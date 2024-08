Ilzer: „Es erwartet uns ein echter Cup-Fight“

Der SK Sturm Graz trifft in der 2. Runde des UNIQA ÖFB Cups auf die SV Ried. Das Spiel findet am Mittwoch, dem 28....

Der SK Sturm Graz trifft in der 2. Runde des UNIQA ÖFB Cups auf die SV Ried. Das Spiel findet am Mittwoch, dem 28. August, um 18 Uhr in der Innviertel Arena statt.



Cheftrainer Christian Ilzer meint: „Die Ergebnisse in den letzten drei Bundesliga-Runden haben gestimmt, auch unsere Leistungen entwickeln sich in die richtige Richtung. Jetzt wartet am Mittwoch aber ein echter Cup-Fight gegen das vermutlich schwerstmögliche Los in der zweiten Runde dieses Bewerbs auf uns. Die SV Ried spielt zwar aktuell in der zweiten Liga, hat für mich aber ganz klar das Format eines Bundesliga-Teams. Ried hat gefühlt schon ewig kein Tor mehr bekommen, ist eine Mannschaft, die ausgezeichnet verteidigt, aber auch in der Offensive ihre Qualitäten hat. Dazu kommt, dass die Rieder von Max Senft sehr gut gecoacht sind, sehr aktiv und intensiv spielen und das gesamte Team sehr gut abgestimmt am Feld miteinander agiert.“

Der Cheftrainer weiter: „Der ÖFB Cup ist ein einziges Finale, das in sechs Akten verteilt über ein ganzes Fußballjahr gespielt wird. In jedem einzelnen Akt musst du abliefern und bestehen, um am Ende den Pokal in die Höhe zu stemmen. In diesem ,Finale‘ wartet heuer schon sehr früh eine große Herausforderung. Wir sind gut vorbereitet und wollen mit einer starken Leistung in einem emotionalen Stadion unsere Qualitäten auf den Platz bringen und bestehen.“

Ilzer zur Personalsituation: „Bis auf die typischen, kleineren Blessuren nach dem Spiel am Samstag gegen Altach ist der gesamte Kader fit und steht für die Partie in Ried zur Verfügung.“

Jon Gorenc Stankovic sagt: „Obwohl es schon eine Zeit lang her ist, kann ich mich natürlich noch gut an unsere letzte Niederlage im Cup erinnern. Dennoch sehen wir das morgige Spiel nicht als Revanche, sondern als große Herausforderung gegen einen sehr starken Gegner. Die Rieder sind richtig gut in Form, ich erwarte mir einen klassischen Cup-Fight – aber selbstverständlich fahren wir dorthin, um als Sieger vom Platz zu gehen.“