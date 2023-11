Austria-Fans. „Destruktiv, aber sehr erfolgreich“

Die Wiener Austria gewann das Cup-Spiel gegen Austria Klagenfurt mit 1:0 und stiegt damit ins Cup-Viertelfinale auf. Wir wollen uns ansehen was die Fans...

Die Wiener Austria gewann das Cup-Spiel gegen Austria Klagenfurt mit 1:0 und stiegt damit ins Cup-Viertelfinale auf. Wir wollen uns ansehen was die Fans nach dem Sieg über Peter Pacults Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

thebodi: „War ein starkes Spiel von uns, ich denke eine der besten Leistungen seit uns nach dem Legia-Spiel der Faden verloren gegangen ist. Wir haben Klagenfurt nicht die Situationen gegeben, auf die sie gewartet haben, dementsprechend waren sie bis auf die Nachspielzeit ungefährlich. Auf der anderen Seite hätten wir zur Halbzeit schon 2:0 führen können und müssen eigentlich eine der Großchancen in der zweiten Halbzeit nutzen. Mit Braunöder ist wieder Offensivschwung gekommen, der Anfang der zweiten Halbzeit verloren war.“

violaNG: „Die bisherige Überraschungsmannschaft der Saison, die in der Meisterschaft sechs Punkte vor uns liegt geschlagen, wieder zu Null gespielt, im Cup weiter. Nicht alles perfekt, aber so kann es dennoch weitergehen, ich mag den Lauf, den wir grad haben.“

Nunstuck: „Lange hätte es nimmer dauern dürfen. Eine souveräne Partie und am Schluss zittern müssen, gar nicht gut für meine Fingernägel.“

aragorn: „Ich leiste hiermit Abbitte! Ich habe Wimmer hier mehrmals als „one trick pony“ bezeichnet was ich nunmehr widerrufe! Die letzten Wochen und speziell die letzte Woche haben gezeigt wie sehr sich eine Mannschaft taktisch weiter entwickeln kann. Viel ist hier diskutiert worden, wie man die Austria sehen will, wenn wir gegen gute Gegner wieder einmal mit acht Leuten angepresst haben und im Endeffekt nichts mitgenommen haben. Ich weiß jedenfalls wie ich die Austria sehen will: So wie heute. Diszipliniert, ambitioniert und taktisch sehr gut eingestellt. Ich brauche kein Spektakel ohne Erfolg. Austria Klagenfurt ist in sehr guter Form und steht nicht umsonst dort, wo sie sind. Sie sind aber keine Mannschaft, die das Spiel machen kann, warum also sollten wir ihnen den Gefallen tun, ihnen den Platz zu geben? Die taktische Ausrichtung hat perfekt gepasst. Wir hatten unsere Chancen und Klagenfurt weder die Mittel, noch die Ideen Chancen herauszuspielen. Das Derby war wirklich der Wendepunkt. Nicht zuletzt, weil danach Wimmer Potzmann im zentralen Mittelfeld probieren musste. Für mich der Aufsteiger auf dieser Position.“

veilchen27: „Schon ein sehr feiner, beachtlicher Lauf gerade. Großen Respekt an alle Beteiligten! Es war zu hoffen, dass wir aus der Krise kommen, aber dass wir SO da rauskommen, haben wohl die größten Optimisten nicht geglaubt.“

AustriaWien1997: „Das hat am Ende nochmal Nerven gekostet. Derzeit ist das Glück aber sehr auf unserer Seite. Seit sechs Spielen kein Tor mehr bekommen, das ist schon eine starke Leistung.“

Nuggetface: „Positiv ist natürlich der Aufstieg ins Viertelfinale. Was mir noch gefallen hat, war unsere großteils stabile Defensivleistung, vorallem was Abstimmung und Ballbeherschung betrifft. Karweina hatte man immer im Griff. Schon im Mittelfeld haben wir die Umschaltsituationen der Klagenfurter gestört. Dass wir insbesondere in Hälfte 2 dann so wenig aus unseren Chancen machen, ist nichts anderes als fahrlässig! Dieses herumgezittere hätte man sich mit einem verdienten 3:0 ersparen können. Nervlich sind wir da vorne alles andere als solide.“

KindausFavoriten: „Ich bin ja gern einmal für weniger Hollywood, aber in der 2. Halbzeit war das sogar mir zu passiv. Sehr gefährlich gegen diese Tröpfler, die regelmäßig aus keinen Chancen Tore machen. Beunruhigend fand ich, dass da in der Mannschaft eine gewisse Überheblichkeit und so ein Gefühl der Unbesiegbarkeit zu sehen waren. Beunruhigend ist das vor allem Im Hinblick auf das Spiel gegen Luistenau. Da befürchte ich, dass sie bei einem Spiel, das wir ohne Wenn und Aber gewinnen müssen, ein bissl arrogant und mit halber Kraft zu Werke gehen könnten. Ich hoffe, dass Wimmer ihnen das präventiv austreibt.“

tifoso vero: „Cup halt. Da geht es nicht um den Schönheitspreis (siehe derzeit auch die Bullen…), sondern ums Weiterkommen und das haben wir mehr oder weniger gegen die derzeit gehyptern Punktesammler geschafft. War nicht alles gut, aber solide. Hinten Martins und Handl ein Bollwerk, Meisl detto und mit Braunöder ging dann wieder mehr nach vorne. Eigentlich hätten wir nicht zittern müssen wenn man vorne cooler agiert hätte. Aber es war Cup und ein Pflichtsieg. Den haben wir geschafft und daher passt es.“

kingpacco: „War es ein berauschendes Spiel – nein, mit Sicherheit nicht. Aber diese Spielweise war erfolgreich und dass schon seit einigen Spielen. Man muss auch sagen, obwohl wir destruktiv spielen, kommen wir trotzdem zu unseren fünf bis sechs Torchancen. Aber gerade gegen solche Gegner, die eigentlich, lieber umschalten oder Räume nutzen, ist so eine Taktik nicht falsch. Der Gegner muss sich am Spielaufbau beteiligen und da sieht man halt auch die Probleme die diese Mannschaften haben. Vor allem wenn der Gegner genauso im Aufwind ist, wie wir gerade, ist die Taktik nicht ganz verkehrt.“

vamp_ire: „Völlig verdienter Cupsieg, der normal weitaus höher ausfallen muss.“

violet heat: „Erfreulicher Aufstieg, der schon früher fixiert hätte werden können. Fisnik mit sehr schön herausgespieltem Tor, Kos bewies in der Nachspielzeit seine Klasse, Innenverteidigung insgesamt souverän. Insgesamt konnte man sehen, dass wir in jedem Spiel, gegen jeden Gegner hochkonzentriert arbeiten müssen, um etwas zu holen. Geschenkt wird uns gar nichts, das wird auch gegen Lustenau so sein.“

