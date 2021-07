Rapid-Fans: „Solange sich Toni nicht selbst einwechselt werden wir gewinnen“

Auf den SK Rapid wartet heute das erste Pflichtspiel der neuen Saison. Der Vizemeister empfängt im ÖFB-Cup Toni Polsters Wiener Viktoria und will diese...

Auf den SK Rapid wartet heute das erste Pflichtspiel der neuen Saison. Der Vizemeister empfängt im ÖFB-Cup Toni Polsters Wiener Viktoria und will diese Pflichtaufgabe souverän lösen. Wir wollen uns ansehen was sich die Fans von dieser Partie erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

fabi_urbw: „Wenn wir so auftreten wie gegen Kopenhagen, sollte das eigentlich eine klare Geschichte werden. Klar, oft sind die extremen Underdogs doppelt und dreifach motiviert, aber wenn wir unser Spiel machen, sehe ich keine allzu große Gefahr. Problematisch wäre es nur, wenn da Toni seinen Hintern vom Sessel hebt und plötzlich den Stürmer spielt. Da brauchen wir halt einen topfiten Wimmer und Maxi.“

schleicha: „Der Unterschied zwischen Rapid und den kleineren Vereinen wurde meiner Meinung nach größer in den letzten Jahren. Natürlich muss man es ernsthaft angehen, aber am Ende des Tages sollte es ein halbwegs ungefährdeter Sieg werden. Für mich gilt in erster Linie Weiterkommen, keine Verletzten, bissl einspielen. Mein Tipp ist ein unspektakuläres aber verdientes 4:0. Und alles ab drei Toren Unterschied ist meiner Meinung nach vollkommen genug.“

Silva: „Ich würde im Hinblick auf die CL-Partie am Dienstag quasi die Stammelf auf den Platz schicken, maximal einzelne Spielern, die eventuell kleinere Wehwehchen auskurieren können, schonen. Jede zusätzliche Minute um die Eingespieltheit zu verbessern kann nicht schaden. Bin gespannt, ob Kühbauer das ähnlich sieht oder ob er durchrotiert.“

Boidi: „Klarerweise muss man ohne Wenn und Aber drüber. Rechne auch mit der A-Elf auch um eingespielt zu sein.“

Phil96: „Denke auch, dass wir mit der ersten Elf starten werden, und dann halt hoffentlich recht früh ein bissl rotieren können, wenn der Kas gegessen ist.“

MiTrov: „Wir sollten am Dienstag gegen Sparta so gut als möglich eingespielt sein und müssen körperlich voll dagegenhalten. Zumindest erste Halbzeit werden wir heute sehr ernst nehmen. Eine B-Garnitur hätte null Sinn.“

Zuckerhut: „Schwacher Gegner, der auch schon ewig kein Pflichtspiel mehr bestritten hat. Muss man sehr deutlich schlagen.“

Gunner: „Es ist eben doch nur ein besseres Testspiel gegen eine Amateurtruppe, noch dazu mitten in der Urlaubszeit. Da finde ich alles über 5.000 Zuschauer schon beachtlich. Andere wären froh, wenn sie das im Liga-Betrieb hätten.“

Lichtgestalt: „Weiterkommen mit möglichst wenig Aufwand und ohne Verletzungen, das Wie ist egal. auf eine neue Saison!“

