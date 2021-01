Peter Zulj leihweise in die Türkei, Altach holt LASK-Defensivallrounder

Die Wintertransferzeit 2021 hat begonnen und wird voraussichtlich ohne die ganz großen Transferkracher stattfinden. Wir halten euch regelmäßig über die interessantesten Transfers aus der...

Die Wintertransferzeit 2021 hat begonnen und wird voraussichtlich ohne die ganz großen Transferkracher stattfinden. Wir halten euch regelmäßig über die interessantesten Transfers aus der Fußballwelt auf dem Laufenden.

Fabian Ehmann

TW, 22, AUT | Aris Saloniki – > Vendsyssel FF

Der österreichische U21-Teamtorhüter Fabian Ehmann wechselt für ein halbes Jahr in die zweite dänische Liga. Ehmanns Vertrag bei Aris Saloniki wurde zuletzt aufgelöst, nachdem er in der laufenden Saison zu keinem einzigen Einsatz gekommen war. Stattdessen kamen bei Aris gleich drei andere Torhüter zum Einsatz. Der 22-jährige Grazer will sich nun bei Vendsyssel FF konsolidieren, wo mit Muhammed-Cham Saracevic auch ein zweiter Österreicher unter Vertrag steht. Über zu wenig Arbeit wird sich Ehmann wohl nicht beschweren können: Vendsyssel liegt in der Zwölferliga derzeit nur auf dem zehnten Rang, hat die zweitschwächste Defensive der Liga und kämpft gegen den Abstieg.

Okan Aydin

OM, 26, TUR/GER | vereinslos – > FC Wacker Innsbruck

Im vergangenen September verließ der Deutsch-Türke Okan Aydin den SK Austria Klagenfurt und stand kurz vor einem Transfer nach China, der aber in letztem Moment platzte. Seitdem war der 26-Jährige vereinslos. Nun schlug Wacker Innsbruck zu und verdeutlicht damit seine Aufstiegsambitionen. Die Tiroler statten den Edeltechniker mit einem Vertrag bis Sommer 2022 aus und vermelden damit nach Anel Hadzic, Lukas Fridrikas und Marco Holz bereits den vierten Winterneuzugang. Aydin ist definitiv ein zweitligaerprobter Spieler: In 47 Spielen für Austria Klagenfurt erzielte er 18 Tore und 19 Assists.

Stefan Haudum

DM, 26, AUT | LASK – > SC Rheindorf Altach

Beim LASK hatte der Defensivallrounder Stefan Haudum zuletzt praktisch keine Chancen auf Einsätze. In der laufenden Saison stand Haudum gerademal zehn Minuten auf dem Platz und deshalb verlässt der Cousin des LASK-Stars Marko Raguz die Linzer nach zwei Jahren wieder und heuert im Ländle an. Der SCR Altach holt den 188cm großen Sechser als Verstärkung fürs defensive Mittelfeld, das im Herbst phasenweise massiv ausließ und sehr lückenhaft agierte.

Peter Zulj

ZM, 27, AUT | RSC Anderlecht – > Göztepe

In den letzten Monaten sah der elffache ÖFB-Teamspieler Peter Zulj beim RSC Anderlecht kaum Land: In der laufenden Saison brachte es der Box-to-Box-Midfielder nur auf acht Einsätze und überzeugte dabei kaum. Anderlecht liegt derzeit nur auf Rang 5 und damit deutlich hinter den eigenen Ansprüchen zurück. Zulj hat bei den Violetten noch einen Vertrag bis Sommer 2022, wird nun aber für ein halbes Jahr verliehen. Den gebürtigen Welser zieht es nun in die Türkei, wo er für ein halbes Jahr beim Tabellensechzehnten Göztepe unterkommt, der aktuell mitten im Abstiegskampf steckt. Der Klub stellt weitgehend eine No-Name-Truppe – zumindest im nationalen Vergleich – und spielt seit drei Jahren in der türkischen Süper Lig.