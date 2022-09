Rapid-Fans vor Cup-Spiel: Kleiner Befreiungsschlag oder Blamage?

Der SK Rapid befindet sich nach dem Ausscheiden gegen Vaduz nicht nur in einer sportlichen Krise, denn die Probleme haben längst den gesamten Verein...

Der SK Rapid befindet sich nach dem Ausscheiden gegen Vaduz nicht nur in einer sportlichen Krise, denn die Probleme haben längst den gesamten Verein erfasst. Dennoch rollt der Ball auch für die Hütteldorfer, die nun im ÖFB-Cup auf den USV Allerheiligen treffen. Droht eine weitere Blamage, oder können die Grün-Weißen zumindest dieses Spiel ohne Aufregung über die Bühne bringen. Wir haben uns bei den Fans umgehört. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

bfmv19: „Selbst gegen Allerheiligen hoffe ich, dass Feldhofer nicht rotiert, er soll die gleiche Elf rausschicken, die gegen Sturm gespielt hat. Wir brauchen jetzt Konstanz in der Formation, damit sich die Spieler endlich einspielen können. Man kann ja dann mit fünf Wechsel noch immer genug Spielern noch Spielpraxis geben. Es gibt keinen Grund hier die B-Mannschaft auflaufen zu lassen. Wenn er rotieren will, dann bitte nur auf ein bis zwei Positionen, mehr ist zu viel.“

SandkastenRambo: „1:0. Enger Platz, enges Ergebnis.“

rauchi1899: „Auch wenn die letzten Wochen (fast) nur negative Ereignisse hervorgebracht haben. Irgendwann muss es ja wieder mal bergauf gehen. Gegen Sturm habe ich schon teilweise gute Ansätze gesehen – hier hätte eigentlich zumindest ein X rausschauen müssen, aber sei´s drum, wurde genug debattiert. Dieses Cup-Match könnte jetzt dazu genutzt werden (im besten Fall) einige Tore zu erzielen und damit fehlendes Selbstvertrauen wieder aufzubauen.“

Jonny Weissmüller: „Kleiner Platz gegen einen Dorfklub, der sein Spiel des Jahres hat, bedeutet in der Regel immer eine katastrophale Leistung von Rapid. Freut euch auf Donnerstag, Traibach und Vaduz 3.0 incoming .“

Floinger: „Einfach an die Leistung von der ersten Halbzeit gegen Sturm anknüpfen, dann wird das schon was. Nach dem Ausscheiden aus dem Europacup ist ein Antreten in Bestbesetzung Pflicht.“

harry1312: „Mal schauen wie sich die anstellen. Wie man als vermeintlicher Underdog gegen Rapid spielen muss, haben andere in letzter Zeit schon recht gut vorgezeigt. Wenn die hinten diszipliniert stehen, können wir nur hoffen, dass wir da in 90 bzw. 120 Minuten irgendwie ein Tor reinnudeln und nicht durch eine Blödheit eins einfangen. Denn zurzeit ist nicht mal eine 1:0 Führung etwas, was bei Rapid auch nur ansatzweise für Sicherheit im eigenen Spiel sorgt. Nicht einmal gegen eine Regionalliga-Truppe, das sind ja auch keine Spitzkicker.“

WasHatDerMannFürEinenÜberblick?!: „Motivation war nach den letzten anstrengenden Wochen auch schon mal höher. Dazu Anpfiff 17:30 in der Südsteiermark. Leiwand danke ÖFB, ORF oder wem auch immer das eingefallen ist. Wird jedenfalls zeitlich knapp. Vor drei Jahren haben wir die 9:1 sowas weggeputzt. Befürchte das wirds diesmal nicht spielen. Würde Bajic, Zimmermann und Druijf spielen lassen, um ihnen etwas Spielpraxis zu geben. Sollte man mit Knasmüllner noch in irgendeiner Form planen, darf er auch paar Minuten ran. Sonst halt noch versuchen davor anzubringen. Demir wünsch ich mir dann in Altach retour.“

WienerFan: „Nachdem die LASK-Amateure 7:0 im August dort gewonnen haben, sind die Aufstiegschancen mehr als 50 %.“

Gunner: „Ich vermute, wir werden uns nach dem ganzen Theater der letzten Tage dort den Frust so richtig von der Seele schießen. Durch den 2:1-Sieg wird Ferdl dann auch wieder fester im Sattel sitzen.“

Silva: „Ein ernudelter Sieg alleine darf keinen Pluspunkt darstellen. Einzig eine Reaktion, wie z.B. Liverpool dieses Wochenende (Anm. 9:0-Sieg gegen Bournemouth), wäre etwas, was mehr Zeit einbringen darf.“

schleicha: „Persönlich rechne ich mit einer Art „Befreiungsschlag“. Sprich überzeugender Auftritt mit zahlreichen Toren. Dann kommt eh das sehr schwierige Spiel gegen Altach. Das wird sehe, sehr wichtig.“

chris843: „Wird vermutlich eine schwierige Partie. Hoffe trotzdem, dass man sich ein wenig den Frust von der Seele spielen und vor allem schießen kann. Das wäre so wichtig.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen vor dem Cup-Spiel gegen USV Allerheiligen.

Schlagt die Buchmacher mit unserem neuen Projekt overlyzer.com! Wir liefern Live-Trends für über 800 Ligen und Wettbewerbe, die den genauen Matchverlauf eines Spiels wiedergeben und euch insbesondere bei Live-Wetten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können! Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga sind bei uns natürlich auch im Programm!