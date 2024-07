Die Sommertransferzeit hat nun begonnen und es gibt schon jetzt mehrere Übertritte auf der nationalen und internationalen Fußballbühne. Wir fassen die neuesten Transfers zusammen...

Die Sommertransferzeit hat nun begonnen und es gibt schon jetzt mehrere Übertritte auf der nationalen und internationalen Fußballbühne. Wir fassen die neuesten Transfers zusammen – wie immer in kompakten Viererpaketen!

Matija Horvat

IV, 25, CRO | DSV Leoben – > Admira Wacker

Nach dem Zwangsabstieg des DSV Leoben bedient sich die Admira beim einstigen Ligakonkurrenten und verpflichtet den Defensivallrounder Matija Horvat. Der gebürtige Kroate, der fast sein ganzes Leben in Österreich verbrachte und bereits für Kapfenberg, Hartberg und Leoben auflief, verlässt die Steiermark erstmalig und wechselt ablösefrei in die Südstadt. Horvat kam bis dato auf 67 Spiele in der österreichischen Bundesliga und 93 Partien in der 2. Liga. Bei der Admira ist der Rechtsfuß der zweite neue Innenverteidiger nach Stefan Haudum, nachdem zuvor mit Stephan Zwierschitz, Jakob Schöller und Patrick Puchegger gleich drei Innenverteidiger den Verein verließen.

Julian Tomka

IV, 27, AUT | SKU Amstetten – > FC Lahti

Mit dem Innenverteidiger Julian Tomka gewinnt Österreich einen neuen Finnland-Legionär hinzu. Der 27-Jährige mit elf Toren in 119 Zweitligaspielen im Gepäck wechselt von Amstetten zum FC Lahti, der aktuell Letzter in der finnischen Veikkausliiga ist. In der jungen, aber mit einigen routinierten Legionären gespickten Mannschaft wird Tomka vorerst für den Rest der Kalenderjahrsaison spielen. Lahti ist ein Stammgast in Finnlands höchster Spielklasse, musste sich aber in den letzten beiden Jahren bis zum Saisonschluss gegen den Abstieg stemmen. Mit nur neun Punkten aus den ersten 14 Partien wird’s dieses Jahr besonders schwierig werden.

Nermin Haljeta

ST, 27, SLO | Floridsdorfer AC – > PSM Makassar

Der slowenische Mittelstürmer Nermin Haljeta war in der vergangenen Saison der Spieler, der die meisten Scorerpunkte für den Floridsdorfer AC sammelte. Der 27-Jährige kam in 28 Zweitligaspielen auf sieben Tore und acht Assists. Nach nur einer Saison verlieren die Wiener ihren 195cm-Angreifer aber wieder: Haljeta wechselt nach Indonesien und schließt sich PSM Makassar an. Die indonesische Liga ist seit jeher ein Auffangbecken für Legionäre weltweit. Bei seinem neuen Klub hat Haljeta unter anderem sechs Kollegen aus Brasilien, Japan, Senegal oder Portugal.

Richard Sukuta-Pasu

ST, 34, GER | Fortuna Köln – > Eintracht Hohkeppel

Der ehemalige Sturm-Angreifer Richard Sukuta-Pasu verlässt die deutsche Regionalliga West und seinen Klub Fortuna Köln nach nur fünf Monaten wieder und lässt sich nun endgültig im Amateurfußball nieder. Beim SV Eintracht Hohkeppel wird der kongolesisch-stämmige Deutsche künftig in der Mittelrheinliga auf Torjagd gehen. Für den SK Sturm Graz spielte Sukuta-Pasu in der Saison 2012/13 leihweise und überzeugte mit zwölf Toren in 33 Spielen. Später kickte er unter anderem bei Bochum, Cottbus, Sandhausen und Duisburg, aber auch bei Cercle Brügge, sowie in Südkorea, Thailand und Dänemark.