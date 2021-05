LASK-Fans: „Verdient verloren – das war eine andere Qualität“

Das Cup-Wunder blieb aus: Der LASK unterliegt Red Bull Salzburg im Finale mit 0:3. Wir haben die ersten Reaktionen der LASK-Fans im Austrian Soccer...

Das Cup-Wunder blieb aus: Der LASK unterliegt Red Bull Salzburg im Finale mit 0:3. Wir haben die ersten Reaktionen der LASK-Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum auf die Finalniederlage eingeholt.

ibinsneta: „Na gut, das hat heute nicht gereicht. Hoffentlich müssen wir aufs nächste Finale nicht so lange warten und können dann wieder dabei sein.“

Traunseelaskler: „Mund abwischen, weitermachen – das heute war im Endeffekt halt viel zu wenig, um eine Chance zu haben. Jetzt in der Liga an die Leistung gegen Sturm anknüpfen und die Meistergruppe doch noch versöhnlich abschließen.“

Eldoret: „Dass wir es schwer haben werden, war ja zu erwarten. Aber dass der alte Ulmer unsere komplette rechte Seite kaltstellt und dann auch noch offensiv gefährlich ist, das sollte nachdenklich stimmen.“

Steve McManaman: „Salzburg klar besser und verdient gewonnen. Hätti- wari: Wenn Michorl den auf seinem linken Pratscherl hat, dann wäre was möglich gewesen. Ansonsten waren sie uns leider in allen Belangen überlegen – nein, in einem nicht: unsere Burschen sind geiler und sympathischer.“

hariASK: „Also das 1908% Feuer und Kampfherz für diese große Chance hab ich heute leider nicht wirklich gesehen.“

LASK1965: „Am Ende war das heutige der bitterste Tag seit der Übernahme durch die Freunde des LASK, zumindest aus sportlicher Sicht. Und das obwohl es heute genau so erwartet wurde. Scheiße, verdammt.“

Chrisu6: „Wir hätten maximal eine Chance gehabt in Bestbesetzung oder in Bestform… und RB gleichzeitig in weniger guter Form, oder halt auch mit vielen Verletzten.“

Santuzzo: „Leider verdient verloren gegen den Konzern. Ist halt schwer ohne eine vorhandene Offensive ein Spiel zu gewinnen und schon gar nicht ein Cup-Finale. Außer der (Halb-)Chance von Michorl war da überhaupt nichts vorhanden.“

Das_Zebra_vom_ASK: „Dieser Tag ist bitter. Die momentane Berichterstattung um unseren Verein ist bitter. Der aktuelle Saisonverlauf ist bitter. Und trotzdem ist das mein Verein, mein Herz blutet nach dem heutigen Tag. Zu erwarten war eine Niederlage am Papier aber schon. Wir haben heute verloren, meine Hoffnung zur Trendwende momentan ist eher klein. Aber der LASK ist der LASK, wir sind seine Fans. Kein anderer Verein hat auch nur annähernd diesen Stellenwert bei mir und ich denke so geht es hier allen. Lasst’s euch nicht zu fertig machen, heute war also nicht der Tag. Der LASK ist aber echt im Gegensatz zu dem Konzern gegen den wir verloren haben. Es gibt keinen einzigen echten Red Bull Fan da draußen, vergesst das nie. Kein einziger würde dem Verein in der Regionalliga die Treue halten. Unser Tag wird kommen, die Legende besteht.“

Traunseelaskler: „Ein Problem sehe ich derzeit auch in unseren Standards. In den letzten Jahren waren diese in solchen Spielen bzw. auch in derartig engen wie zuletzt in der Meisterschaft zumeist unsere größte Waffe in der Hinterhand. Derzeit strahlen wir etwa durch Eckbälle keine nennenswerte Gefahr mehr aus – dies waren in den letzten Saison oft die Situationen, die uns auf Schiene gebracht haben, wenn aus dem Spiel heraus wenig gegangen ist – das fehlt derzeit vollkommen.“

GH78: „Im Wesentlichen war heute nichts drinnen. Der LASK hat gekämpft und defensiv seine Sache weitgehend gut gemacht. Aber Salzburg hat so gut wie nichts zugelassen. Wenn es für die in Österreich um etwas geht, ist leider kein Kraut gewachsen. Die teure Qualität ist erdrückend. Wir haben in den 3 Meisterschaftsspielen diese Saison meines Erachtens besser gegen Salzburg ausgesehen als heute. Von einer Topform sind wir weit entfernt. Und somit waren wir heute chancenlos. Meine Enttäuschung hält sich aufgrund dessen in Grenzen. Jetzt gilt es natürlich sich im Saisonfinish wieder für das internationale Geschäft zu qualifizieren. Aber meine Gedanken sind im Wesentlichen schon mehr bei der nächsten Saison. Es wurde zuletzt viel über den Trainer diskutiert. Aber ich bin genauso auf eine gewisse Frischblut-Zufuhr bei der Kaderzusammensetzung gespannt.“

LASK_92: „Spielerisch war das leider in allen Belangen (teils viel) zu wenig, ohne dass ich den Burschen da groß etwas vorwerfen möchte oder könnte. Ich stelle überhaupt nicht in Abrede, dass nicht jeder wollte oder sich für diese historische Chance zerrissen hätte. Die Mittel, um die Sensation zu schaffen, und eine solche wäre ein Erfolg gegen diese Mannschaft in der aktuellen Konstellation mit Sicherheit gewesen, waren leider von Beginn weg sehr begrenzt und mitunter etwas untauglich. Wie die Vorzeichen bei realistischer Betrachtung stehen und wie es um die Chancen bestellt stehen würde, war allerdings schon vor Anpfiff vergleichsweise klar. Das Schöne, wenn das Herz an einem Fußballverein hängt, im Speziellen eben am LASK, ist allerdings die Tatsache, dass man auf Realismus, Erwartung und Erfolgsaussichten nicht allzu viel gibt. Ansonsten wären wohl die allermeisten von uns niemals LASK-Fan geworden, Titel und Trophäen gibt es anderorts bekanntlich billiger zu haben und en masse. Das interessiert mich allerdings nicht wirklich, ist für mich nicht entscheidend von Belang und wird es auch weiterhin nicht sein.“

