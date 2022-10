Rapid-Fans: „Ein kleine Prise Trainereffekt“

Der SK Rapid trifft im ersten Spiel nach dem Feldhofer-Aus im Rahmen des ÖFB-Cups auf die WSG Tirol. Was erwarten sich die Rapid-Fans von...

Der SK Rapid trifft im ersten Spiel nach dem Feldhofer-Aus im Rahmen des ÖFB-Cups auf die WSG Tirol. Was erwarten sich die Rapid-Fans von ihrer Mannschaft, die von Interimstrainer Zoran Barisic betreut wird? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

chris843: „Ich tippe ja auf eine wirklich spannende Aufstellung. So ganz anders, als wir das erwarten würden. Ballbesitz, Gegner hineindrücken und Chancen kreieren, um das eine oder andere Tor zu machen. Wir haben alles, was man dafür braucht. Nur nicht das Selbstbewusstsein. Vielleicht hilft der Trainereffekt.“

TheMichii: „Eine kleine Prise Trainereffekt wird es wohl geben. Bei einer Trainingseinheit glaub ich kaum, dass die alle auf einmal perfekte Laufwege haben, aber zumindest eine Steigerung muss her. Das sollte auch im Sinne der Spieler sein. Die wollen sich ja auch bei Rapid in die Auslage spielen. Bei Leverkusen und bei Stuttgart hat man gesehen, dass ein Trainerwechsel ein psychologischer Dosenöffner sein kann. Zoki wird schon wissen, wo er die Hebel ansetzen wird und hoffentlich bringt er Grüll irgendwie wieder in die Spur. Ein Grüll in Form oder besserer Form, würde unsere Offensive so dermaßen beleben.

inspector71: „In unserer Liga ist leider alles möglich, beim Auswärtssieg war Tirol sehr schwach, hoffe Zoki wird die richtigen Worte finden und vor allem den Spielern ihre Freiheit geben, taktische Zwänge haben bei uns diese Saison überhaupt nicht funktioniert.“

Fox Mulder: „Ein bisschen Optimismus kann man schon versprühen. Mit dem Trainer ist es meiner Meinung nach schon so, dass nun das schwächste Glied in dieser Mannschaft ausgetauscht wurde. Wunderdinge darf man sich nach so einer kurzen Vorbereitungszeit vom neuen Trainerteam natürlich keine erwarten. Trotzdem hat uns gerade auch SHFG vor kurzem und wohl noch für alle erinnerlich aufgezeigt, dass man in relativ kurzer Zeit sehr wohl positiv auf eine Mannschaft einwirken kann. Ich sehe nun auf jeden Fall wieder etwas positiver in die Zukunft und freue mich tatsächlich schon auf die nächsten Spiele, die man sich hoffentlich nicht nur als Rapid-Fan ansehen muss, sondern auch als Fußballliebhaber mit Freude ansehen kann. Es wird Zeit für eine Trendwende!“

Da Oide Bimbo: „Interessanterweise habe ich ein gutes Gefühl, kann es aber nicht rational begründen. Ich glaube ja noch immer, dass unsere Burschen grundsätzlich kicken können und dass die Verunsicherung vom Kopf herkam. Ich traue es Zoki auch in nur zwei Tagen zu, eine gewisse Lockerheit reinzubringen.“

Manuel20: „Jetzt hauen wir Wattens wieder weg, alle glauben es hat echt nur an Feldhofer gelegen und wir werden noch Dritter. Bis in zwei bis drei Wochen die Ernüchterung eintritt. Ist halt meine Prognose.“

RapidDevelopment: „Meine Prognose ist umgekehrt. Es dauert 2-3 Wochen und dann wird die Mannschaft wieder einigermaßen funktionieren. Schauen wir einmal, wer Recht hat im November.“

eeelias: „Ich weiß schon, dass das „unser Kader ist eigentlich voll geil“ allen hier auf den Sack geht. Als ewiger Optimist glaub ich aber trotzdem dran, dass bei dem einen oder anderen das Formtief endlich vorbei ist.“

Vizelein: „Auswärtssieg! Ich denke wir werden 3:1 gewinnen. Es wird schon einen Hauch von „Zokinismus“ vorhanden sein.“

