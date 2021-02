Austria-Fans nach Cup-Aus: „Mehr Mut im Offensivspiel“

RB Salzburg setzte sich im Cup-Viertelfinale gegen die Wiener Austria mit 2:0 durch und steht damit in der nächsten Runde. Wir wollen uns ansehen...

RB Salzburg setzte sich im Cup-Viertelfinale gegen die Wiener Austria mit 2:0 durch und steht damit in der nächsten Runde. Wir wollen uns ansehen was die Fans der Wiener zu der Leistung ihrer Mannschaft sagen, die am kommenden Mittwoch in der Meisterschaft abermals auf den Serienmeister trifft. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

tastsofast: „Da waren schon ordentliche Szenen dabei, ich bin nicht so enttäuscht wie ich’s erwartet hätte.“

HwG: „Leistung war voll ok finde ich! RB ist qualitativ einfach zwei Klassen über uns. Vor allem defensiv war das sehr in Ordnung heute. Vielleicht können wir was mitnehmen für Mittwoch und dann mehr erreichen.“

Austrianer48: „War ein brauchbares Spiel, am Mittwoch mehr Mut.“

tifoso vero: „Wir haben verdient verloren, das ist klar. Aber schon lange nicht mehr konnten wir die Salzburger so fordern wie heute, das muss man auch feststellen. Die Taktik war in Ordnung, die Chancen blieben bis zum Schluss offen und wenn Fitz trifft, wer weiß ob wir da nicht in die Verlängerung gekommen wären. Wenn ich daran denke, wie die Grünen dort zerlegt wurden, 6:2 wenn ich nicht irre, dann war das schon gut, was wir gemacht haben. Mit mehr Mut hätte man zwar auch Tore schießen, aber auch abgeschossen werden können. Insofern war diese Spielanlage schon in Ordnung.“

QPRangers: „War nicht so besonders, hinten reinstellen können sich Admira und Altach auch. Vorne haben wir kaum wen überspielen können. Die Offensive kann man gar nicht beurteilen. Gut waren Teigl, Martel, Schösswendter und Palmer-Brown. Hoffe Suttner kann am Wochenende spielen.“

sammy1981: „Martel stärkster Mann – hat sehr viel abgeräumt in der Mitte und war praktisch sonst auch überall zu finden – viele Meter gemacht.“

Captain DohDoh: „Ja eh ok, mehr geht nicht, frustrierend aber so ist die Realität, da müssen wir uns nix vormachen. Wenn wir keine Qualität mehr für unsere Angriffe bzw. Aufbauspiel entwickeln können, sind und bleiben wir dort wo wir sind – Mittelmaß in Österreich.“

hanschi: „Wir sind leider so weit weg von Salzburg dass es schon weh tut. Salzburg gewinnt im Schongang gegen uns und wir waren eigentlich nie dran am Ausgleich. Von einem etwaigen Aufstieg gar nicht zu sprechen. Da sind keine Welten zwischen uns sondern ganze Galaxien. Naja, schade. Aber wir nähern uns einem titellosen Jahrzehnt. Und das tut auch weh. Hatten wir das überhaupt schon mal?“

hope and glory: „RB war eben in den gewissen Situationen besser/effektiver. Ich bin mit unserer Leistung bzw. Entwicklung nicht unzufrieden. War von uns ein solider Auftritt. Irgendwie hatte ich bei 0:0 und auch bei 1:0 die Hoffnung das was geht. Das war die letzten Male in Salzburg absolut nicht so.“

Torberg*1911: „Es gibt sichtlich Fortschritte in der Systematik des Spiels. Die guten Phasen dauern immer länger an. Man ist eigentlich nur kurz vor der Halbzeit nach dem Gegentor und nach der Halbzeit ca. 10 Minuten lang geschwommen, sonst großteils kompakt in der Defensive. Es wird am Mittwoch nicht gleich ein Riesenschritt sein, aber vielleicht klappts mit weiter verbesserter Präzision im Angriffsspiel mit einem Punktgewinn.“

Stonebridge: „Die Leistung war von allen in Ordnung ! Was uns gefehlt hat war Spielglück bei den Umschaltsituationen denn da waren wir manchmal überfordert den richtigen Ball zu spielen damit wir in den gegnerischen Strafraum kommen.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen zur 0:2-Niederlage der Wiener Austria gegen RB Salzburg.

