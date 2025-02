LASK-Fans: „Endlich waren wieder Kampf und Leidenschaft zu sehen“

Der LASK steht nach einem 2:1-Sieg in der Verlängerung gegen Red Bull Salzburg im Cup-Halbfinale! Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung...

Der LASK steht nach einem 2:1-Sieg in der Verlängerung gegen Red Bull Salzburg im Cup-Halbfinale! Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen und wie sie diesen Erfolg einordnen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Bohemian Flexer: „Diese Emotionen. Dieser Kampf. Diese Leidenschaft. Heute hat man alles auf dem Platz gebracht, und die Energie von den Tribünen ist auf den Platz angekommen! Oh, wie gut ist dieser Sieg für die Mannschaft – das Derby kann kommen.“

Traunseelaskler: „Es war absolut kein Leckerbissen, und wir haben im Offensivspiel viel Luft nach oben, aber die Leidenschaft, die uns im Herbst gefehlt hat, die war heute da. Den viel kritisierten Berisha muss man loben, seine Einwechslung war mitentscheidend und hat unserem Offensivspiel sehr gutgetan. Davon abgesehen muss man sagen, dass unser Problembereich in der Außenverteidigung heute keine unserer Schwachstellen war. Bello und Jovicic waren nicht nur hinsichtlich des Kampfgeistes top, sie haben ihre Defensivaufgaben sehr gut erledigt, wie auch die Innenverteidigung. Zu guter Letzt hat uns ein überragender Lawal im Spiel gehalten! Vor allem im Ballbesitz haben wir noch viel zu tun, aber auch unter Berücksichtigung der Ausfälle macht das heute etwas Mut.“

L.i.n.z.e.r.1908: „Salzburg heute ‚letschert‘ genug, damit wir ENDLICH wieder einmal über Kampf und Leidenschaft kommen konnten! Natürlich hat heute nicht alles gepasst, natürlich hätte so mancher Pass genauer gespielt werden können, natürlich war das Abwehr-Tiki-Taka wieder für einen rasanten Pulsanstieg gut. WURSCHT! Das erste Mal seit langem merkte man Hoffnung im Spiel – einfach weiter, immer weiter! Endlich wurden individuelle Fehler wieder kollektiv ausgemerzt. So muss das! Danke, liebe Mannschaft, für den heutigen Abend. SO kann es gerne weitergehen!“

Strafraumkobra: „Gute Leistung und tolles Tor von Jovicic, Ljubic mit passablem Comeback, und Entrup geht voll mit, auch wenn er heute etwas blass blieb. Safin hingegen wirkt für dieses Niveau (noch) nicht ganz reif. Nach dem Ausgleich war es ein geiles Match, und in der Jubeltraube nach Abpfiff hat es mal wieder wie ein echtes Team gewirkt. Ganz wichtiger Sieg für die Moral – der Sonntag kann kommen.“

laskler89: „Brutal magisch heute auf der Gugl, ein Team, dieser Sieg. Das war heut Balsam für viele Unspiele im Herbst. Morgen wird dann wohl die letzte Karte fürs Derby über den Tisch wandern. Das kann ein ganz magischer Sonntagabend werden kommende Woche.“

Traunseelaskler: „Mein Eindruck von Adeniran: Er ist jetzt vielleicht kein Künstler mit dem Fuß (auch hinsichtlich des Abschlusses), aber dafür ist er eine Kämpfernatur, wie wir sie im Herbst oft vermisst haben – zudem ist er per Kopf gut. Insgesamt mit seiner robusten Figur ein neuer Spielertyp, der unser Offensivspiel flexibler machen kann.“

Urfahraner: „Heute mal ein echter Kampfsieg. 100 % Effizienz und drübergewurschtelt. Jetzt ist im Cup alles möglich. Fußball spielen werden wir diese Saison wahrscheinlich nimmer viel. Kein Torschuss 68 Minuten, ist katastrophal, dafür defensiv gute Leistung. Jovicic bekommt heute Extralob – sehr gute Defensivleistung und immense Laufbereitschaft.“

lasso: „Ein verdammt wilder Ritt. K.-o.-Spiele sind einfach mit nichts gleichzusetzen. Zuerst gleich mal das Positive: Physisch scheint die Mannschaft einen enormen Schritt nach vorne gemacht zu haben. Sicher wird beim Konzern das Mittwochspiel reingespielt haben, aber diese Überlegenheit zum Ende hin war der Schlüssel, um dieses Spiel zu gewinnen. Im defensiven Bereich haben sich alle eingebracht und vor allem Lawal und die letzte Kette einen guten Job erledigt. Jovicic sicher eine der positivsten Überraschungen. Wenn zumeist auf deiner Seite mit Oscar der beste Kicker auftaucht, hast du grundsätzlich einen schweren Stand. Wie Jovicic das am Ende gelöst hat und teilweise auch offensive Vorstöße versucht hat, war schon schwer in Ordnung. Bei Ziereis und Smolcic waren leider zwei bis drei grobe passtechnische Schnitzer dabei, aber defensiv fast eine Eins mit Sternchen. Vom Kicken her muss man nüchtern betrachtet schon sagen, dass zum Herbst kaum Veränderungen sichtbar waren. Wenn du in der 67. Minute den ersten Schuss in Richtung Tor abgibst, ist das offensiv schon überschaubar. Mit zwei Toren bei drei Chancen kann auf alle Fälle von einer guten Effizienz gesprochen werden. Im Derby wird sich zeigen, ob die Mannschaft auch spielerisch einen Entwicklungsschritt hingelegt hat. Aber die wichtigste Erkenntnis ist, dass für den großen Traum nur mehr zwei Schritte zu gehen sind.“

commando ultras 1: „Die wichtigste Erkenntnis des gestrigen Tages war, dass Schopp es anscheinend geschafft hat, eine Mannschaft zu formen. In Anbetracht der Abgänge und Kranken/Verletzten war das eine gute Leistung. Im Angriff noch ausbaufähig, die Defensive steht gut. Einzig dem unbedingten Rausspielen von hinten kann ich nicht so viel abgewinnen, gab schon einige blöde Situationen gestern.“

