Rapid-Fans: „Es tut irrsinnig gut wieder im Stadion zu sein“

Der SK Rapid startete mit einem 6:0-Sieg gegen die Wiener Viktoria in die neue Saison. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung...

Der SK Rapid startete mit einem 6:0-Sieg gegen die Wiener Viktoria in die neue Saison. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung beim gestrigen Cup-Spiel sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Schwemmlandla3: „Gute Leistung im Kollektiv. Knasmüllner überragend. Zusammen mit Petrovic der beste Spieler am Platz. Die Neuen machen allesamt Lust auf mehr. Bravo! Mit mäßiger Leistung neben Fountas und Ullmann vor allem Schick. Dem ist heute gar nichts aufgegangen, vor allem der letzte Pass hat überhaupt nicht funktioniert. Normal seine Stärke. Denke da hat Arase derzeit die Nase vorne.“

flo_gw: „Es tut irrsinnig gut wieder zurück im Stadion zu sein, die Mannschaft zu unterstützen und Rapid zu erleben. Meiner Meinung nach war das gestern ein sehr schöner Abend, der Lust auf mehr macht. Fußballerisch war es in den ersten 45 Minuten etwas mager, in der zweiten Spielhälfte war der Auftritt der Grün-Weißen schon recht ansehnlich; wiewohl man natürlich berücksichtigen muss, wer der Gegner war.“

Hütteldorfer94: „Es war noch nicht alles leiwand und es war nur die Viktoria. Aber es mag auch schon Bundesligisten gegeben haben, die in der ersten Runde kläglich gescheitert sind.“

Green_White Anfield Devil: „Lauer Sommerabend, Flutlicht, endlich zurück auf da West, Cup-Magie, Motivierte am Feld und den Rängen bis zum Schlusspfiff. Wird mir ewig in Erinnerung bleiben. Großes Lob an die Mannschaft! Souveräner Sieg, schöne Spielzüge, Offensivdrang bis zum Schluss – so machts enorm Spaß.“

Indurus: „60 Minuten einen Mann mehr. Dennoch in meinen Augen eher bescheiden. Das war noch nicht viel für außergewöhnlichen Optimismus. Ich hoffe inständig dass die heutige Partie intern richtig bewertet wird, sonst gibts am Dienstag ein böses Erwachen.“

weizi72: „War sicher kein super Spiel von uns, aber trotzdem 6:0 gewonnen. War eine echt geile Stimmung für 8000 Zuschauer. Schön war es im Stadion. Freue mich auf Dienstag.“

wurb: „Das komplette Spiel hatte ich den Eindruck, dass mit angezogener Handbremse gespielt wird in Halbzeit 1 noch viel mehr als in der zweiten Halbzeit. In Halbzeit 2 lag es jedoch daran, dass sich unsere Neuzugänge bzw. die Hochgezogenen auch mal zeigen wollten. Alles in allem finde ich es war fürs erste Pflichtspiel eine ansehnliche Leistung.“

roman1972: „Hervorheben möchte ich Kevin Wimmer. Der hat mindestens zehn Diagonalpässe auf 40-50 Meter genau am Mann gespielt! Grüll, den ich ja bereits im Winter extrem gefordert hatte, wird uns noch viel Freude bereiten…“

bfmv19: „Wir haben gewonnen und es war ein Pflichtsieg mehr aber auch nicht. Wichtiger wird sein wie wir uns in den ersten drei richtigen Spielen zeigen, das Spiel heute hatte eher Testspielcharakter, wo man das nötigste getan hat.“

bruno_conte: „Gute Mannschaften passen ihren Einsatz an den Gegner an und spielen ökonomisch. Sehr gute Mannschaften gehen auch in Spielen gegen schwache Gegner bis ans Limit. Man kann natürlich sagen, dass sich die Unsrigen zurückgehalten haben, um keine Verletzungen zu riskieren. Der Sieg war nie in Gefahr, entsprechend mission acomplished. Gut war unser Spiel allerdings nicht, vor allem nicht in Hälfte 1. Hälfte 2 war easy, da war der Gegner kaputt. Die haben ja die letzten neun Monate kein Pflichtspiel gemacht.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen zum 6:0-Sieg des SK Rapid gegen die Wiener Viktoria.