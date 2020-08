Das war der erste Tag der neuen ÖFB-Cup-Saison!

Der erste Tag der neuen Cup-Saison 2020/21 ist geschlagen. Corona-bedingt gab es gleich fünf Spielabsagen und auch am heutigen Samstag gibt es zwei fixe...

Der erste Tag der neuen Cup-Saison 2020/21 ist geschlagen. Corona-bedingt gab es gleich fünf Spielabsagen und auch am heutigen Samstag gibt es zwei fixe Absagen, unter anderem das Gastspiel von Titelverteidiger Red Bull Salzburg in Bregenz. Zudem wurde das Spiel zwischen Mattersburg und Gmünd aufgrund des Mattersburger Konkurses mit 0:3 strafverifiziert.

Sensationen gab es am ersten Spieltag noch keine, aber zwei Bundesligisten hatten ihre liebe Müh mit den Außenseitern. Der Wolfsberger AC musste zu Hause gegen den SC Neusiedl/See in die Verlängerung, gab sich dort aber mit 5:2 keine Blöße. Die SV Ried musste auswärts in Gleisdorf ins Elfmeterschießen, behielt dort aber die Oberhand.

Aber auch deutliche Siege der Bundesligisten bzw. Profiteams waren dabei: Der SK Sturm Graz besiegte den SV Innsbruck beim Ilzer-Debüt mit 8:0, wobei Bekim Balaj einen Hattrick erzielte. Die Admira gewann bei Hertha Wels ebenfalls deutlich mit 3:0, wobei der 18-jährige Aleksandar Cirkovic aus dem eigenen Nachwuchs alle drei Treffer erzielte. Auch der Aufstiegsaspirant Austria Klagenfurt gab sich keine Blöße und besiegte Stadl-Paura klar mit 7:1.

So es keine weiteren Absagen gibt, greifen heute die Bundesligisten SKN St.Pölten (auswärts beim ATSV Wolfsberg), WSG Tirol (zu Hause gegen St.Anna/Aigen) und LASK (auswärts in Siegendorf) in den Bewerb ein. Zudem stehen Partien von fünf Zweitligisten auf dem Programm.

