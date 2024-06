Admira-Linksverteidiger Puczka weckt Interesse von Juventus Turin

Die Admira macht in der laufenden Transferperiode ihrem Ruf als hervorragender Ausbildungsklub alle Ehre. Mit Jakob Schöller wanderte bereits eines der größten Abwehrtalente des...

Die Admira macht in der laufenden Transferperiode ihrem Ruf als hervorragender Ausbildungsklub alle Ehre. Mit Jakob Schöller wanderte bereits eines der größten Abwehrtalente des Landes zu Rapid ab – nun steht ein junger Linksverteidiger vor dem Absprung nach Italien.

Wie die „NÖN“ berichtet, soll der 19-jährige David Puczka das Interesse von Juventus Turin geweckt haben und dort eine Rolle in der zweiten Mannschaft, die als „Juve Next Gen“ in Italiens dritter Liga spielt.

Torgefährlicher Linksverteidiger

Puczka debütierte bereits in der Vorsaison im Alter von 17 Jahren für die Admira, nachdem er seit Frühjahr 2017 sämtliche Nachwuchsmannschaften der Südstädter durchlief. Speziell zum Ende der abgelaufenen Saison spielte er sich immer näher an die erste Elf der Admira, spielte in den letzten fünf Ligaspielen stets von Beginn an und kam ansonsten praktisch immer von der Bank.

Insgesamt kann der modern agierende, offensive Linksverteidiger auf 33 Pflichtspiele für die Admira zurückblicken und erzielte drei Tore und zwei Assists. In der U18-Mannschaft der Admira Akademie gelangen dem großen Talent in 44 Spielen sogar 17 Treffer.

Die zweite Mannschaft von Juventus ist durch die neuen Leihregelungen der FIFA ausgesprochen wichtig für die „Alte Dame“. Hier spielen Youngster aus aller Herren Länder – in der vergangenen Saison waren es gleich zwölf Talente aus dem Ausland. Dass Juventus aber auch immer wieder einen oder anderen Spieler in die erste Mannschaft aufrücken lässt, zeigte die vergangene Saison, in der etwa Cerri, Sekulov und Nonge zu ihren Debüts kamen.

Zahlreiche Veränderungen in der Südstadt

Die Admira verabschiedete vor der neuen Saison bereits elf Spieler, rüstet aber auch kräftig auf, um das Vorhaben Aufstieg endlich wieder zu schaffen. Bisher kamen unter anderem Deni Alar aus Leoben, Stefan Haudum von Blau-Weiß Linz und Lukas Brückler aus Bregenz. Mit der Kaderplanung sind Peter Stöger und Ralf Muhr aber noch lange nicht fertig. Auf der Linksverteidigerposition könnte sich nun eine neue Baustelle auftun.