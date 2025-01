Bernhard Zimmermann wechselt zum First Vienna FC

Bernhard Zimmermann kam für den SK Rapid zwischen Februar 2022 und Juni 2023 in 47 Pflichtspielen der Profimannschaft zum Einsatz und konnte dabei 13 Treffer (12...

Bernhard Zimmermann kam für den SK Rapid zwischen Februar 2022 und Juni 2023 in 47 Pflichtspielen der Profimannschaft zum Einsatz und konnte dabei 13 Treffer (12 in der Liga, 1 im Cup) verbuchen. In seiner letzten Rapid-Saison (2022/23) brachte es der Angreifer auf 34 Pflichtspiele (8 Tore) in Grün-Weiß, ein Einsatz über 90 Minuten war ihm allerdings nicht vergönnt (23 Ein- und 11 Auswechslungen). Für die Saison 2023/24 wurde der Niederösterreicher bekanntlich an den Wolfsberger AC verliehen, im Trikot der Lavanttaler absolvierte der 19-fache U21-Internationale 30 Pflichtspieleinsätze, in denen er vier Treffer erzielte. Noch mehr Einsätze verhinderte dann leider ein im April 2024 erlittener Kreuzbandriss. Nach der erfolgreich bei der medizinischen Abteilung des SK Rapid absolvierten Reha steht einem Comeback des Stürmers nun nichts mehr im Wege und wechselt der 22-jährige Stürmer, der im Sommer 2020 aus St. Pölten zu Rapid kam, fix zum Tabellendritten der ADMIRAL 2. Liga, dem First Vienna Football Club.

Geschäftsführer Sport Markus Katzer meint zum Wechsel des Angreifers: „Ich freue mich sehr, dass sich Bernhard Zimmermann mit Unterstützung unserer gesamten medizinischen Abteilung so rasch zurückkämpfen konnte und hoffentlich schon im Februar ein Pflichtspiel-Comeback feiern kann. Für seine Entwicklung ist es wichtig, dass er möglichst viele Spielminuten sammeln kann, bei meinem Ex-Klub Vienna ist er bestens aufgehoben und kann seine Karriere nach seiner schweren Verletzung wieder in Schwung bringen. Ich wünsche Berni persönlich und im Namen des SK Rapid alles Gute für seine nächste Karrierestation.“

Vienna-Sportdirektor Andreas Ivanschitz zeigt sich begeistert über den Transfer: „Wir haben uns intensiv mit Berni beschäftigt und in den vergangenen Wochen einen sehr engen Austausch gepflegt. Jetzt freuen wir uns, ihn bei uns begrüßen zu dürfen. Mit ihm haben wir einen Spieler verpflichtet, der über hohe Qualität verfügt, stets vorangeht und mit viel Energie auf dem Platz steht.“

Bernhard Zimmermann zum Wechsel: „Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung bei der Vienna. Der Verein hat eine lange Tradition und große Ziele, und ich möchte meinen Teil dazu beitragen. Ich bin hochmotiviert, hart zu arbeiten und mein Bestes zu geben.“

Pressemeldung SK Rapid & Vienna