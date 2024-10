LASK-Fans: „Komplett unverdient weitergewurschtelt“

Der LASK stieg gestern im Cup gegen den SV Stripfing auf, tat sich gegen den Zweitligisten aber lange schwer. Im Viertelfinale wartet ein Spitzenspiel...

Der LASK stieg gestern im Cup gegen den SV Stripfing auf, tat sich gegen den Zweitligisten aber lange schwer. Im Viertelfinale wartet ein Spitzenspiel auf die Anhänger der Oberösterreicher, da Red Bull Salzburg zu Gast sein wird. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft und zum kommenden Gegner sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Chrisu6: „Das war so extrem wenig. Viel Glück noch dazu. 15:7 Schüsse für Voitsberg, 8:3 auf das Tor. Also nicht böse sein, aber das ist schon a Frechheit.“

Bohemian Flexer: „Puh, was für ein dreckiger Sieg, aber später fragt keiner mehr! Positiv: Irgendwie weiter, keine Blamage (wie Rapid) und man hat vor dem ersten Liga-Pflichtspiel 2025, was auch gleichzeitig das Derby ist, ein Pflichtspiel in den Beinen, was sicher nicht schaden dürfte! Negativ: alles andere, aber Respekt nach Voitsberg!“

burnhard: „Sieg. Über das Wie breiten wir lieber den Mantel, das ist in vielerlei Hinsicht einfach nur unterirdisch.“

Eldoret: „Ich hoffe, dass das heute der absolute Tiefpunkt war.“

Urfahraner: „Leistung eine einzige Enttäuschung. Komplett unverdient weitergewurschtelt. Keine Ahnung, ob im Viertelfinale ein schwächerer Gegner daherkommen kann. Jedenfalls meine kurze Hoffnung der 2. Halbzeit gegen Sturm, mit so einem Gemurkse über 90 Minuten, wieder komplett zerstört. So kicken ist für mich Wahnsinn, glaube drei Torschüsse über 90 Minuten.“

Traunseelaskler: „Völlig unverdienter Aufstieg. Ich bin stinksauer – das ist vermeintlich jener Bewerb, in dem man am ehesten einen Titel holen kann, und dann liefert man so einen erbärmlichen Auftritt… Das Ausscheiden von Rapid war eher ‚klassisch‘ – die waren schon besser, haben sich dann aber schlecht angestellt. Natürlich ist das Weiterkommen positiv, aber dass wir am Ende die klar schlechtere Mannschaft waren, derartig schwimmen (und das nicht nur über kurze Phasen) und unfassbar viel Glück brauchen, das macht mich schon sauer. Das ist eher die Geschichte, wie Underdogs Sensationen schaffen. Kann mich ehrlich gesagt in den letzten Jahren an keinen schlechteren Cup-Auftritt von uns erinnern.“

Black Betty: „Eine Glanzleistung habe ich mir eh nicht erwartet, wir haben vor allem in der 1. Hälfte unglaublich unpräzise gespielt, aber man sieht bei den anderen Bundesligisten heute, dass keiner drüberfährt. Also abhaken, den Aufstieg mitnehmen, gegen Hartberg sind wir wieder weniger schlecht.“

laskler89: „Überdramatisieren braucht man auch nicht – die Konkurrenz plagt sich auch, und wir hätten wie Rapid durchaus ausscheiden können. Im Cup geht’s nicht um Schönheit, sondern ums Weiterkommen.“

JochenGierlinger: „Am Ende zählt nur der Aufstieg. Für die nächsten zwei Gegner muss natürlich mehr kommen – und das wird es auch.“

ZE8RAHEAD: „Ich kenne keine Frau, die so launisch ist wie unser ASK.“

Sehen wir uns nun an, was die LASK-Fans zum kommenden Gegner RB Salzburg sagen:

laskler89: „Vor diesen Salzburgern braucht keiner mehr Angst haben, weder im Oktober, Dezember oder Jänner/Feber.“

Soldi: „LASK und Losglück steht ca. im selben Verhältnis wie Vinicius Junior und sympathisch.“

Eldoret: „Bis zum Februar sind bei RB Salzburg wieder alle fit und dann werden noch ein paar Neuzugänge dazukommen.“

Traunseelaskler: „Ist mir ehrlich gesagt lieber, als manch anderes Los. Natürlich wäre ein weiteres Duell mit einem Zweitligisten reizvoller gewesen, aber gegen Sturm oder Hartberg würde ich auch nicht lieber spielen. Zudem ein Heimspiel – ich denke, das wird wieder eine enge 50:50-Partie (wie auch das 2:3 im Cup am Beginn dieses Jahres), auch wenn es natürlich schwierig ist, jetzt zu sagen, wo beide Teams am Beginn der Frühjahressaison stehen werden. Ich freue mich jedenfalls auf ein weiteres Flutlichtspiel vor ansprechender Kulisse!“

