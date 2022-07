„Wir bleiben da!“: Österreich schlägt Norwegen und steigt ins Viertelfinale auf

Österreich schlägt Norwegen im entscheidenden Gruppenspiel mit 1:0 und steigt so in das EM-Viertelfinale auf. Es war ein Sieg, der vor allem auf einer...

„Wir wollen so lange wie möglich die Null halten“, sagte Österreichs Trainerin Irene Fuhrmann im Vorfeld des Spiels gegen Norwegen. Der Plan ist aufgegangen: Denn wie schon im zweiten Gruppenspiel gegen Nordirland, gelang es den Österreicherinnen auch gegen die weitaus stärker einzuschätzende Offensive der Norwegerinnen, am Ende kein Gegentor zu kassieren.

Und im Angriff war es Stürmerin Nicole Billa, die nach einer präzisen Hereingabe von Verena Hanshaw per Kopfball in der 37. Minute das Tor des Tages erzielte. Österreich schlägt Norwegen damit mit 1:0 und steht nach 2017 erneut im Viertelfinale einer Europameisterschaft.

„Ich kann es noch nicht ganz glauben“, sagte Torschützin Billa nach dem Spiel im ORF. Zwar verloren die Norwegerinnen zuvor mit 0:8 gegen England, gingen dank Akteurinnen wie Ada Hegerberg oder Caroline Graham Hansen aber dennoch als leichter Favorit in die entscheidende Partie gegen Österreich. Der Aufstieg der ÖFB-Elf in einer Gruppe mit England und eben Norwegen, er ist daher wirklich eine kleine Sensation.

Dabei war der Erfolg gegen Norwegen hochverdient. Gerade in der ersten Halbzeit zeigten die Österreicherinnen eine starke Leistung. Es gelang ihnen immer wieder, die Gegnerinnen mit hohem läuferischem Aufwand und einer konsequenten Zweikampfführung in deren Hälfte zu drücken. Anders gesagt: das Pressing funktionierte einwandfrei.

Gutes Pressing resultiert zumeist aus einem disziplinierten Teamaufwand. Und genau darin liegt die Stärke dieser österreichischen Auswahl bei dieser EM – sie agieren auf und neben dem Platz als echte Einheit.

„In der ersten Halbzeit haben wir eine fantastische Leistung gezeigt und Norwegen dominiert“, lobte Trainerin Fuhrmann ihr Team. In der zweiten Hälfte hätten dann etwas die Kräfte nachgelassen. In dieser Phase war dann eben auf Torhüterin Manuela Zinsberger verlass, die kurz vor Schluss zweimal mit einer starken Reaktion den Ausgleich verhinderte.

Ansonsten kam von der vor dem Turnier so hochgelobten Offensive der Norwegerinnen wenig Zwingendes. Dass an diesem Abend in Brighton der Verbleib bei EM auf dem Spiel steht, war über die meiste Zeit nur einem Team anzumerken. Und das trug rot-weiß-rote Leiberl.

Wie Fuhrmann in ihrem Resümee nach dem Abpfiff richtig anmerkte, hatte ihr Team dieses Mal eine gute Balance im Spiel. Vor allem in der ersten Halbzeit ließen die Österreicherinnen den Ball gut laufen; die Defensive gehört momentan sowieso zu einer der besten bei dieser Europameisterschaft.

Dort wartet nun mindestens noch ein Spiel auf die Österreicherinnen. „Wir bleiben da!“, skandierten die Spielerinnen dann auch nach dem Schlusspfiff. Es gibt wohl wenige, die diesem sympathischen Team diesen Erfolg nicht gönnen.

Im Viertelfinale werden die Österreicherinnen nun auf Deutschland treffen. Auch gegen einen der großen Favoriten auf den Gesamtsieg wird das Team sicherlich nicht chancenlos sein. Nicole Billa brachte die Stimmungslage bezüglich der kommenden Gegnerinnen wohl auf den Punkt: „Geil! Besser geht’s nicht!“