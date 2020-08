Rapid-Fans: „St. Johann darf keine Hürde sein“

Nach dem geglückten Auftakt gegen Lok Zagreb wartet auf den SK Rapid heute das nächste Pflichtspiel. Die erste Cup-Runde steht an und die Hütteldorfer...

Nach dem geglückten Auftakt gegen Lok Zagreb wartet auf den SK Rapid heute das nächste Pflichtspiel. Die erste Cup-Runde steht an und die Hütteldorfer treffen zuhause auf den Regionalligisten St. Johann. Was wünschen sich die Rapid-Fans für diese Partie? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

TomTom90: „Aktuell auf Platz 8 von 10 in der Regionalliga Salzburg mit 4 Punkten nach 4 Spielen. In der Saison 19/20 zum Zeitpunkt des Abbruchs auf Platz 6. Dürfen keine Hürde sein und ich erwarte ein deutliches Ergebnis. 1. Cup-Runde in Hütteldorf, das wird auch noch lange in Erinnerung bleiben. Wobei 2010/11 spielte man ja gegen die Rapid Amateure „auswärts“ im Hanappi-Stadion.“

buffalo66: „Ibrahimoglu und Demir bitte beginnen lassen.“

LiamG: „Koya von Beginn, dass er mal ein paar Tore macht fürs Selbstvertrauen.“

Dannyo: „Bisschen schwierig das Ganze. Einerseits möchte ich auch Ibrahimoglu und Demir sehen, andererseits ist der Cup die perfekte Gelegenheit um vor allem Koya, Knasmüllner etc. Selbstvertrauen zu geben. Und Kara sollt halt auch spielen, um weiter zu scoren, Murg um in einen Spielrhythmus zu kommen etc. Und ernstnehmen muss man’s auch…“

Servasoida: „Erstes Livespiel im Stadion nach fast einem halben Jahr. Das letzte Mal war ich vor September 2010 so lang nicht im Stadion. Die Freude ist echt riesengroß obwohl es keinen Support gibt, man fixe Sitzplätze kriegt und es nur ein unterklassiger Gegner ist.“

Mecki: „Spieler, die nah an der ersten Elf sind spielen lassen, aber sonst bitte die Einser-Garnitur. Danach ist Länderspiel-Pause, es war eine komische Vorbereitung, ich würde auch dieses Spiel als eine Art „Testspiel“ nutzen um die ganzen Abläufe im Matchmodus zu trainieren. Klar bitter für manche Ersatzspieler, aber die Saison ist noch lange und wer weiß was da noch alles passiert.“

MiKa7*8: „Jedes Spiel in Bestbesetzung ist für uns im Moment enorm wichtig! Man kann zu Schwab stehen wie man will. Fakt ist, dass sein Abgang zumindest kurzfristig schwer wiegt und jede Minute die wir an der nun neuen Spielanlage arbeiten können, ist eine gewonnene. Deshalb sollte die Startformation die beste Elf des Tages sein. Für mich ist das aktuell wichtiger, als Ibrahimoglu z.B. Spielzeit zu geben.“

Stanley-Stiff: „Bei mir ist es das erste Stadionheimspiel in Hütteldorf seit dem Derby am 8.12.2019 (habe beide möglichen Prä-Covid Meisterschaftspartien 19/20 im Frühjahr urlaubs- bzw. krankheitsbedingt verpasst) und das erste Stadionpflichtspiel seit 14.12.2019 (und dem 3:0 Sieg in der Südstadt). Es ist Zeit, dass dieser Spuck endet!“

RapidDevelopment: „Würde mir auch wünschen, dass hier auch ein paar Spieler der 2. Reihe zum Zug kommen. Besonders Hajdari, der Maxi Ullmann entlasten können soll und sich hier einmal präsentieren können sollte. Einzig an der Spitze würde ich solo Kitagawa beginnen lassen, Kara wird heuer noch genug spielen.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen zum Cup-Spiel zwischen dem SK Rapid und St. Johann.

Wir empfehlen euch unser neues Projekt overlyzer.com! Wir liefern Live-Trends für über 800 Ligen und Wettbewerbe, die den genauen Matchverlauf eines Spiels wiedergeben und euch insbesondere bei Live-Wetten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können! Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga sind bei uns natürlich auch im Programm!