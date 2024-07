Austria Wien spielt am Sonntag um 16:00 Uhr (live auf ÖFB TV) zum Auftakt des UNIQA ÖFB Cups auswärts gegen den Drittligisten FC Pinzgau...

Austria Wien spielt am Sonntag um 16:00 Uhr (live auf ÖFB TV) zum Auftakt des UNIQA ÖFB Cups auswärts gegen den Drittligisten FC Pinzgau Saalfelden. Die Tickets für den Austria-Sektor sind online zum Einheitspreis von 13 Euro erhältlich. Trainer Stephan Helm gibt einen Ausblick auf Sonntag.



Die Veilchen reisten direkt nach der 1:2-Niederlage in Tampere zurück und landeten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Wien. Bevor die Austria kommenden Mittwoch um 20:30 Uhr im ersten Saison-Heimspiel in der Generali-Arena gegen Ilves antritt, um den Rückstand aufzuholen und im Europacup eine Runde weiterzukommen, steht am Sonntag-Nachmittag noch die erste Cup-Runde auf dem Programm.

Trainer Stephan Helm plant, in der Startelf einige Änderungen vorzunehmen: „Wir werden sicher auf der einen oder anderen Position durchwechseln, um eine möglichst frische Mannschaft ins Rennen schicken zu können. Wir werden am Sonntag mit einer schlagkräftigen Truppe antreten. Der Cup ist ein besonderer Bewerb mit besonderem Flair – wir wollen so weit wie möglich kommen.“

FC Pinzgau Saalfelden beendete die abgelaufene Saison der Regionalliga West auf Platz vier, hinter Austria Salzburg, Hohenems und Reichenau: „In solchen Spielen ist es extrem wichtig, von Beginn weg auf Zug zu sein. Wir müssen schauen, dass wir den Spielverlauf auf unsere Seite ziehen. Man weiß, dass Regionalligisten in so einem Cupspiel sehr fordernd sein können. Es ist jedem Spieler bewusst, dass das kein Selbstläufer ist. Wir wollen das Spiel nützen, um wieder positive Energie für uns zu gewinnen“, erklärt Stephan Helm.

Johannes Handl, sowie die Langzeitverletzten Marko Raguz, Florian Wustinger & Ziad El Sheiwi fallen weiterhin aus.