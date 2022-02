Die Rekordtorschützen der U19-Nationalelf und was aus ihnen wurde

Diese fünf Spieler erzielten die meisten Tore für die U19-Nationalmannschaft. Wir sehen uns an, was aus ihnen wurde und ob viele Tore für die...

Diese fünf Spieler erzielten die meisten Tore für die U19-Nationalmannschaft. Wir sehen uns an, was aus ihnen wurde und ob viele Tore für die U19 ein Indikator für eine große Karriere sind. Wir sehen uns hier die Top-5 seit Beginn der detaillierten Aufzeichnungen über diese Statistik an.

5. Florian Grillitsch (7 Tore)

In elf Spielen für die U19-Nationalmannschaft erzielte Florian Grillitsch sieben Treffer. Grillitsch war bei seinem Debüt Spieler der Werder Bremen U19. Wir schreiben also die Zeit vor dem „Zurückwandern“ des heutigen Hoffenheim-Achters. Grillitsch kam damals noch hauptsächlich als Mittelstürmer oder als Linksaußen zum Einsatz, stieg aber recht bald n die U21 auf, für die er dann neun Spiele bestritt. Mittlerweile hält er bei 33 A-Länderspielen.

5. Marcel Monsberger (7 Tore)

Ebenfalls sieben Tore für die U19 erzielte Marcel Monsberger. Der hatte zuvor elfmal für die U17-Nationalelf getroffen und spielt aktuell – erst 20-jährig – leihweise für den FAC, gehört aber noch dem LASK. Die große Leistungsexplosion des einstigen Toptalents blieb also bisher aus.

4. Marko Kvasina (8 Tore)

Der Belgien-Legionär scheint also in einer weiteren Liste auf, ist aber auch ein Beispiel dafür, dass zahlreiche Einsätze in Juniorennationalteams kein untrügerischer Indikator für eine steile Karriere sind. Kvasina lebte schon damals massiv von seiner körperlichen Überlegenheit und sah demnach auf Nachwuchslevel häufig „weiter“ aus, als er es später als Profi tatsächlich war. Für die U19-Nationalelf benötigte er zehn Spiele für acht Tore.

2. Thomas Murg (9 Tore)

Ex aequo Zweiter mit neun Treffern ist Thomas Murg, der aktuell bei PAOK Saloniki unter Vertrag steht und zuvor fast fünf Jahre bei Rapid spielte. Die Karriere beim Verband ergab sich aber auch für den Feinmechaniker nie, denn schon für die U21 bestritt Murg später nur noch sechs Partien. In den Kader des A-Nationalteams wurde Murg zwar später einberufen, eingesetzt wurde er jedoch nicht.

2. Sinan Bytyqi (9 Tore)

Großes Pech hatte hingegen das kosovarisch-stämmige Supertalent Sinan Bytyqi, der in zwölf Spielen für die U19-Auswahl neun Treffer erzielte. Zur Zeit seines Debüts spielte der Spielmacher bereits im Nachwuchs von Manchester City und selbst Einsätze für die Kampfmannschaften wirkten auf lange Sicht nicht unwahrscheinlich. Im Alter von 22 Jahren kam jedoch der Schock: Bei Bytyqi wurden gefährliche Herzprobleme diagnostiziert, weshalb er seine Karriere sehr früh beenden musste. Bis letzten Sommer arbeitete er bei den Citizens als Scout weiter. Heute ist er 26-jährig Trainer der zweiten Mannschaft des SC Weiz.

1. Arnel Jakupovic (12 Tore)

Alle 100 Minuten ein Treffer. Das ist die Bilanz des heute 23-jährigen Mittelstürmers Arnel Jakopovic für Österreichs U19. Für die U21-Nationalelf traf er später immerhin sechsmal in zwölf Spielen – zu Spielen für das A-Nationalteam kam Jakupovic aber nicht mehr. Nach mehreren Jahren in Italien und einem kurzen, erfolglosen Leihgeschäft mit Sturm Graz wechselte Jakupovic im Sommer 2019 zu Domzale nach Slowenien, wo er auch heute noch unter Vertrag steht und durchaus als Stütze zu bezeichnen ist.