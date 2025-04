Das sagen die Austria-Fans zum Cup-Aus gegen den TSV Hartberg

Die Enttäuschung bei den Veilchen ist groß. Die Wiener Austria verlor gestern Abend das Cup-Halbfinalspiel gegen den TSV Hartberg und muss zumindest diese Titelchance...

Die Enttäuschung bei den Veilchen ist groß. Die Wiener Austria verlor gestern Abend das Cup-Halbfinalspiel gegen den TSV Hartberg und muss zumindest diese Titelchance begraben. Wir wollen uns ansehen wie die Fans auf das Ausscheiden reagieren und was sie zur 0:1-Niederlage sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

veilchen27: „Fußball ist so ein schirch unberechenbarer Sport. Die ersten zwanzig Minuten waren aus meiner Sicht richtig gut, da haben wir Hartberg vor große Probleme gestellt, hatten ein top Positionsspiel. Dann haben sie gegen den Ball etwas umgestellt, brachten Aggressivität auf den Platz, wurden zu einem nervigen Gegner und wir waren nicht mehr so ballsicher. Da hat jeder ein bisschen zu hadern begonnen, die Körpersprache wurde schlechter, der Flow war bisschen dahin. Hätte nach der Pause besser werden können, aber das (haltbare) Gegentor kam zum ungünstigsten Zeitpunkt und ab dann wurde es kopflos. Das Positionsspiel war schlecht, die Hektik zu groß, der Glaube weder auf der Tribüne noch am Feld wirklich da, Torchancen inexistent, weil schlecht positioniert, nahezu kein zweiter Ball bei uns, kaum noch hinter die Kette gekommen, wie erste Halbzeit sehr wohl noch, aber kläglich vergeben. Letztlich wohl Kopfsache, weil alle zuerst geschockt und dann frustriert wirkten, kein Optimismus mehr spürbar war, sich in der Austria-Familie vor dem Spiel wohl auch viele zu sicher waren. So ist Fußball, es ist massiv enttäuschend, das darf es aber nur für ein bis zwei Tage sein, denn ab dann gehen wir als Gejagter in neun Endspiele und haben die beste Ausgangslage aller Teams, um Meister zu werden. Fitz und Dragovic sind großartige Kicker, aber wie oft sie uns wegen Schiri-Kritik/Beleidigung fehlen, schwächt uns sehr. Das darf Dragovic so nicht passieren, zumal der heutige Schiedsrichter zwar nervig, aber nicht schuld war. Glückwunsch an Hartberg, stark gekämpft, extrem effizient und klug runtergespielt.“

KidSune: „Leider gar nix gezeigt in der zweiten Halbzeit, Respekt an Hartberg, dass die uns so gelesen haben. Bin ehrlich gesagt ziemlich fassungslos, dass von uns gar nix kam. Verdient ausgeschieden.“

AFCA: „Von uns kam nichts. Zweimal extrem mies im Abschluss und sonst langsam im Verschieben mit einfallslosen hohen Bällen nach vorne. Trotz schlechter Leistung von Hartberg mit vielen Geschenken war nichts drinnen. Insgesamt eine höchst blamable Leistung.“

since 1967: „Die größte Chance der letzten Jahre auf einen Titel leichtfertig weggeschmissen. Das darf nicht passieren! Zusammengefasst: Schmid hatte einen Plan, nämlich Fitz aus dem Spiel zu nehmen! Helm hatte darauf keine Antwort und auch wenig Plan gegen den schwer limitierten und nur destruktiven Gegner und hat uns mit der Rotation den Drive genommen! Barry, so gern ich ihn mag, war bereits zur Halbzeit zur Auswechslung fällig… Helm nahm Manni Fischer raus – warum auch immer. Das war ein Selbstfaller vom Feinsten und ich fürchte, das wird Spuren hinterlassen. Cupfinale Hartberg vs. WAC in Klagenfurt vor fünftausend Leuten incoming. Unfassbar!“

Groovee: „Ich bin jetzt seit mehr als fünfunddreißig Jahren Austrianer, aber das heute ist definitiv in meinen Top fünf der dümmsten und unnötigsten Niederlagen ever.“

bonifaz: „Kein Konzept gegen den Antifußball von Hartberg gefunden. Vor allem Halbzeit zwei war grausig. Der Schiri tut seines dazu. Absoluter Witz der Typ. Man hätte Helm auch darauf hinweisen können, was ein Halbfinale ist. Halblustige Experimente mit interessanten Wechseln. Eher mit Testspiel-Charakter.“

t.m.: „Kann leider mal passieren gegen eine offensichtlich gut eingestellte Hartberger Mannschaft, die konsequent (aggressiv) verteidigt hat, meist tiefgestanden ist und wenn man offensiv nicht viele andere Ideen hat. Bitter.“

Der P(B)arazit: „Ich bin wie die meisten hier schon viel zu lange Austrianer, als dass mich das ernsthaft überraschen oder erschüttern könnte. Es bleibt das Gefühl, dass eine Chance wie heuer nicht so bald wieder kommen wird, aber in Wahrheit genügt es wohl, regelmäßig einen Favoriten zu schlagen und seine Hausaufgaben gegen die ‚Kleinen‘ zu machen, um Klagenfurter Grün bespielen zu dürfen. Die Ausgangslage war auf jeden Fall optimal. Abhaken, Sperren hinnehmen und den freudetaumelnden WAC schlagen.“

jumap17: „Bin natürlich extremst enttäuscht über die Niederlage heute, aber denkt auch daran, wie oft wir diese Saison schon das Glück auf unserer Seite hatten. Wir hatten einige knappe, schmutzige Siege. Heute war eben ein Tag, an welchem viel falsch bzw. gegen uns gelaufen ist. So ist eben der Fußball.“

