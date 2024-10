Die norwegische Fußballnationalmannschaft erlebte in der UEFA Nations League einen Abend zum Vergessen. Das Team um Superstar Erling Haaland unterlag Österreich mit 1:5. Die...

Die norwegische Fußballnationalmannschaft erlebte in der UEFA Nations League einen Abend zum Vergessen. Das Team um Superstar Erling Haaland unterlag Österreich mit 1:5. Die Reaktionen in Norwegen reichen von Entsetzen bis hin zu vorsichtigem Optimismus für die Zukunft.

Landestrainer Ståle Solbakken fasste die Niederlage nüchtern zusammen: „Es ist klar, dass das eine schwere Niederlage war. Wir müssen jetzt die beiden letzten Spiele gewinnen, um eine Chance zu haben.“ Er analysierte weiter: „Es sind zwei Situationen zu Beginn der zweiten Halbzeit – ein Elfmeter und eine Ecke – die alles auf den Kopf stellen. Danach schaffen wir es nicht, uns zu sammeln.“

Stürmer Alexander Sørloth, der den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielte, zeigte sich fassungslos: „Es ist seltsam und fühlt sich ein bisschen surreal an. Es ist lange her, dass wir so viele Tore kassiert haben und dass es defensiv so durchlässig war.“ Der Angreifer gab sich aber auch kämpferisch: „Wir müssen das abschütteln. Es ist ein Monat bis zum nächsten Mal, und ich gehe davon aus, dass alle mit neuem Elan kommen. Wir werden in den letzten beiden Spielen sechs Punkte holen.“

Die norwegischen Medien gingen hart mit dem Team ins Gericht. Dagbladet titelte: „Verhöhnt in Europa“ und sprach von einer „Demütigung“. Die Zeitung zitierte den ehemaligen Nationalspieler Bernt Hulsker: „Wir werden auseinandergenommen. Totaler Zusammenbruch. Wir werden völlig überrannt.“

TV2-Kommentator Øyvind Alsaker fand deutliche Worte: „Nein, nein, nein. Schrecklich. Die zweite Halbzeit ist eine der schlimmsten. Ein grausamer Abend in Linz. Es ist kaum zu fassen.“

Trotz der harschen Kritik gibt es auch Stimmen, die zur Besonnenheit mahnen. Ex-Nationalspieler Jan Åge Fjørtoft schrieb auf X (ehemals Twitter): „Peinlich„, fügte aber hinzu: „Wir müssen jetzt Ruhe bewahren.“

Die Niederlage wirft Fragen zur taktischen Ausrichtung und zur Zukunft von Trainer Solbakken auf. Experten wie Jesper Mathisen sehen grundlegende Probleme: „Wir werden vorgeführt. Das ist spektakulär schlecht. Extrem enttäuschend und überraschend.“

Trotz der Ernüchterung bleibt die Hoffnung auf eine Wende. Mit zwei ausstehenden Spielen in der Nations League gegen Slowenien und Kasachstan hat Norwegen noch die Chance, die Gruppe zu gewinnen. Solbakken bleibt optimistisch: „Jetzt müssen wir unsere beiden letzten Spiele gewinnen, um eine Chance zu haben.“