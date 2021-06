Schubert und Diakité: St. Gallen wird zur „Österreich-Filiale“

Die Sommertransferzeit beginnt erst im Juli, aber schon jetzt gibt es einige fixe Übertritte ab der neuen Saison. Wir fassen die abgeschlossenen Deals der...

Die Sommertransferzeit beginnt erst im Juli, aber schon jetzt gibt es einige fixe Übertritte ab der neuen Saison. Wir fassen die abgeschlossenen Deals der nationalen und internationalen Fußballbühne regelmäßig und kompakt für euch zusammen.

Dogan Erdogan

ZM, 24 TUR | Caykur Rizespor – > Gaziantep FK

Zuletzt haben diverse Medien (oder aber Berater) den Ex-LASK-Mittelfeldspieler Dogan Erdogan mit heimischen Klubs, unter anderem der Wiener Austria, in Verbindung gebracht. Der ehemalige U21-Teamkapitän der Türkei bleibt nun aber in der Süper Lig. Erdogan wechselt zum Gaziantep FK, der die letzte Saison auf dem guten neunten Platz beendete. Bei den Rot-Schwarzen wird Erdogan durchaus bekannte Mitspieler, wie etwa Papy Djilobodji, Alexandru Maxim oder den belgischen Stürmer Kevin Mirallas haben.

Patrick Schmidt

ST, 22, AUT | FC Barnsley – > Esbjerg fB

Die letzten vier Monate war Patrick Schmidt von seinem englischen Klub Barnsley an die SV Ried verliehen. Der Erfolg des Leihgeschäfts hielt sich allerdings in Grenzen und Schmidt erzielte nur ein einziges Tor für die Innviertler. Da sein Vertrag bei Barnsley noch bis 2023 läuft und er dort nicht mehr gebraucht wird, folgt nun ein weiteres, diesmal einjähriges Leihgeschäft. Schmidt schließt sich dem dänischen Zweitligisten Esbjerg an, wo er unter anderem mit dem Ex-Admira-Spieler Pyry Soiri stürmen könnte. Nach dem verpassten Aufstieg unter Interimscoach Lasse Vind verpflichtete Esbjerg Ex-Sturm-Coach Peter Hyballa für die Trainerbank.

Fabian Schubert

ST, 26, AUT | Blau-Weiß Linz – > FC St. Gallen

Der Torschützenkönig der zweiten Liga, Fabian Schubert, wurde zuletzt als möglicher Neuzugang bei zahlreichen Klubs gehandelt. Bundesligaklubs, wie etwa der Wolfsberger AC oder Hartberg waren an einer Verpflichtung des 26-Jährigen interessiert und auch aus der zweiten deutschen Bundesliga soll es Interessenten gegeben haben. Nun entschied sich Schubert aber für einen Wechsel in die Schweizer Super League. Beim FC St. Gallen wird er wohl das ÖFB-Toptalent Chukwubuike Adamu ersetzen, der nach seiner Leihe wieder nach Salzburg zurückkehrt. In der abgelaufenen Zweitligasaison erzielte Schubert 33 Tore und 11 Assists in nur 28 Spielen und überzeugte nicht nur mit seinen Brecherqualitäten, sondern trotz seiner 194cm Körpergröße auch technisch.

Ousmane Diakité

DM, 20, MLI | Red Bull Salzburg – > FC St. Gallen

Es passierte vor fast zwei Jahren: Ousmane Diakité, damals Leihgabe von Red Bull Salzburg an Altach, verdrehte sich im Spiel gegen den SV Mattersburg das Knie und erlitt praktisch einen „Totalschaden“ inklusive Kreuzbandriss. Seitdem arbeitet der 20-Jährige aus Mali an seinem Comeback. Der U20-Teamspieler präsentierte sich in seiner kurzen, nur neun Bundesligaspiele andauernden Zeit in Altach als unheimlich dominanter Sechser und wirkte so, als könnte er auch schon bald in Salzburg um einen Stammplatz anklopfen. Dann kam allerdings seine schwere Verletzung dazwischen und es war lange Zeit nicht sicher, ob Diakité überhaupt nochmal zurückkommen würde. Nun wird der junge Malier aber Teamkollege von Fabian Schubert in St. Gallen. Die Schweizer liehen Diakité für ein Jahr aus und in der Schweizer Super League soll er sich wieder stabilisieren und an seine Leistungen aus Altach anknüpfen. Sein Vertrag in Salzburg läuft noch bis 2023.