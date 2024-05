Das sagen die Rapid-Fans vor dem Cup-Finale gegen den SK Sturm

Während der SK Sturm in der Liga nach dem 2:2-Unentschieden gegen RB Salzburg noch gute Chancen auf den Gewinn der Meisterschaft hat, bleibt für...

Während der SK Sturm in der Liga nach dem 2:2-Unentschieden gegen RB Salzburg noch gute Chancen auf den Gewinn der Meisterschaft hat, bleibt für den SK Rapid nur noch die Hoffnung auf den Cup-Sieg. Ein Erfolg im heutigen Finalspiel gegen den SK Sturm würde neben dem langersehnten Titel auch eine Gruppenphase im internationalen Geschäft garantieren, was die Planungen für Sportchef Markus Katzer wesentlich erleichtern würden. Wir wollen uns ansehen, ob die Fans an den Titel glauben? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Fox Mulder: „Mein Schutzmechanismus besteht darin, rein gar nichts zu erwarten. Gefühlt ist es eine Ewigkeit her, seit wir das letzte Mal eine für den Verein extrem wichtige Partie gewonnen haben. Sollten wir tatsächlich den Titel holen, wird die Freude umso größer sein.“

schleicha: „Ich glaube wir müssen uns auf das Besinnen was wir können – und das ist eher aus einer guten Defensive heraus agieren. Umgekehrt tut sich Sturm auch schwerer selbst das Spiel zu machen. Unnötig ist, wenn wir in einen Konter laufen oder den Ball selbst servieren. Die Frage ist für mich daher wie wir den Spielaufbau anlegen. Versuchen wir vermehrt wieder das Pressing auszuspielen, oder agieren wir auch stärker mit hohen Bällen – da wäre Mayulu eventuell der besser Stürmer vorne. Beides kann funktionieren, aber wir müssen konzentriert sein, sowohl bei den zweiten Bällen, wo Sturm sehr gut ist, oder beim Rausspielen.“

Da Oide Bimbo: „Trainerwechsel, Derbysieg, Gesangssperren, Sturmtief, Linz-Pleite, Verletzungspech, ist eh schon egal. In der Saison können wir kaum noch tiefer sinken. Auf den Cupsieg gibt uns ohnehin niemand eine Chance. Aber die können wir natürlich nützen. Und was ist, wenn wir Cupsieger werden? Das wäre eines der schnulzigsten Comebacks in der Rapid-Geschichte. Darum rechne ich fix damit. Jammern kann man nachher immer noch.“

onaiir22: „Wenn da nicht jeder um sein Leben rennt und alles reinhaut, dann verstehe ich die Welt nicht mehr!“

Zanetti: „Der Cup wäre wunderbar. Aber weder wäre mit diesem Titel alles gut, noch würde ohne ihn alles schlecht werden. Rapid hat noch nicht lange einen neuen Weg eingeschlagen, so gesehen ist natürlich Geduld angebracht. Auch nach einem Debakel. Andererseits ist damit auch nicht gesagt, dass der neue Weg Rapid besser als Sturm machen wird. Insbesondere Robert Klauß ist wie ein Atemzug frische Luft, wie der Engländer sagt. Das tut atmosphärisch gut und inhaltlich ebenso. Und dennoch ist die Aufgabe letztlich: Trainer und Sportdirektor müssen etwas schaffen, das stärker ist als die sportliche Konkurrenz. Die Frage ist auch welche Voraussetzungen ihnen dafür von Geschäftsführung, Präsidium und Fans gegeben werden. Klauß und Katzer nach einer Finalniederlage und einem 5. oder 6. Platz im oberen Playoff in Frage zu stellen, wäre verrückt. Aber: der finanzielle Mittelweg muss im Sommer in Frage gestellt werden. Entweder Rapid ist bereit, bessere Spieler mit höheren Gehältern zu holen oder eben nicht…“

Waldi_SCR: „Schon langsam fängt das Kribbeln an, trotz der letzten bitteren Niederlagen. Aber es ist ein Spiel, ein Cup-Finale, da kann alles passieren! Werden uns morgen schon um 6 Uhr auf den Weg nach Klagenfurt machen, um noch schön Essen zu gehen und die Stimmung aufzusaugen. Bitte liebe Rapid ich wünsch mir nichts mehr, als diesen Titel. Morgen muss der Rasen von der ersten bis zur letzten Minute brennen! Also erfüll den größten Wunsch in mir, noch einen Titel holen mit dir.“

SCR1978: „Beim letzten Cup-Titel 1995 war ich live im Happel, bei der letzten Meisterpartie 2008 auch in Ried gewesen und das sogar mit Rapid-Schal im Riedsektor hinter dem Tor. Somit muss es morgen wieder klappen vor Ort in Klagenfurt – ich möchte nicht das vierte Mal frustriert von dort nach Hause kommen ohne Pokal.“

sundaydriver: „Der April und der Countdown waren einigermaßen schwierig, die Motivation und Euphorie wurde relativ erfolgreich gebremst. Nichts desto weniger können wir heute Historisches erreichen, den Cup-Titel holen, eine europäische Gruppenphase fixieren und den ganzen Mai durchfeiern.“

dermax: „Wir müssen einfach von der ersten Minute weg da sein und das Spiel auf unsere Seite ziehen. In der letzten halben Stunde werden sie hoffentlich wieder eingehen. Schade, dass Seydi da nicht zur Verfügung stehen wird.“

derfalke35: „Ich rechne damit, dass Sturm, sofern die das Spiel hoffentlich nicht schnell entscheiden, versuchen wird früh gelbe Karten zu provozieren und über Freistöße Ihre Chancen suchen werden.“

flanders: „Ich muss vor jedem Finale an unseren letzten Meistertitel denken. Diese Spiele davor, unvergessen. Diese Mannschaft, legendär. Und wie wir es dann geschafft haben, Emotionen pur. Nie im Leben hätte ich es damals für möglich gehalten, dass wir bis 2024 auf einen Titel hoffen müssen. Umso mehr hätten wir uns das nach dieser Durststrecke einfach verdient. Ich will gar nicht daran denken zum vierten Mal enttäuscht von Klagenfurt abzureisen. Auch wenn eigentlich wenig für uns spricht, irgendwie glaube ich daran.“

valderama: „Ich habe überhaupt keinen Zweifel, dass das eine bombenstarke Partie von uns wird. Ob es auch reicht? Keine Ahnung, aber ich denke eher schon.“

mike380: „Wenn man sich die vier Spiele gegen Sturm anschaut waren sie nur gegen die B-Mannschaft beim 3:1 besser, sonst hätten wir auch zwei spiele gewinnen können. Und ein Spiel war ein typisches 0:0-Spiel, leider mit dem Patzer von Hedl. Wir brauchen vor dieser Sturm-Mannschaft keine Angst haben. Wenn wir unsere beste Leistung bringen müssen sie uns erst schlagen und ohne unsere dummen Eigenfehler hätten sie kein Spiel gewonnen.“

