Das sind die Paarungen der 1. ÖFB-Cup-Runde 2024/25

Im Rahmen der ORF-Berichterstattung zur UEFA EURO 2024 sind am Montag die Erstrunden-Partien im UNIQA ÖFB Cup für die Saison 2024/25 ausgelost worden. Als „Losfee“ fungierte dabei der...

Im Rahmen der ORF-Berichterstattung zur UEFA EURO 2024 sind am Montag die Erstrunden-Partien im UNIQA ÖFB Cup für die Saison 2024/25 ausgelost worden.

Als „Losfee“ fungierte dabei der ehemalige ÖFB Frauen-Teamchef und LASK-Trainer Dominik Thalhammer.

In der ersten Cup-Runde gehen insgesamt 64 Teilnehmer an den Start. 12 Teams aus der ADMIRAL Bundesliga, 13 aus der ADMIRAL 2. Liga und 39 Vertreter aus den Landesverbänden.

Gespielt wird die erste Runde des UNIQA ÖFB Cup vom 26. bis 28. Juli. Die Einteilung in den ersten drei Runden erfolgt für die Teams der 2. Liga und der Landesverbände nach geografischen Kriterien (Gruppe Ost und West). So werden mehr regionale Begegnungen ermöglicht. Das Heimrecht in der 1. Runde liegt bei den Vereinen aus den Landesverbänden.

Die Auslosung ergab folgende Spiele:

SC Wiener Viktoria vs. DSV TGI Gold Leoben

ASK Klagenfurt vs. Sportunion Mauer

Deutschlandsberger SC „Wonisch Installationen“ vs. SK Sparkasse Korneuburg

SPG SV Zaunergroup Wallern/St. Marienkirchen vs. FC Eurotours Kitzbühel

Union PROCON Dietach vs. FC HOGO Hertha Wels

VfB Hohenems vs. ASKÖ Oedt

SV Austria Salzburg vs. SVG Reichenau-Innsbruck

SK Treibach vs. KSV 1919

SC BauerBikes Weiz vs. SV Licht-Loidl Lafnitz

SV Donau vs. ASK Voitsberg

ASV Siegendorf vs. FAC Wien

FCM Traiskirchen vs. SKU Ertl Glas Amstetten

USV Raiffeisen Weindorf St. Anna am Aigen vs. FC Flyeralarm Admira

FC Marchfeld Donauauen vs. First Vienna FC 1919

SV Sparkasse Leobendorf vs. SKN St. Pölten

ASKÖ Köttmannsdorf vs. SV Horn

SV Klöcher Bau Oberwart vs. SV Stripfing/Weiden

SV Wals Grünau vs. SC Austria Lustenau

SC Röfix Röthis vs. SV Guntamatic Ried

SC EGLO Schwaz vs. SC Schwarz Weiß Bregenz

SC Neusiedl am See 1919 vs. SK Rapid

SR Donaufeld vs. Cashpoint SCR Altach

SV Gloggnitz vs. SK Austria Klagenfurt

BSK 1933 vs. TSV Egger Glas Hartberg

FC Pinzgau Saalfelden vs. FK Austria Wien

Union Raiffeisen Gurten vs. LASK

ASV Draßburg vs. RZ Pellets WAC

Kremser SC vs. SK Puntigamer Sturm Graz

SV Raiffeisen Wildon vs. FC Blau-Weiß Linz

ATUS Fliesen Koller Velden vs. GAK 1902

FC Mohren Dornbirn 1913 vs. FC Red Bull Salzburg

SC Sparkasse Imst 1933 vs. WSG Tirol

Die genauen Spieltermine und Anstoßzeiten werden zeitnah bekanntgegeben.

Spieltermine für die Saison 2024/25 im UNIQA ÖFB Cup:

1. Runde: 26. bis 28. Juli 2024

2. Runde: 27. bis 29 August 2024

Achtelfinale: 29. bis 31. Oktober 2024

Viertelfinale: 31. Jänner bis 2. Februar 2025

Halbfinale: 1. bis 3. April 2025

Finale: 1. Mai 2025

( Pressemeldung ÖFB )