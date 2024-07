ÖFB-Cup-Auslosung: Die Partien der 2. Runde im Überblick

Kurz nach dem die 1. Runde im ÖFB-Cup zu Ende gegangen ist, wurden bereits die Spiele der 2. Runde ausgelost. Die Auslosung ergab einige...

Kurz nach dem die 1. Runde im ÖFB-Cup zu Ende gegangen ist, wurden bereits die Spiele der 2. Runde ausgelost. Die Auslosung ergab einige interessante Konstellationen wie etwa Lokal-Derbys zwischen Hartberg und Lafnitz sowie Linz gegen Wels. Der amtierende Pokalsieger Sturm Graz muss beim Aufstiegsfavoriten SV Ried bestehen. Für Rapid kommt es derweil wie in der ersten Runde des Vorjahres und die Hütteldorfer müssen gegen Donaufeld ran.

ÖFB-Cup oder Europa-Playoff: Terminüberschneidungen bei vier Teams möglich

Die 2. Runde des österreichischen Fußballpokals wurde zwischen dem 27. August und dem 29. August terminisiert. Für Red Bull Salzburg wird die Partie gegen die Wiener Viktoria von Toni Polster in diesem Zeitraum sicher nicht stattfinden. Die Salzburger haben sich mit dem ÖFB geeinigt, dass die Partie zu einem späteren Zeitpunkt ausgetragen wird. Als Grund für das Verlegen des Pokalspiels gaben die Verantwortlichen von Red Bull Salzburg fehlende Planungssicherheit an. Die Bullen könnten in diesem Zeitraum ihr Champions-League-Playoff Spiel bestreiten. Zunächst gilt es für Salzburg gegen den FC Twente Enschede in die nächste Runde einzuziehen. Dazu treten sie am 6. August zunächst in der heimischen Red Bull Arena an, bevor es am 13. August zum Auswärtsspiel nach Enschede geht.

Selbiges gilt übrigens für Rapid, das ebenfalls erwartet, an einem Europacup-Playoff teilzunehmen. Somit ist auch der Termin für das zweite Duell gegen Donaufeld innerhalb eines Jahres noch nicht fixiert.

Der LASK ist von dieser Terminüberschneidung definitiv betroffen, denn die Oberösterreicher sind als Fixteilnehmer der Europa-League-Playoffs in diesem Zeitraum international im Einsatz. Und auch für die Austria könnte das Europacup-Playoff zu einem Terminproblem werden. Mögliche Nachholtermine für die vier Cupspiele sind die Tage 17. – 19. September oder eine Woche später vom 24. – 26. September.

Die Partien im Überblick

SV Ried – SK Sturm Graz: Während die SV Ried in der 1. Runde bei dem Regionalligisten SC Röthis einen 11:0-Kantersieg einfahren konnte, tat sich der aktuelle Meister und Pokalsieger Sturm Graz beim Kremser SC schwer. Die Grazer gewannen gegen den Teilnehmer der Regionalliga Ost erst in der Verlängerung mit 4:2.

SV Lafnitz – TSV Hartberg: Zu einem Lokal-Derby kommt es in der 2. Runde in Lafnitz. Die Lafnitzer treffen nach einem Sieg im Elfmeterschießen (5:4) gegen den SC Weiz (Regionalliga Mitte) in der nächsten Runde auf den TSV Hartberg. Die Hartberger gewannen mehr als souverän mit 11:1 gegen Bischofshofen aus der Regionalliga West.

SPG Wels – FC Blau-Weiß Linz: Ein weiteres Derby findet im Mauth Stadion in Wels statt. Die Welser konnten Union Dietach aus der OÖ-Liga mit 2:0 besiegen und treffen in der 2. Runde auf Blau-Weiß Linz, das gegen den SV Wildon (Regionalliga West) mit 5:0 gewinnen konnte.

SC Wiener Viktoria – FC Red Bull Salzburg: Die Mannschaft von Toni Polster aus der Regionalliga Ost setzte sich nach Verlängerung gegen DSV Leoben (Regionalliga Mitte) mit 2:1 durch und trifft auf Red Bull Salzburg. Die Salzburger hatten mit dem FC Dornbirn 1913 aus der Regionalliga West wenig Probleme und gewannen ihr Spiel mit 6:0.

Union Mauer – Linzer ASK: Der Regionalligist Union Mauer besiegte den ASK Klagenfurt in der 1. Runde mit 14:0 und trifft nun auf den Linzer ASK. Die Linzer gewannen ihr Erstrundenspiel mit 3:0 gegen Union Gurten.

SVG Reichenau – Grazer AK: Die SVG Reichenau gewann ihr Regionalliga-West-Duell in der 1. Runde gegen den SV Austria Salzburg mit 2:1 und trifft auf den Bundesliga-Aufsteiger aus Graz. Der Grazer AK setzte sich im Elfmeterschießen mit 4:3 gegen ATUS Velden aus der Kärntner Liga durch.

SV Horn – SKU Amstetten: In der 2. Runde gibt es auch das eine oder andere Duell unter Zweitligisten. Horn gewann das Spiel gegen ASKÖ Köttmannsdorf (Kärntner Liga) mit 2:0 und trifft auf den SKU Amstetten, der sein Spiel gegen den FCM Traiskirchen (Regionalliga Ost) mit 4:1 erfolgreich bestreiten konnte.

SR Donaufeld – SK Rapid: Zu einem Aufeinandertreffen zweier Vereine aus Wien kommt es zwischen dem SR Donaufeld und dem SK Rapid. Donaufeld konnte den Bundesligisten aus Altach mit 2:0 besiegen und trifft wie in der 1. Runde des Vorjahres auf den SK Rapid. Der Bundesligist aus Wien gewann sein Spiel gegen den SC Neusiedl am See (Regionalliga Ost) ebenfalls mit 2:0.

SPG Wallern/St. Marienkirchen – Wolfsberger AC: Die Spielgemeinschaft aus der Regionalliga Mitte konnte das Spiel gegen FC Kitzbühel (Regionalliga West) mit 4:0 gewinnen und trifft in der 2. Runde auf den WAC. Die Wolfsberger gewannen ihre Erstrundenpartie gegen den ASV Draßburg aus der Regionalliga Ost mit 7:0.

SKN St. Pölten – Schwarz-Weiß Bregenz: Der Zweitligist aus St. Pölten gewann gegen den SV Leobendorf in der 1. Runde nach einem Halbzeitrückstand noch mit 3:2 und trifft jetzt auf den Ligakonkurrenten aus Bregenz. Die Schwarz-Weißen gewannen ihre Partie gegen den SC Schwaz aus der Regionalliga West mit 2:0.

Kapfenberger SV 1919 – ASK Voitsberg: Zu einem weiteren Duell aus der 2. Liga kommt es zwischen dem Kapfenberger SV 1919 und Voitsberg. Die Kapfenberger gewannen ihr Erstrundenspiel gegen den SK Treibach aus der Regionalliga Mitte mit 6:1. Voitsberg gewann gegen den in der Wiener Stadtliga antretenden SV Donau mit 3:0.

First Vienna FC – SV Stripfing/Weiden: Auch die Partie zwischen dem First Vienna FC und Stripfing ist ein Aufeinandertreffen zweier Zweitligisten. Der SV Stripfing/Weiden gewann in der 1. Runde gegen den SV Oberwart mit 2:0 und die Wiener trafen ebenfalls auf einen Teilnehmer aus der Regionalliga Ost, konnten das Spiel gegen den FC Marchfeld Donauauen mit 3:1 für sich entscheiden.

Deutschlandsberger SC – WSG Tirol: Der Regionalligist Deutschlandsberger SC gewann in der 1. Runde gegen den SC Korneuburg mit 5:0 und trifft auf den Bundesligisten WSG Tirol. Die WSG gewann im Tiroler Derby gegen den SC Imst mit 3:0.

Admira Wacker – SC Austria Lustenau: Der Bundesliga-Absteiger aus Lustenau tat sich in der 1. Runde gegen den SV Wals-Grünau (Regionalliga West) schwer und gewann knapp mit 2:1. In der 2. Runde kommt es zu einem Aufeinandertreffen mit dem Ligakonkurrenten Admira Wacker, der sein Spiel gegen den USV St. Anna mit 5:1 für sich entscheiden konnte.

ASV Siegendorf – SK Austria Klagenfurt: Der ASV Siegendorf gewann die Erstrundenpartie gegen den Zweitligisten FAC mit 2:1. In der 2. Runde kommt der Bundesligist aus Klagenfurt nach Siegendorf. Die Klagenfurter besiegten den SV Gloggnitz mit 5:0.

ASKÖ Oedt – FK Austria Wien: Die Mannschaft aus der Regionalliga Mitte gewann gegen den VfB Hohenems in der ersten Runde mit 4:2 nach Elfmeterschießen und trifft jetzt auf den Bundesligisten aus Wien. Die Austria gewann ihre Partie gegen den FC Pinzgau Saalfelden mit 6:0.

Andreas Nachbar, abseits.at