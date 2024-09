Das sind die Achtelfinalpaarungen im ÖFB-Cup 2024/25!

Im Anschluss an die Nachtragsspiele der 2. Runde im UNIQA ÖFB Cup zwischen dem SR Donaufeld und dem SK Rapid (1:3) sowie dem SC...

Im Anschluss an die Nachtragsspiele der 2. Runde im UNIQA ÖFB Cup zwischen dem SR Donaufeld und dem SK Rapid (1:3) sowie dem SC Wiener Viktoria und dem FC Red Bull Salzburg (0:4) wurden im Rahmen der ORF-Berichterstattung die Spielpaarungen für das Achtelfinale des Bewerbs ausgelost. Die Ziehung ergab folgende 8 Duelle:

SV Horn vs. FK Austria Wien

ASK Voitsberg vs. LASK

SC Schwarz-Weiß Bregenz vs. GAK 1902

SV Stripfing/Weiden vs. SK Rapid

SC Austria Lustenau vs. TSV Egger Glas Hartberg

RZ Pellets WAC vs. SK Austria Klagenfurt

FC Red Bull Salzburg vs. WSG Tirol

SK Puntigamer Sturm Graz vs. FC Blau-Weiß Linz

Die Achtelfinal-Begegnungen finden von 29. bis 31. Oktober 2024 statt. Die genauen Spieltermine werden zeitnah bekanntgegeben.

Weitere Termine im UNIQA ÖFB Cup 2024/25:

Viertelfinale: 31. Jänner bis 2. Februar 2025

Halbfinale: 1. bis 3. April 2025

Finale: 1. Mai 2025

( Pressemeldung ÖFB )