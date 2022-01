Knalleffekt in Hütteldorf: Kulovits wird „Zweier“-Trainer, Hofmann Sportkoordinator

Spannende Personalnews zum Start ins grün-weiße Fußballjahr. Am 3. Jänner starten sowohl die Profis als auch die zweite Mannschaft...

[ Pressemeldung SK Rapid ]

Spannende Personalnews zum Start ins grün-weiße Fußballjahr. Am 3. Jänner starten sowohl die Profis als auch die zweite Mannschaft mit Corona-Tests und einer ersten Übungseinheit im Prater in die Vorbereitung auf die Frühjahrssaison 2022. Bei SK Rapid II wird ein neuer Cheftrainer, der ein alter Bekannter ist, nach sehr rasch abgeschlossenen Verhandlungen im jungen Jahr 2022 das Zepter übernehmen.

Zoran Barisic, Geschäftsführer Sport, erläutert: „Ich freue mich sehr, dass ab sofort Stefan Kulovits als Cheftrainer für unsere zweite Mannschaft tätig sein wird. Er erhält vorerst einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2023/24 und ich bin stolz, dass mit ihm ein echter Rapidler, der zudem im Trainerbereich trotz seines jungen Alters schon einige Erfahrung sammeln und seine diesbezüglichen Qualitäten unter Beweis stellen konnte, unser Team verstärken wird. Für die komplikationslosen und sehr professionellen Gespräche, die der Verpflichtung vorausgingen, möchte ich mich bei Stefan Kulovits und auch unserem Sportlichen Leiter Rapid II und Nachwuchsakademien, Willi Schuldes, sowie bei Steffen Hofmann, der bei den Gesprächen entscheidend involviert war, sehr herzlich bedanken“, so Barisic. Stefan Kulovits war als aktiver Profispieler elf Saisonen (2002/03 – 2012/13) wichtiger Bestandteil der Rapid-Kampfmannschaft (252 Pflichtspiele/6 Tore; Meister 2005 und 2008) und danach bis zu seinem Karriereende beim SV Sandhausen in der 2. Deutschen Bundesliga engagiert. Dort wurde er auch Kapitän und bestritt sein letztes Pflichtspiel am 30. Jänner 2019 mit der Schleife am Arm bei einem Auswärtsmatch beim Hamburger SV. Ab Sommer 2019 gehörte er als Co-Trainer dem Betreuerstab der Sandhausener an, von Februar 2021 bis September 2021 war er dort gemeinsam mit Gerhard Kleppinger als Cheftrainer im Einsatz. Stefan Kulovits sagt vor seinem Start als Cheftrainer von SK Rapid II: „Ich bin sehr stolz, dass ich nun in einer solch verantwortungsvollen Position bei meinem Verein tätig sein darf. Ich freue mich sehr auf die Arbeit mit meiner jungen und sehr talentierten Mannschaft und genauso auf die Zusammenarbeit mit allen im Verein.“ Als Co-Trainer wird Patrick Jovanovic, der zuletzt Rapid II als Chef-Coach betreut hat, an Bord bleiben. Zoran Barisic dazu: „Patrick Jovanovic ist ein sehr wertvoller Bestandteil unserer Trainermannschaft und ich bin sehr froh, dass er nach dem Intermezzo als alleinverantwortlicher Cheftrainer nun als Assistenztrainer mit großem Know-How an der Seite von Stefan Kulovits für unsere zweite Mannschaft tätig bleiben wird.“

Steffen Hofmann wird Sportkoordinator

Nicht mehr in den Trainerstab von SK Rapid II wird Steffen Hofmann zurückkehren. Der 41-jährige Ehrenkapitän, der im November für drei Spiele gemeinsam mit Thomas Hickersberger die Profimannschaft betreute, wird ab sofort einen Managementposten an der Seite von Zoran Barisic bekleiden. Der Geschäftsführer Sport sagt dazu: „Steffen Hofmann wird die neue Position des Sportkoordinators übernehmen und als Bindeglied zwischen Profis und zweiter Mannschaft und darüber hinaus Rapid II und unserer Akademieteams fungieren. Er wird sich auch weiter regelmäßig um unsere talentiertesten Spieler aus den diversen Mannschaften auf und abseits des Platzes kümmern und auch mich entlasten. Ich freue mich sehr, dass Steffen für diese Position, die ich schon seit einiger Zeit schaffen wollte, zur Verfügung steht. Er passt fachlich und auch menschlich perfekt für diese Funktion und wird mit Profi-Cheftrainer Ferdinand Feldhofer, Rapid II-Neocoach Stefan Kulovits, Talentemanager und Projekt12-Trainer Martin Hiden sowie den Teams von Willi Schuldes und mir professionell und eng zusammenarbeiten.“ Hofmann selbst meint zu seiner neuen Aufgabe: „So viel Spaß mir die Arbeit im Trainerteam von Rapid II und auch im November bei den Profis gemacht hat, sehe ich meine berufliche Zukunft doch eher im Management-Bereich. Ich freue mich sehr auf diese Herausforderung und möchte mit meiner Arbeit einen Teil dazu beitragen, dass die Rapid-Familie einer sportlich erfolgreichen Zukunft entgegen geht.“