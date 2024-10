Rapid-Fans nach Cup-Aus: „Spiel der Schande“

Es war eine ausgesprochen peinliche Blamage für Rapid: Durch extreme Rotation und dumme Einzelfehler wurde das Cup-Achtelfinale gegen Stripfing mit 1:2 verloren. Als „Spiel...

Es war eine ausgesprochen peinliche Blamage für Rapid: Durch extreme Rotation und dumme Einzelfehler wurde das Cup-Achtelfinale gegen Stripfing mit 1:2 verloren. Als „Spiel der Schande“ hat ein Fan die Partie zusammengefasst, aber wir haben nach dem Spiel auch die differenzierteren Meinungen der Rapid-Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größter Fußballcommunity eingeholt.

rabbitmountain: „Und wieder eine Saison ohne Titel. Das geht auf Klauß’ Kappe – erster richtig großer Rückschlag. Bin fassungslos.“

Billie: „Mit Louis „ich bin in 4/5 Spielen zum Vergessen“ Schaub reicht‘s mir auch schon wieder.“

Adversus: „Wenig überraschend, hat uns die Chancenverwertung das Genick gebrochen. Schaub MUSS da einfach das 2:0 machen. Aber Schöller darf auch niemals solch einen Pass spielen.“

MarvinTheRobot: „Vercoacht. Was willst da sonst sagen. Umgekehrt wär’s gescheiter gewesen. Mit der Einserpanier rauskommen, ordentlich performen und dann gleich bei 0:3 fünf Leute auswechseln. Aber gut…“

Starostyak: „Wow, es ist schwer, da jetzt Worte zu finden. Ich versuch’s mal nüchtern: Bis zur 78. hätte niemand auch nur einen Cent auf so eine Blamage gewettet. Man muss das 2-0 machen, dann spricht nie wieder jemand über diese Partie. So ist es ein Vaduz-Spiel – das wird den Verein eine ganze Weile beschäftigen, v.a. weil wir leichtfertig die größte Titelchance der Saison weggeschmissen haben. Ein unglaublicher Downer, ich bin absolut fassungslos.“

schimli: „Auftritt auch wenn wir das Spiel bis zum Ausgleich im Griff hatten wieder schwach, wieder kaum Bewegung drin. Und wennst wie wir für jeden Abschluss zu deppat bist brauchst dich nicht wundern wennst dann selbst gegen eine absolute Gurkentruppe wie Stripfing verlierst.“

Wieland_SCR: „Seit der Länderspielpause scheint’s nicht mehr zu laufen, da waren eigentlich bei allen Spielen ganz schwache Phasen dabei.“

Boidi: „Bis zur 78. Minute hat Klauß eigentlich alles richtig gemacht. So kann man ihm die Aufstellung jetzt klarerweise vorwerfen. Schaub muss das 2:0 machen, dann ist es aus. Schöller mit einem bitteren Fehler, dem Jungen sei es allerdings verziehen. Bitter, dass der Freistoß nicht reingegangen ist am Ende.“

Gschropp: „Ein Bravo an alle, die am besten alle 11 Mann rotieren wollten. Wir sind einfach nicht so gut, dass wir das können. Wollte halt niemand hören, nicht einmal der Trainer. EINE SCHANDE dieses Ausscheiden. Viel Positives zerstört!“

LVT1993: „Bin zufrieden, dass die Arroganten eine Packung von den Jungviolas bekommen haben, vielleicht wissen’s jetzt warum die meisten in der Ersten keine Spielminuten sehen.“

Zidane85: „Endlich, wir haben unsere gewohnte Rapid wieder. War ja zu schön um wahr zu sein. Da braucht keiner irgendeinen Anspruch für die erste Mannschaft stellen. Die Leistung von einem Schaub als Negativbeispiel, eine einzige Frechheit.“

Indurus: „Die Rotation war nicht Schuld. Es war die arrogante Schweinsleistung am Platz. Warum nicht 90 Minuten so bissig wie nach dem 1:2. Peinlich bis bedenklich.“

Vaffanculo: „Schöller tut mir leid, der hat bis zu seinem Schnitzer eine sehr brave Partie gespielt. Das gerät jetzt natürlich in Vergessenheit.“

LaDainian: „Du kontrollierst das Spiel, spielst den Querpass im eigenen 16er, fängst dir dadurch das Gegentor, direkt danach das zweite und verlierst dadurch das Spiel. Im Sommer muss auch hier ordentlich aussortiert werden, da ist immer noch zu viel an zu schlechten Spielern vorhanden.“

fuck forever: „Ich will Kicker wie Hofmann, Kerschbaum, Dursun und wie sie alle heißen nicht mal mehr in der Nähe der ersten Mannschaft sehen. Was sich Klauß bei dieser Aufstellung gedacht hat weiß wohl nicht mehr er. Unfassbar. Eine Blamage par excellence.“

Grüner-Wiener: „Nichts vercoacht, die Spieler haben’s versaut. Der Pass zum 1:1 von Schöller ist mehr als Wahnsinn. Schaubs Großchance ebenso. Was soll da der Trainer machen? Gegen Donaufeld waren wir auch 1:0 zurück.“

Cosa_Nostra: „Unser Kader ist nicht gut genug für 3 Bewerbe, so ehrlich muss man sein. Ziel muss jetzt sein unter den besten Acht in der ECL abzuschließen und in der Meisterschaft bis zum Schluss um den Titel mitspielen.“

Billie: „Weil hier einige Experten mal wieder von „vercoacht“ reden und damit Klauß einen Vorwurf machen: Man hatte mehr als genug Chancen, die Partie trocken heimzuspielen. Bis zur 78. Minute hatten die violetten Bückstücke kein Leiberl. Klauß hat weder den Aussetzer des jungen Schöller zu verantworten, noch hat er dem vermeintlich routinierten Schaub angeschafft, einen Tausender kläglich zu vergeben. Diese peinliche Niederlage dürfen sich die Akteure am Feld zuschreiben, die heute bewiesen haben, wieso sie in der Stammelf nichts zu suchen haben.“

Fox Mulder: „Man sollte jetzt nicht den Fehler machen, so zu tun, als wäre unser Spiel bis zum Ausgleich gut gewesen. Wir haben uns viel zu wenig Chancen erarbeitet, viel zu behäbig gespielt und die wenigen Chancen kläglich (Schaub) vergeben. Klar, es hätte sich schon ausgehen können, aber insgesamt war das kein gutes Spiel und die vielen frischen und ausgeruhten Spieler sollten sich in Grund und Boden schämen für diesen Auftritt.“

Schwemmlandla3: „Die Rotation war völlig richtig und ist voll aufgegangen wie man im Spiel gesehen hat. Wenn dann irgendwer meint Dinge machen zu müssen, die man in der U10 als No-Go lernt, dann hat das nichts mit der Rotation zu tun. Zudem muss es da schon klar entschieden sein. Völlig unnötige Niederlage, die vor allem auf Schöller geht. Und das weiß er auch. Hoffentlich macht ihn sowas stärker. Und klar hindert den Rest niemand daran das 2:0 zu machen.“

wienerfußballfan: „Die letzten 10 Jahre war der Cup sowas wie die einzige Hoffnung auf einen Titel der irgendwie realistisch ist, dank Klauß und der ersten Elf ist er nun eigentlich mehr die zweite bzw. dritte Geige, da wir um die Meisterschaft und in Europa spielen.“

Wuifal: „Die Niederlage Klauß umhängen zu wollen ist schon sehr…kreativ sag ich mal – vorausgesetzt man hat das Spiel und die Gegentore gesehen.“

lagon: „Auffallend ist leider, dass wir uns gegen die Kleinen heuer immens schwer tun und teilweise sehr schwach auftreten, manchmal wirkt es fast ein wenig überheblich, aber in jedem Fall nicht konzentriert genug. Da muss sich etwas ändern, sonst bringt man sich auf kurz oder lang selbst um die Früchte der guten Arbeit.“

Bojack: „Manchmal hab ich das Gefühl, viele von euch sind erst seit 2 Stunden Fußballfans. Natürlich ist es extrem bitter, wenn man mit 20+ zu 3 Torschüssen und 70% Ballbesitz gegen einen Zweitligisten im Cup ausscheidet. Aber wer da von vercoacht oder was ich was redet, hat gelinde gesagt einfach keine Ahnung. Wir hatten das Spiel zu 1000% unter Kontrolle, hatten genügend Torchancen, um höher als 1:0 zu führen – aber manchmal, in ganz seltenen Fällen gewinnt der Underdog so eine Partie, weil er aus drei Torschüssen zwei Tore macht. Nach einem unfassbaren Bock eines Verteidigers, der nicht mal in der U8 passieren darf und einem Standard, bei dem im Zentrum alles schief läuft, der aber trotzdem am Ende wohl irregulär war. Dass man dann danach noch immer drei 100%er hat, an die Stange schießt, den Nachschuss über das offene Tor jagt und unser bester Torschütze völlig freistehend den Ball mit dem Kopf verfehlt, passt dann eben ins Bild. Und der Vergleich mit Vaduz hinkt halt auch gewaltig. Das Problem war damals, dass die uns HERGESPIELT haben. Eine bittere Niederlage wie heute mit der B-Truppe bei Überlegenheit in allen Belangen hätte auch gegen Vaduz nicht solche Wellen geschlagen.“

ContractChiller: „Was soll man dazu sagen? Fußball kann ein Scheißsport sein. Dass uns die zwei Tore machen, ohne auch nur irgendwie gefährlich zu sein, ist skurril. Zwei dumme Patzer und das wars. Wobei sich Hofmann und Schöller, schon das ganze Spiel über, ständig gegenseitig im Weg standen. Die Vergleiche mit Vaduz find ich aber nicht passend. Vaduz war um Welten besser als Stripfing und hat nicht unverdient gewonnen. Auch möcht ich mich mit Kritik an Klauß zurückhalten. Ja, nach so einer Niederlage mit dieser Aufstellung, kommen berechtigterweise Fragen auf. Persönlich fand ich die Rotation aber richtig. Einfach bitter, weil absurder Spielverlauf und (wiedermal) schlechte Chancenauswertung. Und da ansonsten ohnehin eine andere Mannschaft spielen wird, ist es auch nur bedingt sinnvoll irgendwelche Schlüsse zu ziehen. Sehr ärgerlich und enttäuschend, vercoacht fand ich’s aber nicht.“

Oix1220: „Am meisten tun mir eigentlich die Spieler daheim vorm Fernseher leid, die auf dem Platz heute alles gegeben hätten (Cvetkovic, Burgi, Sangaré, etc.), um die einzige realistische Titelchance zu wahren und sich dann so eine kampflose Leistung ansehen mussten.“

Zidane85: „Ärgerlich ist, dass Spieler wie Schaub, die eigentlich Vorbild sein sollten spielen als wäre es ein Hobbykickerl im Arbeiterstrandbad mitten im Sommer nachdem Mittagessen. Keiner heute hat irgendwie gezeigt, dass er sich für die erste Elf aufdrängen möchte. Das war eine einzige überhebliche Scheiße, die zu Recht bestraft wurde und so etwas macht mich unheimlich sauer. Scheiß auf den Cup, aber nicht so, da darf man nicht zur Tagesordnung übergehen.“

Tribal: „Ich kann da niemandem einem Vorwurf machen, unsere Startelf war die letzten Spiele schon mehr als überspielt. Wann, wenn nicht in so einem Spiel will man durchrotieren? Sowas passiert halt, in 19 von 20 Fällen gewinnen wir die Partie gegen Stripfing trotzdem.“

bruno_conte: „Wenn man seine Chancen nicht ausreichend nutzt dann verliert man manchmal auch gegen Stripfing. Unsere Chancenverwertung entspricht dem eines Absteigers, jedenfalls im Vergleich zu den vorhandenen Chancen. Fehler können immer passieren, Schöller weiß ganz genau, daß man in der Situation keinen Querpass macht, bringt ihm jetzt halt wenig. Aber sowas darf nie entscheidend sein für eine Niederlage gegen Stripfing. Da musst schon 6:0 vorne liegen. Stripfing ist eine bessere Wirtshausmannschaft.“

Mango: „Sobald wir rotieren oder müde sind, sind wir dann halt gleich mal nicht eine, sondern drei Klassen schlechter. Das merkt man in der Bundesliga und im Cup brutal. Ist jetzt alles scheiße? Natürlich nicht, unsere besten 11 werden gegen Sturm ein gutes Spiel machen und im Europacup ebenso. Es ist halt sehr schade wegen der Titelchance, aber das kann man jetzt eh nicht mehr ändern, also muss man nach vorne schauen. Da wartet halt noch Arbeit auf Katzer, die zweite Reihe ist einfach zu schwach (Kerschbaum, Hofmann, Dursun etc) oder zu jung und unerfahren.“

