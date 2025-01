Admira verstärkt Offensive mit Knasmüllner und Nussbaumer

Der FC Admira Wacker freut sich, mit Daniel Nussbaumer und Christoph Knasmüllner zwei neue Offensivkräfte begrüßen zu dürfen. Beide Spieler bringen wertvolle Erfahrung mit...

Der FC Admira Wacker freut sich, mit Daniel Nussbaumer und Christoph Knasmüllner zwei neue Offensivkräfte begrüßen zu dürfen. Beide Spieler bringen wertvolle Erfahrung mit und sollen entscheidende Impulse für die Rückrunde setzen.

Mit dem 25-jährigen Nussbaumer, der zuletzt in der portugiesischen 2. Liga aktiv war, holt die Admira einen dynamischen Stürmer mit ausgeprägter Torgefahr in die Südstadt. Christoph Knasmüllner, 32 Jahre alt, kehrt als ehemaliger Admira-Spieler zurück. Zuletzt in Polen aktiv, wird er mit seiner Kreativität und Übersicht das Angriffsspiel bereichern.

Sportdirektor Peter Stöger und Technischer Direktor Ralf Muhr zeigten sich begeistert über den Doppeltransfer:

„Mit den beiden erhält die Mannschaft zusätzliche Offensivqualität. Daniel und Knasi haben bereits Leistungsnachweise in höheren Ligen und international geliefert. Entscheidenden für ihre Verpflichtung war neben diesen Fakten ihre absolute Gier, mit der Admira erfolgreich zu sein.“

Auch die beiden Neuzugänge freuen sich auf die kommende Aufgabe:

Christoph Knasmüllner: „Es fühlt sich toll an, zurück bei der Admira zu sein. Ich habe hier eine Vergangenheit, kenne das Umfeld und freue mich darauf, meine Erfahrung einzubringen, um das Team bestmöglich zu unterstützen.“

Daniel Nussbaumer: „Ich bin sehr glücklich, jetzt Teil der Admira zu sein. Die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mich sofort überzeugt, und ich kann es kaum erwarten, mit dem Team auf dem Platz zu stehen.“