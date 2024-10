Die Wiener Austria möchte ihre Erfolgsserie heute im Cup beim kriselnden SV Horn fortsetzen. Wir haben die Erwartungen und Wünsche der Austria-Fans im Austrian...

Die Wiener Austria möchte ihre Erfolgsserie heute im Cup beim kriselnden SV Horn fortsetzen. Wir haben die Erwartungen und Wünsche der Austria-Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingeholt.

veilchen27: „Gar nicht so leicht, diesmal eine Startelf zu formen. Auf der einen Seite haben wir grad einen sehr erfolgreichen Stamm, dessen Flow in dem Spiel weiter verstärkt werden könnte. Auf der anderen Seite ist unser Kader so groß, dass einige zuletzt kaum dran kamen und das eine gute Gelegenheit wäre. Angesichts der letzten Spiele und unserer vielen Innenverteidiger würde ich eher bei der Dreierkette bleiben. Im Zentrum Barry-Maybach, auch würde ich Prelec für 45-60 Minuten starten lassen mit der Hoffnung, weiteres Selbstvertrauen zu tanken. Kleiner Widerspruch dafür bei folgenden Personalien: Wiesinger spielt derzeit nach jahrelanger Pause jede Partie 90 Minuten, vielleicht tut ihm eine Pause gut? Plavotic, Martins und Meisl: Alle drei zuletzt kaum dabei, das wäre eine gute Gelegenheit, zum Beispiel gleich gemeinsam in einer Dreierkette. Auch wenn ich zustimme, dass Galvao eh frisch ist und stärker wäre. Trauen wir uns ohne Fitz zu beginnen oder brauchen wir ihn nicht zumindest eine Halbzeit, damit das Spiel in die richtige Bahn gelenkt wird?“

valentin1911: „Die Viererkette ist mit dem Ball stärker und Horn spielt mit einer Einzelspitze, sollte also auch keine Probleme bei der Spielauslösung geben. Im Notfall kann Barry oder Maybach abkippen und hinten auffüllen. Die zusätzliche Person vorne / im Zentrum tut dem Ballbesitz sicher gut, den man logischerweise haben wird. Es ist aber vieles schwer von außen zu bewerten, weil keiner von uns weiß wie fit Huskovic, Martins, Barry oder Pazourek sind. Bei Raguz gehe ich persönlich nicht von einem Startelfeinsatz aus, möglich ist es aber.“

BK10: „Zuviel rotieren (was dabei rauskommt haben wir gegen Oed eh gesehen) würde ich auf keinen Fall. Das Wichtigste ist der Aufstieg. Und wenn man vielleicht 2:0, 3:0 führt, nehme ich die Stammspieler dann runter.“

pramm1ff: „Ich hätte gerne eine Dreierkette mit Plavotic am Platz. Sollten wir sie einschnüren können und/oder viele Standards haben, kann der ruhig vorne bleiben und wir haben dennoch zwei Innenverteidiger zum absichern. Mit Tin wird im Sechzehner viel Platz frei, der ist schwer zu verteidigen. Auch wenn wir uns vorne festspielen kann er situativ den Strafraum (mit)besetzen und für Unruhe sorgen. Ein bisserl wie Prödl das früher bei Bremen gemacht hat. Aleksa möchte ich jedenfalls auf der Bank sehen, der scored gegen Teams dieser Preisklasse regelmäßig und kann insbesondere am Ende einen müden Gegner so richtig (zu Ende) betonieren. Sonst würde ich noch Qualität im Dribbling hoch bewerten, dort wo wir halt die Qual der Wahl haben. Kann man sich im 1v1 oder 1v2 durchsetzen, bringt man gerade unterklassige Teams aus der Ordnung und zu Fehlern. Also vielleicht doch Guenouche auf links oder gar mal Cristiano?“

echter-austrianer: „Horn hat von 13 Partien heuer nur 4 gewonnen, davon 2 Cup. 11 Meisterschaftsspiele -13 Torverhältnis. Ich erwarte mir eine konzentrierte Defensivleistung, Zug zum Tor und Abschlussfreudigkeit….und keinerlei Hang zu Schlendrian! Ausreden hier nicht ganz klar als Sieger vom Platz zu gehen gibt es nicht. Der FK Austria Wien ist Rekordcupsieger und das ist auch humorlos auf den Rasen zu bringen….und aufzusteigen.“

zico74: „Cup bitte ernst nehmen! Rotation ja, aber nur auf einzelnen Positionen.“

