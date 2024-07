Rapid-Fans: „Kein Schützenfest, aber souverän und trocken“

Der SK Rapid stieg gegen den SC Neusiedl am See mit einem 2:0-Sieg recht souverän in die 2. Runde des ÖFB-Cups auf. Die Hütteldorfer...

Der SK Rapid stieg gegen den SC Neusiedl am See mit einem 2:0-Sieg recht souverän in die 2. Runde des ÖFB-Cups auf. Die Hütteldorfer müssen sich nur die mangelnde Chancenverwertung vorwerfen lassen und hatten mit vier Stangenschüssen auch Pech im Abschluss. Wir wollen uns ansehen was die Fans zum Auftritt ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Fox Mulder: „Pflicht erfüllt, nicht mehr, nicht weniger. Böckle könnte Auer Druck machen, gutes Debüt mit guten Flanken!“

PingPong: „Sehr solide Leistung, bravo! Besonders positiv auffällig, Kaygin und Böckle!“

Zuckerhut: „Spielerisch souverän und hinten keine einzige Chance zugelassen. Nur das Ergebnis war deutlich zu niedrig.“

Mecki: „Kaygin scheint die Halbposition sehr gut zu passen. Schade, dass Bischof kein Tor gelungen ist war auch sehr auffällig und umtriebig. In Summe natürlich zu wenig Tore gemacht aber sonst gibt’s nichts zu sudern heute.“

Vaffanculo: „Keine grandiose Leistung aber durchaus sehr in Ordnung. Böckle und Kaygin die besten gewesen für mich.“

Waldi_SCR: „Leistung war nicht schlecht, aber Abschlüsse waren ausbaufähig heute.“

mrneub: „Offensiv brauchts noch bissl Zielwasser! Sangaré erneut sehr stark.“

Rabbitmountain: „Sieg hätte viel höher ausfallen können bzw. müssen. In Summe ein souveräner und recht entspannter Aufstieg. Böckle, Kaygin, Sangaré und Beljo haben mir besonders gut gefallen.“

Adversus: „Ganz souverän aufgestiegen. Das Aluminium hat man für die kommenden Spiele nun hoffentlich schon genug getestet.“

GRENDEL: „Ungefährdeter Sieg. Passgenauigkeit ist ausbaufähig, Chancenverwertung katastrophal, da happerts noch ordentlich. Liegt noch viel Arbeit vor uns. Wichtig ist, dass es keine Verlängerung gab. Kraft gespart für nächsten Donnerstag.“

Pivarnik: „Sangaré ein Wahnsinn. Ist mir gegen Krakau noch nicht so aufgefallen, aber, wie viele hier schon nach dem Krakau-Spiel geschrieben haben, eine absolute Verstärkung. Toller Spieler. Raux-Yao gefällt mir auch sehr gut. Kaygin mit einer Empfehlung.“

Lucifer: „Wir brauchen noch etwas individuelle Kreativität und Tempo in der Spitze, beziehungsweise die Linie dahinter. Für eine Systemumstellung geht das schon recht ordentlich, aber es muss schnell besser werden.“

schleicha: „Keine Verletzten, aufgestiegen und Leistung war auch ok. Mehr geht im Cup nicht.“

Gargamel_1899: „War in Ordnung. Wurde doch nicht wenig durchgetauscht und dennoch absolut dominant und immens viel Ballbesitz. Es wirkt schon reifer als letztes Jahr. Schön für Beljo, dass er getroffen hat und auch für Kaygin. Sangaré wieder super heute. Raux-Yao war auch eine Macht in der Innenverteidigung. Böckle mit einem super Debüt. Hätte absolut höher ausgehen können/müssen, mit den vielen Alu-Treffern. Platz sehr holprig. Neusiedl hat stark gemauert und der Goalie auch viel gehalten. Kein Schützenfest aber trocken und souverän runtergespielt. Kennen wir schon anders auch.“

Ernesto: „Souverän schlussendlich, Kaygin hat mir sehr gut gefallen. Ich glaube der könnte mittlerweile eine echte Alternative für die Kampfmannschaft sein.“

Schwemmlandla3: „Partie schwer in Ordnung. Leistung von allen ok, wenn auch wie zum Beispiel Bischof im Abschluss sehr unglücklich. Die Besten für mich Sangaré und Oswald.“

Green_White Anfield Devil: „Riesengroßes Lob an den NSC, super Organisation ohne Wartezeiten. Weltklasse von unseren Jungs, dass man alle Selfie- und Autogrammwünsche nach dem Schlusspfiff erfüllt hat! So müssen wir das angehen! Hier hat man sich wieder jede Menge Nachwuchs gesichert, bravo Rapid!“

