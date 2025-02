Megatalente Jahrgang 2006 (31): Adam Aznou

Einmal jährlich beleuchten wir die weltweiten Top-Talente eines bestimmten Jahrgangs im Detail und sehen uns an, wer die Stars von morgen werden könnten. In...

Einmal jährlich beleuchten wir die weltweiten Top-Talente eines bestimmten Jahrgangs im Detail und sehen uns an, wer die Stars von morgen werden könnten. In dieser Serie analysieren wir die größten Talente der Welt aus dem Jahrgang 2006. Diese Jungstars dürft ihr in den kommenden Jahren nicht aus den Augen verlieren!

Adam Aznou

LV, 18, MOR/ESP – FC Bayern München

Bereits kurz nach seinem 16. Geburtstag wechselte der gebürtige Katalane Adam Aznou aus der Barcelona-Akademie „La Masia“ nach München. Vergangenes Jahr unterschrieb der 18-Jährige einen Profivertrag bei den Bayern, der ihn bis Sommer 2027 an den Rekordmeister bindet. Und vom Linksverteidiger, der bereits drei Länderspiele für Marokko bestritt, wird man in der Zukunft noch einiges hören.

Vor allem im Offensivbereich bringt der Linksverteidiger Qualitäten mit, die für ein Team echte Game Changer sein können. Während Aznou im defensiven Bereich noch ein wenig an sich arbeiten und vielleicht das eine oder andere Kilo an Muskelmasse draufpacken sollte, sind seine Vorstöße und Dribblings, sowie sein enorm schnelles und präzises Kombinationsspiel echte Assets.

Aznou ist ein flexibler Außenverteidiger von sehr moderner Prägung. Er klebt nicht nur auf der Linie, sondern rückt mit Ball auch immer wieder ein, wodurch er gegnerische Ordnungen massiv stören kann. Er ist imstande sowohl am Flügel, als auch im Zentrum durch seine linienbrechenden Tempodribblings für Gefahr und Unruhe zu sorgen. Das ermöglicht ihm auch, auf der rechten Abwehrseite zu spielen, da seine Art zu spielen einerseits „fußunabhängig“ ist, er aber auch mit dem Rechten einiges zustandebringt.

Dass Barcelona den Eigenbauspieler im Sommer 2022 ablösefrei ziehen ließ, kam durchaus unerwartet. Die Bayern fackelten nicht lange, verpflichteten Aznou für die U17-Mannschaft, wo er aber nur neun Partien bestritt, ehe er in die U19 hochgezogen wurde. Bereits seit letzter Saison spielt er zudem in der zweiten Mannschaft der bayrischen Regionalliga, ist weiters Kapitän der Youth-League-Mannschaft der Bayern.

Dass er dem Nachwuchsfußball bereits ein bisschen entwachsen ist, zeigt auch seine Youth-League-Statistik. Der Linksfuß brachte es in 13 Partien des Bewerbs auf drei Tore und fünf Assists. Mittlerweile hat Aznou auch schon in Bundesliga und Champions League Kurzdebüts für die Kampfmannschaft der Bayern gegeben.

Die Bayern haben mit dem Marokkaner definitiv noch einiges vor. Alphonso Davies’ Zukunft bei den Münchnern ist noch ungewiss und immer wieder steht ein möglicher Tapetenwechsel im Raum. Aznou könnte auch wegen der ähnlichen, aber noch einmal trickreicheren Spielanlage im Vergleich zu Davies, zu dessen direktem Nachfolger werden. Es kommt nicht von ungefähr, dass der Youngster bereits jetzt sehr nah an der Kampfmannschaft der Münchner ist. Der nächste Schritt ist für ihn nur eine Frage der Zeit und es ist anzunehmen, dass Aznou – ob in Bayern oder anderswo – zu einem Schlüsselspieler für einen absoluten Topklub werden wird.

Starpotential: 9,5 von 10