Die Rekordspieler der U21-Nationalelf und was aus ihnen wurde

Diese fünf Spieler bestritten die meisten Spiele für die U21-Nationalmannschaft. Wir sehen uns an, was aus ihnen wurde und ob viele Spiele für die U21 ein Indikator für eine große Karriere sind.

5. Marko Kvasina (27 Spiele)

Zwei Spiele mehr als Roman Kienast, Gyuri Garics und Volkan Kahraman hat der 195cm große Stürmer Marko Kvasina auf dem Buckel. Mit vier Toren aus seinen 27 Einsätzen war seine Ausbeute im U21-Nationalteam allerdings nicht sonderlich hoch. Der Ex-Austrianer, der in der Bundesliga hauptsächlich für den SV Mattersburg auflief, spielt mittlerweile in Belgien und ist bei der KV Oostende ein nicht unwesentlicher Kaderspieler.

4. Raphael Holzhauser (28 Spiele)

Der 28-jährige Ex-Austrianer weist im U21-Nationalteam eine durchaus beeindruckende Bilanz auf. In 28 Einsätzen traf der umsichtige Spielmacher elfmal, schoss dabei allerdings auch die Elfmeter. Für die A-Nationalmannschaft kam er im Jahr 2020 zweimal zum Einsatz, als er bereits in Belgien für Beerschot spielte. Für den gebürtigen Wiener Neustädter stellte vor allem die Saison 2020/21 einen zweiten Frühling dar: Da erzielte er für Beerschot 16 Tore und 16 Assists in 34 Ligaspielen. Dass ein ehemaliger Stammspieler im U21-Team so spät noch für die A-Nationalmannschaft debütiert, ist allerdings durchaus ungewöhnlich. Holzhauser debütierte immerhin bereits 16-jährig für die U21.

3. Michael Gregoritsch (29 Spiele)

Satte 20 Tore in 29 Spielen erzielte Michael Gregoritsch für das U21-Nationalteam und demnach war es nicht verwunderlich, dass der Trainersohn es mittlerweile auch schon auf 33 A-Länderspiele brachte. Am jüngsten Torschützen der österreichischen Bundesligageschichte führte schlichtweg kein Weg vorbei. Bei seinem Debüt im Jahr 2011 war er gerade mal 17 Jahre und drei Monate alt.

2. Philipp Lienhart (30 Spiele)

Der Innenverteidiger avancierte bereits im Jahr 2014, als er gerade im Nachwuchs von Real Madrid spielte, zum U21-Teamspieler. Besonders schnell kam er nicht weiter nach oben bzw. in Richtung A-Nationalelf, weil er schlichtweg keinen „First Team Football“ bekam. Erst als er nach Freiburg wechselte und Einsätze in der deutschen Bundesliga bekam, wurde er für die Senioren interessant, weshalb er in jungen Jahren noch zahlreiche Einsätze sammelte und es so auf 30 Spiele für die U21 bringt. Mittlerweile spielte Lienhart zudem schon neunmal im A-Nationalteam.

1. Markus Berger (34 Spiele)

Der Salzburger Markus Berger ist definitiv der Überraschungsführende in dieser Liste. Der Bruder von Torhüter Hans-Peter Berger ist heute 36 Jahre alt, stammt aus einer Kickerfamilie, debütierte vor fast 20 Jahren für die U21-Nationalelf und machte für sie mehr Spiele als alle anderen Spieler. Der hochtalentierte Innenverteidiger legte auch eine sehr spannende Karriere hin, spielte etwa zum Zeitpunkt seines Debüts im Nachwuchs von Eintracht Frankfurt. Zuvor hatte er bereits in der Jugend von Austria Salzburg und des VfB Stuttgart gespielt. Seine Profikarriere begann er schließlich in Ried, wechselte 22-jährig nach Portugal zu Academica Coimbra, wo er 4 ½ Jahre blieb. Danach spielte er für Chornomorets Odessa in der Ukraine und bei Start Kristiansand in Norwegen – jeweils zum Stamm zählend. Danach ging es für Berger zurück nach Portugal, wo er jeweils kurzzeitig für Gil Vicente und Tondela auflief. Nach neun Jahren im Ausland kehrte er 2016 nach Österreich zurück und spielte noch vier Jahre in der Regionalliga für den SV Grödig und den SAK 1914 in Klagenfurt. Im Sommer 2020 beendete der Rekordspieler des U21-Nationalteams seine Karriere. In der A-Nationalmannschaft spielte er nie.