Regionalliga-Bomber Stefanon nach Lustenau, Salzburg holt Kolumbianer

Die Wintertransferzeit 2021 hat begonnen und wird voraussichtlich ohne die ganz großen Transferkracher stattfinden. Wir halten euch regelmäßig über die interessantesten Transfers aus der Fußballwelt auf dem Laufenden.

Jan Stefanon

ST, 22, AUT | VfB Hohenems – > SC Austria Lustenau

Der Regionalliga-Shootingstar Jan Stefanon macht den nächsten Schritt und wechselt zum SC Austria Lustenau. Damit entschied sich der 22-jährige Stürmer gegen einen noch größeren Schritt, nachdem er auch beim SK Sturm Graz und anderen Bundesligaklubs auf dem Zettel stand. Stattdessen unterschrieb der Stürmer nun einen Vertrag bis 2022 bei den Lustenauern, was auch darauf hindeutet, dass er den Zweitligisten eher als Zwischenschritt betrachtet. Für den Vorarlberger Regionalligisten Hohenems erzielte Stefanon in 86 Regionalliga-Partien 56 Tore.

Danny Drinkwater

ZM, 30, ENG | FC Chelsea – > Kasimpasa

Unglaubliche 38 Millionen Euro legte der FC Chelsea im Sommer 2017 auf den Tisch, um Danny Drinkwater, einen der Sensationsmeister von Leicester City aus seinem Vertrag herauszukaufen. Für die Blues kam der zentrale Mittelfeldspieler aber nur auf 23 Einsätze und einen Treffer, wurde in den letzten Jahren auch an Aston Villa und Burnley verliehen. Nun wird der dreifache Nationalspieler noch einmal verlieren und schließt sich bis zum Ende der Saison dem türkischen Erstligisten Kasimpasa an. Die Blau-Weißen kämpfen in der Süper Lig derzeit gegen den Abstieg und haben mit dem aktuell verletzten Tarkan Serbest und dem Brasilianer Alan Lima Carius auch zwei ehemalige Bundesligaspieler in ihren Reihen.

Lucas Rangel

ST, 26, BRA | Kuopio PS – > Adana Demirspor

In der Saison 2017/18 stürmte der Brasilianer Lucas Rangel für den Kapfenberger SV. In 31 Spielen erzielte der kraftvolle Mittelstürmer dabei neun Tore und wechselte daraufhin in die höchste finnische Spielklasse, wo er in Kuopio unterkam. Mit Kuopio wurde Rangel völlig überraschend finnischer Meister und steuerte in den letzten 2 ½ Jahren beachtliche 23 Tore in 63 Spielen bei. Nun zieht der Ex-Kapfenberger weiter in die zweite türkische Liga: Der 26-Jährige unterschrieb einen Vertrag über 1 ½ Jahre bei Adana Demirspor, wo mit Gökhan Inler, Ismail Aissati oder Süleyman Koc einige Stars und Talente aus der Vergangenheit unter Vertrag stehen.

Lucho Vasquez Diaz

IV, 18, COL | AAF Popayán – > Red Bull Salzburg

Red Bull Salzburg sichert sich die Dienste des 18-jährigen Kolumbianers Luis Fernando Vasquez Diaz, genannt „Lucho“. Der 192cm große Innenverteidiger feierte erst vor knapp zwei Wochen seinen 18.Geburtstag und spielte bisher in der Akademie von Popayán, die von Deutschen gegründet wurde. In Nachwuchsnationalteams Kolumbiens kam Lucho bisher zu keinen Einsätzen. Salzburg stattet den baumlangen Abwehrspieler mit einem langfristigen Vertrag bis 2025 aus und verleiht ihn umgehend an den SV Horn, wo er zumindest das nächste halbe Jahr verbringen soll.