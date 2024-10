Rapid im Cup gegen Stripfing: Wie viel Rotation tut gut?

Heute Abend steht das Achtelfinale im ÖFB-Cup ins Haus. Der SK Rapid trifft dabei auswärts auf der Hohen Warte auf den SV Stripfing. Wir...

Heute Abend steht das Achtelfinale im ÖFB-Cup ins Haus. Der SK Rapid trifft dabei auswärts auf der Hohen Warte auf den SV Stripfing. Wir haben vor dem Spiel die Erwartungen der Rapid-Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum zusammengefasst.

Oberbayer: „Klauß wird sicher ordentlich rotieren, aber das muss auch für unsere B-Elf machbar sein. Hinsichtlich der Sturm-Auswärtspartie am Samstag ist Rotation aber wohl nicht vermeidbar.“

Stehplatzschwein: „Normalerweise bin ich kein Freund von viel Rotation, aber angesichts der eh schon angespannten Kadersituation und des enorm wichtigen Spiels am Samstag, wird es diesmal notwendig sein. Außerdem haben wir ein Zweierteam, das klar stärker ist als Stripfing. Somit würde ich beim Rotieren eher auf die besten der Zweier setzen, als auf nur Bankspieler der Kampfmannschaft mit wenigen Einsätzen.“

Boidi: „Angesichts der Tatsache, dass wir am Zahnfleisch gehen und am Wochenende Sturm wartet gehe ich von einer ziemlichen Rotation aus. dennoch muss ein Sieg her.“

PK1899: „Bei allem Respekt: Gegen das Farmteam der Violetten muss man mit der B-Elf gewinnen. Zudem sehe ich den Gegner auch schwächer als Donaufeld, weil die Vorletzter in der 2. Liga sind. Donaufeld kam mit starken Leistungen davor zu uns. Nachdem mit Ramsebner der Abwehrchef und der erfahrenste Spieler von Stripfing am Wochenende mit glatt Rot vom Platz geflogen ist, ist er am Mittwoch gesperrt, was auch gut für uns ist. [..] Kaygin und Lang können hoffentlich ihr Selbstvertrauen ordentlich pushen mit 1-2 Toren. Und nachdem ich gegen Sturm mit Beljo und Bischof starten würde, lasse ich am Mittwoch Wurmbrand und Burgstaller zusammen auflaufen.“

Hugo_Maradona: „Ernst nehmen, ruhig bleiben und dann wird das kein Problem.“

schleicha: „Würde voll rotieren und hoffe, dass wir das so machen – wir spielen gegen Stripfing, in Wien. Das kann, muss und wird auch mit SK Rapid II reichen.“

buffalo66: „Der Cup ist die größte Chance auf einen Titel. Wichtig, nicht zu viel zu rotieren.“

Jackson: „Zur Not kann man immer noch Beljo, Grgic, Bolla oder Seidl einwechseln, aber es wäre gut wenn die alle geschont werden könnten. Aber realistisch ist eh weniger Rotation, Klauß will sicher nicht zu viel Risiko gehen.“

Pleassinger: „Ich gehe mal davon aus, dass Schaub wieder spielen kann. Sangare bitte überhaupt nicht in den Kader stellen. Der soll sich mal richtig ausruhen.“

schleicha: „Also aus meiner Sicht muss Stripfing mit Ausfall von Kapitän und Schlüsselspieler Ramsebner auch von Rapid II oder einer nicht eingespielten Mischung geschlagen werden. Ist ja nicht so als müssten unsere das erste Mal Fußball spielen in ihrem Leben. Energielevel müsste hoch sein. Hofmann ist ein alter Hase, Schöller hat auf diesem Level schon aufgezeigt und Vincze, Böckle ebenso. Die sollen zeigen, dass sie bereit sind oben auszuhelfen. Der Fokus muss aber gesamtheitlich auf den Rest der Herbstsaison gelegt werden, nicht auf ein Cupspiel welches eigentlich „jede“ Rapid-Mannschaft „daheim“ schlagen muss. Meiner Meinung nach geht es um weit mehr als „nur“ die Sturm-Partie. Wir brauchen mehr Rotation und Frische, sonst werden auch Shamrock etc. keine Siege und dann wird aus einer möglichen, richtig guten Saison, ein einziger Krampf. So viel Selbstvertrauen muss man in den zweiten Anzug und Nachwuchs schon haben, dass sie das hinbringen. Es braucht ja kein Feuerwerk werden, aber wir haben mit Wurmbrand / Bischof zwei Stürmer die in Liga zwei alles zerschossen haben. Dahinter mit Schaub / Lang (oder Gale) auch Bundesligaspieler mit mehr oder minder viel Erfahrung. Auch Kaygin spielt immer wieder oben mit, Kerschbaum ist – bei aller Kritik – auch langjähriger Bundesligaspieler. Also ganz ehrlich, wenn diese Elf es nicht schafft, sollten sie sich massiv hinterfragen.“

Grüner-Wiener: „Finde auch wir müssen dringend auf die nächsten Partien schauen. Stripfing ist dafür ein dankbarer Gegner, wir müssen die Chance nützen und rotieren. Es folgen noch drei wichtige Spiele vor der nächsten Länderspielpause, wo wir sowieso wieder auf den Stamm setzen müssen. Sind wir in der Halbzeit zurück, kann man immer noch reagieren.“

Burschi: „Rapid denkt langfristig und daher wird definitiv die absolute Rotationsmaschine angeworfen. Das ist gut so und die Jungs werden das auch locker schaffen.“

Wien1899: „Am Mittwoch muss ein Sieg her mit genügend Rotation. Wir brauchen 100% fitte Spieler für Samstag gegen Sturm. In dieser Saison ist so viel drinnen mit dieser Mannschaft.“

katnikpauer: „Mit der stärksten Mannschaft beginnen, die Chancen verwerten (!) und dann die Jungen ran. Cup ist die größte Chance für einen Titel. Und falls wir das Double holen wollen, muss der Cup auch her. Logisch, oder?“

Dannyo: „Ich bin mir ziemlich sicher, dass es keine Komplettrotation geben wird. Wir reden hier nicht von der Erstrundenpartie bei einem Landesligisten, sondern doch schon immerhin vom Achtelfinale – und ein „Vaduz“ passiert dir schnell, wenn du nicht auf der Höhe bist. Ich gehe aber davon aus, dass die Hälfte der Startelf von Reservisten besetzt sein wird. Wichtig wäre mir, dass Spieler, die auf einen Stammplatz spitzen (etwa die zuletzt gescholtenen Lang oder Kaygin) so auftreten, als wär’s eine Champions-League-Partie. Und wenn wir das eine oder andere Comeback sehen würden – und sei’s nur für ein paar Minuten – wär’s auch sehr erfreulich…“

