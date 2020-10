Rapid-Fans: „Super Einstand von Marcel Ritzmaier“

Der SK Rapid gewann gestern das Cup-Spiel gegen Wiener Neustadt mit 5:1. Neuzugang Marcel Ritzmaier fügte sich gleich gut in die neue Mannschaft ein...

Der SK Rapid gewann gestern das Cup-Spiel gegen Wiener Neustadt mit 5:1. Neuzugang Marcel Ritzmaier fügte sich gleich gut in die neue Mannschaft ein und erzielte zwei schöne Treffer. Wir wollen uns ansehen was die Rapid-Fans zum Auswärtssieg sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Fox Mulder: „Gute Leistung der ganzen Mannschaft. Besonders freut mich, dass ein paar Spieler aus der zweiten Reihe heute aufzeigen konnten. Ritzmaier mit super Einstand. Weiter so!“

Da Oide Bimbo: „Ritzmeier und Mehli Ibrahimoglu, was für tolle Auftritte heute. Der Sieg war kaum gefährdet, Wiener Neustadt hat in drei oder vier Situationen überraschen können. Aber es hat Spaß gemacht unseren Jungs zuzuschauen.“

baeckerbua: „Melih hat eine unglaublich feine Spielweise … gefällt mir wahnsinnig gut. Der hat so eine Ruhe am Ball und eine grandios enge Ballführung.“

Green_White Anfield Devil: „Souverän in die nächste Runde, bravo Burschen.“

Fox Mulder: „Für Kitagawa wird es schwer. Nüchtern betrachtet sind leistungstechnisch Arase, Demir, Ibrahimoglu und Kara in den letzten Monaten an ihm vorbeigezogen. Ritzmaier wird wohl der nächste sein. Wenn man ihn rein auf der Stürmerposition einsortiert, stehen Fountas, Kara und meiner Meinung nach auch Arase vor ihm. Ich hoffe es geht ihm noch der Knopf auf, befürchte aber, dass es nicht reicht.“

RapidDevelopment: „Das Ergebnis war sehr in Ordnung, ich würde dennoch in keine Euphorie verfallen. Der Gegner hat halt dieses Resultat auch ermöglicht. Ritzmaier ist zu meiner Überraschung eine klare Bereicherung. Jetzt muss ich aber wieder einmal was in Richtung der Barac-Kritiker platzieren. Meines Erachtens hat man bei dem Dreifachwechsel klar gemerkt, dass sich unser Spiel verändert hat. Meines Erachtens aber deshalb, weil Barac das Spiel moderner eröffnet, ähnlich wie ein Hinteregger. Unser Spiel beginnt damit gleich 10-20 Meter weiter vorne und nimmt daher ganz andere Züge an. Der Gegner muss daher nicht mehr nur das Mittelfeld zustellen – das macht uns weitaus unberechenbarer!“

bfmv19: „Ich finde halt Ritzmaier macht uns um eine Klasse stärker, der kann schon was der Junge, vor allem die Schusstechnik und das Vertrauen außerhalb des Sechzehners abzuziehen und dann den Ball so zu platzieren. Kitagawa würde ich echt mal am Flügel oder hinter Fountas/Kara versuchen die Technik hat er, aber scheint massiv kein Vertrauen vor dem Tor zu haben.“

Fox Mulder: „Petrovic war gestern sehr stark, vor allem in der 1. Halbzeit. Viel bewegt, gute Laufwege, hervorragendes Passspiel. So gefällt mir das. Ibrahimoglu hat die Viertelstunde, die er gespielt hat auch mal wieder ordentlich aufgezeigt.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen zum 5:1-Auswärtssieg des SK Rapid gegen Wiener Neustadt.

