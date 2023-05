46 Saisontore: Ex-Nationalspieler Harnik zerschießt die Hamburger Oberliga

Der ehemalige, insgesamt 68-fache ÖFB-Teamspieler Martin Harnik rockt das Hamburger Unterhaus. Im Oktober 2020 beendete der Stürmer seine Profikarriere und wechselte zur TuS Dassendorf...

Der ehemalige, insgesamt 68-fache ÖFB-Teamspieler Martin Harnik rockt das Hamburger Unterhaus. Im Oktober 2020 beendete der Stürmer seine Profikarriere und wechselte zur TuS Dassendorf in die Hamburger Oberliga. In der laufenden Saison lief es für den Deutsch-Österreicher (fast) nach Belieben.

Die erste Saison des in einem Monat 36-Jährigen verlief aufgrund der COVID-Pandemie noch unerfreulich. Die Meisterschaft musste nach dem sechsten Spieltag abgebrochen werden. 2021/22 klappte es dann doch mit dem Kicken und der einstige Nationalspieler und langjährige Stuttgart-Offensivspieler erzielte 31 Tore in 22 Ligaspiele, bereitete zudem zehn Tore vor und traf weitere fünfmal im Hamburgpokal.

In der neuen Saison, die am vergangenen Wochenende abgeschlossen wurde, lief es für Harnik aber sogar noch besser: In 32 Ligaspielen erzielte der Kapitän der Dassendorfer 46 Saisontore und obendrein bereitete er acht Tore vor. Für einen Scorerpunkt benötigte Harnik nur knapp 54 Minuten und im Laufe der Saison gelangen ihm je ein Fünfer- und Viererpack, sowie vier Dreierpacks.

Ganze 104 Tore erzielte die TuS Dassendorf in der Saison 2022/23 – für den Meistertitel in der Hamburger Oberliga reichte es aber dennoch nicht. Am Ende lag man fünf Punkte hinter dem TSV Sasel, der vor allem mit einer großen Kaderdichte überzeugen konnte.

Harnik wird es möglicherweise gar nicht stören, dass der Aufstieg verpasst wurde. Wie man in zahlreichen Spielzusammenfassungen sehen kann, macht ihm das lockere Kicken in der Oberliga große Freude. Sein Vertrag in Dassendorf läuft noch ein Jahr, also wird man wohl auch kommende Saison einige Dreier-, Vierer- und Fünferpacks des gebürtigen Hamburgers bewundern dürfen. Wir bleiben an der „Amateurkarriere“ Harniks jedenfalls dran.

Hier eine der zahlreichen Galavorstellungen Harniks in Dassendorf: Ein 5:2 über den VfL Lohbrügge mit vier Harnik-Treffern, inklusive sehenswertem Freistoßtreffer zum 5:1.