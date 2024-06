Admira trotzte Meister Sturm im Test ein Remis ab

Der SK Puntigamer Sturm Graz und Admira Wacker trennten sich in Dechantskirchen mit 2:2. Nach dem erfolgreichen Testspiel-Auftakt in Weiz trafen die Schwarz-Weißen am...

Der SK Puntigamer Sturm Graz und Admira Wacker trennten sich in Dechantskirchen mit 2:2.

Nach dem erfolgreichen Testspiel-Auftakt in Weiz trafen die Schwarz-Weißen am Samstag auf den Zweitligisten Admira Wacker. Nach einer torlosen ersten Hälfte ging die Admira im zweiten Durchgang schnell mit 2:0 in Führung. Seedy Jatta gelang mit einem Doppelpack schließlich noch der Ausgleich in Dechantskirchen.

SK Puntigamer Sturm Graz 2:2 (0:0) Admira Wacker

Tore: Jatta (57′, 74′) bzw. Stevanovic (47′), Mujanovic (54′)

Dechantskirchen, 29.06.2024, 17:00 Uhr, 1.000 Zuschauer

SK Puntigamer Sturm Graz (1. HZ): Maric – Johnston – Geyrhofer – Lavalee – Karic – Malic – Chukwuani – Bøving – Camara – Sarkaria – Wlodarczyk

SK Puntigamer Sturm Graz (2. HZ): Maric – Gazibegovic – Haider (78′ Burger) – Pirker – Scharmer – Mustafic (78′ Weinhandl) – Stosic – Kern – Koita – Grgic – Jatta

Admira Wacker (Startformation): Jungwirth – Feiner – Haudum – Holzmann – Ebner – Köse – Puczka – El Moukhantir – Young – Gashi – Alar

Cheftrainer Christian Ilzer:

„In der erste Halbzeit haben wir viel Ballbesitz gehabt und sind sehr dominant aufgetreten. Ich habe einige gute Aktionen gesehen, aber wir hätten noch mehr Tempo und Geradlinigkeit gebraucht, um ein Tor zu erzielen. In den ersten 15 Minuten der zweiten Halbzeit hatten wir bei Standardsituation Schwierigkeiten und waren nicht präsent genug. Die Mannschaft hat aber gut auf den Rückstand reagiert und verdient die zwei Tore und somit den Ausgleich erzielt. In Summe war es eine intensive Einheit mit einer guten körperlichen Belastung, bei dem das Ergebnis heute sekundär war. Wir konnten einige Erkenntnisse aus dieser Partie ziehen, an denen wir in den kommenden Wochen arbeiten werden.“

( Pressemeldung SK Sturm Graz )