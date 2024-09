Rapid-Fans: „Eine Chance für die zweite Garnitur“

Der SK Rapid trifft nach dem Derby-Sieg gegen die Wiener Austria heute im Cup auf Donaufeld und wir wollen uns ansehen was sich die...

Der SK Rapid trifft nach dem Derby-Sieg gegen die Wiener Austria heute im Cup auf Donaufeld und wir wollen uns ansehen was sich die Fans von dieser Partie erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Tobal12345: „Auch wenn wir uns durch Rotation oft schwergetan haben, muss das bei Donaufeld (bei allem Respekt) durchaus möglich sein. Wurmbrand durchspielen zu sehen wäre schön.“

grubi87: „Wäre auch froh, wenn unser neuer Stürmer eventuell fit wäre und mal zeigt ob man sich auf ihn freuen darf oder nicht.“

Schwemmlandla3: „Das wird die Chance für die zweite Garnitur. Mal sehen wer sich empfehlen kann.“

Green_White Anfield Devil: „Ich freu mich, ein Pflichtspiel auswärts auf der Hohen Warte ist schon leiwand.“

Gargamel_1899: „Würde schon etwas rotieren, aber nicht zu heftig. Wir plagen uns wahrscheinlich auch so schon genug dann. Lieber früher gut durchwechseln aber mit zumindest zwei Drittel der Stammelf starten.“

flonaldinho10: „Donaufeld ist Tabellenführer in der Regionalliga Ost und hat schon einen Bundesligisten rausgeworfen, blöd spielen sollten wir uns da auch nicht. Wer eine Pause braucht, soll pausieren, der Rest der Bestbesetzung kann sich eine möglichst frühe Auswechslung mit zwei bis drei Toren Vorsprung verdienen.“

Mecki: „Fast volle Rotation. Man kann dann immer noch nachlegen, wenn es nicht wie gewünscht läuft.“

Crüehead: „Möchte, dass mir die Mannschaft wieder die Freude am Fußball zurückbringt. Irgendwie möchte ich am kommenden Samstag nicht nur die Ausschreitungen im Kopf haben. Morgen kommen wir weiter. Das Ergebnis wird klarer sein als der Spielverlauf. Zwei Tore Unterschied in den letzten zehn Minuten.“

AC58: „Mehr Sorgen als jede Aufstellungsvariante macht mir morgen das Geläuf. Ich habe noch sehr gut Austrias Auftritt im Gatsch von Dornbach in Erinnerung. Kantersiege haben wir auf so etwas noch selten gefeiert. Abgesehen von der Verletzungsgefahr. Heute ist neben dem Aufstieg genauso wichtig, gesund zu bleiben.“

