil er halt auch zur 98er Generation gehört und ein bisserl ein Adabei ist in der Hinsicht. Aber er hat durchaus Erfolge vorzuweisen als Trainer und wäre denke ich doch offener und kommunikativer als Foda. Sprich: eine Verbesserung wär’s schon. Aber dass es theoretisch viel bessere Kandidaten gäbe, will ich nicht bestreiten. Ich möchte nur Stöger nicht in einen Topf mit österreichischen Freunderlwirtschaftslösungen wie Kühbauer oder Herzog schmeißen.“

OoK_PS: „Bei Stöger ist halt die Befürchtung, dass er ohne Manfred Schmid etwas limitiert ist.“

Douglas: „Stöger, Herzog, Heraf und Kühbauer sind um nichts besser als Foda, außerdem lassen alle einen ähnlichen Fußball spielen, von dem her würden diese Herren rein gar nichts bringen! Hütter, Ilzer und Glasner werden sich das Nationalteam noch nicht antun, dann bleibt eh nur mehr ein Ausländer über! Schmidt würde mir vom Spielstil sehr gefallen, vom Rumpelstilzchen Fußball der letzten Jahre sollte man sich schleunigst trennen.“

McKenzie1983: „Nachdem im Endefffekt der Seniorenzirkel den Trainer absegnen muss, ist jeder außerdem des Tellerrands sowieso „denkunmöglich“, bzw. ein kleines Wunder. Logisch wäre folglich Herzog, Stöger oder Kühbauer, vielleicht noch Gregoritsch mit dem U21-Bonus oder Koller zum Zweiten.“

maxglan: „Bin aktuell einfach nur froh, dass Marsch erst kürzlich einen neuen Job angenommen hat. Der wäre sicher auch diskutiert worden.“

