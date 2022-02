Rapid-Fans: „Gegen Hartberg zählt nur der Aufstieg“

Der SK Rapid bestreitet heute das erste Pflichtspiel der neuen Saison und trifft zuhause im ÖFB-Cup-Viertelfinale auf Hartberg. Wir wollen uns ansehen was sich...

Der SK Rapid bestreitet heute das erste Pflichtspiel der neuen Saison und trifft zuhause im ÖFB-Cup-Viertelfinale auf Hartberg. Wir wollen uns ansehen was sich die Fans von dieser Partie erwarten und ob sie mit einem Aufstieg ins Semifinale rechnen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

rabbitmountain: „Freue mich endlich wieder Rapid live sehe zu können. Die Umstände sind leider trostlos. Bin gespannt, wie „neu“ unsere Spielausrichtung wirklich ist und welche Rolle Demir ausfüllt. Aja: und zumindest eine Einwechslung von Druijf erwarte ich mir. Der muss schleunigst Spielpraxis sammeln!“

derfalke35: „Freue mich auf einen richtigen Cup-Fight, das Motto ist bei jedem Cupspiel, einfach weiterkommen, egal wie. Feldhofer verbreitet auch im Interview bezüglich des Cupspiels gegen Hartberg einfach eine richtig positive Stimmung, das ist schon top.“

schleicha: „Ja, sehe ich auch so. Am Ende muss Rapid eine Runde weiter sein – weil gut gespielt und ausgeschieden zählt im Cup nichts. Feldhofers Bilanz gegen Hartberg 2-2-1 (alle mit dem WAC) und gegen Kurt Russ 2-0-1 (noch mit Lafnitz vs. Kapfenberg) ist jeweils leicht positiv.“

Woody: „Hartberg war mit Ausfällen in den letzten Wochen ja extrem hart gebeutelt. Hoffe sie bekommen überhaupt eine Mannschaft zusammen. Täte mir echt leid für die Steirer, wenn sie hier keine konkurrenzfähige Elf auf die Beine stellen können. Training/Vorbereitung war in dieser Woche für sie ohnedies alles andere als optimal!“

patierich: „Das Spiel wird der Anfang einer großen Serie.“

Jonny Weissmüller: „Hartberg mit Tadic, Avdijaij und dem neuen ehemaligen Klagenfurt Spielmacher Okan Aydin, an dem angeblich auch wir mal dran waren, sind sicher nicht zu unterschätzen, noch dazu ist Hartberg unser absoluter Angstgegner! Weiß nicht mit welchen Boni deren Presidentin die Kicker gegen uns immer motiviert, ein Selbstläufer wird das am Samstag bestimmt nicht werden. Hoffentlich reißt diese Unserie gegen Hartberg unter Feldhofer!“

Mazunte: „So skeptisch ich auch war was F. Feldhofer angeht, umso mehr hat er mich in der kurzen Zeit bei Rapid dann doch überzeugt, dass er der richtige ist. Ein wahrlich positiver Mensch!“

Pivarnik: „Ich freu mich sehr auf dieses wichtige Spiel. Fountas, Druijf, Grüll und Demir. Dazu viele junge Spieler und einige besondere Spieler wie Auer, Ljubicic, Knasi, dann eventuell ein Schobi-Kurzeinsatz und eine echt gute Verteidigung. Vielleicht auch Kitagawa. Dazu Pressing von Beginn.“

26A: „Hoffentlich starten wir gegen Hartberg besser als im Herbst. Hartberg liegt uns leidergottes überhaupt nicht, aber ich hoffe Feldhofer hat über die Vorbereitung neuen Schwung in die Mannschaft gebracht.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen vor dem Cup-Spiel zwischen Rapid und Hartberg.

