Das sagen die LASK-Fans nach dem Ausscheiden gegen den WAC

Der LASK musste sich im Cup-Halbfinale dem WAC im Elfmeterschießen geschlagen geben und verpasst damit heuer die letzte Chance auf einen heißersehnten Titel. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

cheesy1987: „Ich bin einfach nur sprachlos und enttäuscht. Da müssen sich alle Akteure hinterfragen.“

ASK_Fan: „Wie man in einem Spiel, bei dem es um alles geht, so eine Leistung abliefern kann, macht mich fassungslos. Wie kann man mit der sehr greifbaren Aussicht auf einen Titel sich nicht völlig zerreißen? Ich bin extrem enttäuscht von der gesamten Truppe.“

LASK1965: „Jeder von uns hat sich vor x Jahren den LASK ausgesucht. Oftmals ohne das rational erklären zu können. Und am Ende wird der LASK wohl immer jener LASK bleiben, für den man sich damals entschieden hat. Ein Verein, der es nicht auf die Reihe bekommt. Ich bin heute unendlich frustriert. Der Schmerz sitzt tief. Und es wird wohl noch dauern, bis diese Partie und das Auslassen dieser Chance verdaut ist. Aber so wie ich mich damals, nach dem Verpassen des Aufstiegs bei den Austria Amateuren, in St. Pölten, dem Lizenzentzug oder dem bitteren Cup-Halbfinale gegen Rapid wieder aufgerichtet habe, so wird diese naive Hoffnung auf einen Titel auch diesmal wieder aufkommen. Oh LASK, du Konstante in meinem Leben. Am Ende bleibt dann aber doch stehen ‚Es irrt der Mensch, solange er strebt‘. In diesem Sinne: Man sieht sich samstags.“

neunzehnnullacht: „So eine Chance vergeben… Jetzt warten wir wieder dreißig Jahre auf so eine Möglichkeit!“

Der Athletiker: „Peinliche Vorstellung ab der zweiten Hälfte. Du kannst nicht mit einer 1:0-Führung die ganze Zeit so defensiv spielen und das noch in einem Heimspiel. Da darf sich Schopp in der taktischen Ausrichtung hinterfragen. Die Reihenfolge der Schützen ist aber auch ein Drama für sich.“

ZE8RAHEAD: „Wie man so lustlos und unmotiviert gegen biedere Läufer aus Wolfsberg auftreten kann, ist mir unbegreiflich. Ganz schwacher Auftritt!“

Steely_Dan: „Bitter, wenn du RB Salzburg rausschmeißt und dann am WAC scheiterst – leider nicht unverdient! Gegen den Didi haben wir leider gefühlt immer das Nachsehen, egal mit welcher Truppe der kommt… die Elferschützen auch etwas ‚überraschend‘, um es vorsichtig zu formulieren.“

Urfahraner: „Für mich eine der schwersten Niederlagen, und da reden wir von knapp fünfunddreißig Jahren Stadion. Ein ängstlicher Sch***kick, der seinesgleichen sucht. Diese Mannschaft hat mit so einem Auftritt kein Finale verdient. Auch nach Monaten weiß ich immer noch nicht, was offensiv unser Spielplan ist. Bin schwer enttäuscht von so einem Unfußball. Die bessere Mannschaft, die Fußball spielen wollte – oft auch nicht konnte – ist verdient weiter. Eine Riesenchance heute einfach weggeworfen durch Angsthasenkick.“

Traunseelaskler: „Unsere grundsätzliche Herangehensweise fand ich schon richtig – der WAC hatte in dieser Saison die meisten Probleme gegen jene Gegner, die nicht das Spiel machen wollten. Gerade in der ersten halben Stunde hatten wir das Spiel aus meiner Sicht trotz wenig Ballbesitz gut unter Kontrolle, die Wolfsberger fanden da keine Lösungen. Es hat sich aber in dieser Phase bereits angedeutet, dass wir in den Umschaltsituationen oftmals extrem schlampig spielen. Mit Fortdauer der Partie und insbesondere im Verlauf der zweiten Halbzeit wurden wir allerdings immer passiver, die Entlastung wurde weniger und grundsätzlich vorhandene aussichtsreiche Umschaltmomente wurden meist schon im Ansatz durch Ungenauigkeiten leichtfertig vergeigt. Folglich kam der verdiente Ausgleich aus einer vermeidbaren Standardsituation – eine der Stärken des WAC. Nach dem Ausgleich und in der Verlängerung waren wir zwar etwas besser im Spiel, mit so wenig Risiko läuft dann aber nun mal alles auf ein Elfmeterschießen hinaus. Gerade, nachdem man in der ersten Hälfte dieser dreißig Minuten zumindest mal wieder mehr in der Offensive war, verstehe ich nicht, warum in der zweiten Hälfte gar nichts mehr versucht wurde. Davon abgesehen war die Fitness heute erstmals im Frühjahr ein deutlich sichtbares Problem, vor allem auch im Unterschied zum Viertelfinale. Ich hatte schon in der zweiten Hälfte das Gefühl, dass zahlreiche Spieler nicht mehr konnten bzw. angeschlagen waren. Einen lustlosen Auftritt habe ich jedoch nicht gesehen, vielmehr einen extrem schlampigen und im Verlauf der Partie viel zu passiven…“

lasso: „Wer dreiundachtzig Minuten nur darauf wartet, den Ausgleich zu kassieren, hat absolut verdient diese große Chance verpasst. Mit der frühen Führung ein sensationeller Spielverlauf und sich dann so mutlos in der eigenen Hälfte zu verstecken, ist einfach eine unglaubliche Enttäuschung. Damit wurde das nächste Entscheidungsspiel vergeigt. Von allen Beteiligten eines Cup-Halbfinales einfach nicht würdig.“

Soldi: „Verdiente Niederlage. Keine Ideen, nur verwalten. Der Großteil der Truppe kann wahrscheinlich einmal im Leben um einen Titel spielen und dann wird so eine Leistung geboten.“

Strafraumkobra: „Der LASK hat nach der Führung zu wenig für die Offensive getan und die Auswahl der Elferschützen war ziemlich unglücklich. Man hat eine gute Chance auf ein Cupfinale leichtfertig verspielt. Der Gegner war okay, aber nicht übermächtig. Das war zu wenig und da muss Schopp schon die Fehler bei seinen Spielern suchen. Schlussendlich muss man feststellen, dass da mehr gegangen wäre.“

