Heimspiele für LASK und Austria im Cup-Halbfinale

Im Rahmen der ORF-Berichterstattung zum Frühjahrs-Auftakt der ADMIRAL Bundesliga wurden die Spielpaarungen für das von 1. bis 3. April 2025 stattfindende Halbfinale im UNIQA ÖFB Cup ausgelost. Die von Ex-Nationalteamspieler Michael Liendl vorgenommene Ziehung ergab folgende Duelle:

LASK vs. RZ Pellets WAC

FK Austria Wien vs. TSV Egger Glas Hartberg

Die genauen Spieltermine werden zeitnah bekanntgegeben. Der Gewinner der erstgezogenen Paarung (LASK vs. WAC ) hat im Finale, das im Wörthersee Stadion in Klagenfurt ausgetragen wird, Heimrecht.

Prämien

Für jeden Heimverein wird in der 5. Runde (Halbfinale) eine Prämie in Höhe von € 33.000,- ausgeschüttet, für jeden Gastverein € 55.000,- ausbezahlt.

Voting zum Player Of The Match

Im Cup-Halbfinale kann wieder für den Player Of The Match abgestimmt werden. Dazu einfach die ÖFB App im App Store oder im Google Play Store kostenlos downloaden, während des Spiels auf den Live-Tab klicken und dann im Reiter Spiel-Info den Player Of The Match Button auswählen. Für den jeweiligen Favoriten abstimmen – fertig!

Weitere Termine im UNIQA ÖFB Cup 2024/25

Finale: 1. Mai 2025, Wörthersee Stadion Klagenfurt

( Pressemeldung ÖFB )