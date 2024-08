Austria-Trainer Helm: „Fokus auf unsere Leistung“

Austria Wien bekommt es am Mittwoch (19:00 Uhr) in der zweiten Runde des UNIQA ÖFB-Cups mit der ASKÖ Oedt zu tun. Die Veilchen gehen...

Austria Wien bekommt es am Mittwoch (19:00 Uhr) in der zweiten Runde des UNIQA ÖFB-Cups mit der ASKÖ Oedt zu tun. Die Veilchen gehen als Favorit und mit dem klaren Ziel in die nächste Runde aufzusteigen ins Spiel, werden den Regionalligisten aber keinesfalls unterschätzen.

Nach dem Heimsieg gegen den LASK ist die Stimmung beim Team von Stephan Helm freilich gut, gab es viele zufriedene Gesichter zum Wochenstart. „Speziell zu Beginn der Saison ist es wichtig, kontinuierlich zu punkten und ganz besonders schön ist es, wenn es dann eine überzeugende Leistung vor den eigenen Fans ist, wie es am Sonntag der Fall war. Das gibt zusätzliches Vertrauen und zeigt, dass der Weg stimmt.“

Helm: „Fokus auf unsere Leistung“

Das Spiel gegen die Linzer ist aber abgehakt, der Fokus voll auf den nächsten Gegner aus Oberösterreich gerichtet. Die ASKÖ Oedt liegt nach vier Runden in der Regionalliga Mitte mit sechs Punkten auf dem achten Platz. „Oedt ist zwar erst im Sommer aufgestiegen, rein vom Kader her aber eine gestandene Regionalliga-Mannschaft, die wir natürlich nicht unterschätzen werden. Dazu haben sie einen enorm erfahrenen Trainer“, spricht Helm Oedt-Coach Kurt Russ an.

Unabhängig vom Gegner muss der Fokus „ganz klar auf unserer Leistung liegen“, so der Austria-Trainer. „Wir brauchen Spannung, müssen es als nächste Chance sehen, unser Spiel weiter zu verbessern und mit dieser Haltung werden wir auch an diese Aufgabe herangeben. Das klare Ziel ist natürlich, die nächste Runde zu erreichen.“

Welche Veilchen das violette Trainerteam in Oedt aufbieten wird, ist noch offen. „Wir haben genügend Qualität im Kader, einige Spieler brennen schon auf ihre Minuten. Das Zugang ist, die bestmögliche Mannschaft für dieses Spiel auf den Platz zu bringen.“

Noch kein Thema sind Johannes Handl, Luca Pazourek, Ziad El Sheiwi und Florian Wustinger, Marvin Potzmann und Marvin Martins sind weiter angeschlagen.