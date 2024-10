Am morgigen Mittwoch steht für den SK Rapid nach dem Remis am Samstag beim GAK das nächste Auswärtsspiel auf dem Programm. Wie schon in...

Am morgigen Mittwoch steht für den SK Rapid nach dem Remis am Samstag beim GAK das nächste Auswärtsspiel auf dem Programm. Wie schon in der zweiten Runde (3:1-Sieg gegen SR Donaufeld) wird auch im Achtelfinale im diesjährigen UNIQA ÖFB Cup die altehrwürdige Naturarena Hohe Warte Schauplatz des Matches sein. Ab 18:15 Uhr gilt es für die Mannschaft um Kapitän Matthias Seidl gegen den niederösterreichischen Zweitligisten SV Stripfing/Weiden, der die Heimstätte von Österreichs ältestem Fußballklub, dem First Vienna FC 1894, als Ausweichquartier gewählt hat, zu bestehen.

Vor dem bereits 22. Pflichtspiel der erst etwas mehr als drei Monaten alten Saison sagt der grün-weiße Cheftrainer Robert Klauß: „Personell ist klar, dass die Langzeitverletzten weiter ausfallen. Louis Schaub steht nach seiner Gehirnerschütterung wieder voll im Training und am Mittwoch zur Verfügung. Dazu könnten einige Akteure, die zuletzt bei Rapid II zum Einsatz kamen, ein Thema werden, beispielsweise Furkan Dursun, Thierry Gale, Jakob Schöller oder Dominic Vincze. Rotation wird ein Thema sein, um Spielern notwendige Pausen zu geben und anderen die Möglichkeit zu bieten, sich in der Start-11 zu präsentieren. Wen dies betrifft, werden wir im Trainerteam spätestens am Spieltag entscheiden.“

Nach dem Remis am Sonntag beim GAK in der elften Bundesligarunde ergänzt der 39-jährige Deutsche: „Dieses Match haben wir am Montag final aufgearbeitet und klar gezeigt, woran es gelegen hat, dass wir unseren Ansprüchen, solche Partien zu gewinnen, nicht gerecht wurden. Nun gilt der Fokus aber voll dem SV Stripfing, wir freuen uns auf die Begegnung im Cup. Der Bewerb ist uns sehr wichtig, für uns die Chance, wieder eine gute Leistung zu zeigen und das klare Ziel, die nächste Runde zu erreichen. Darauf freuen wir uns sehr und zudem verbinden uns mit dem Spielort, der schönen Hohe Warte, positive Erinnerungen,“ so Robert Klauß.

Im TV live in ORF 1 in Konferenz und als Livestream als Einzelstream in voller Länge auf ORF ON

Die Begegnung wird im Rahmen einer Konferenzschaltung live auf ORF 1 übertragen und zudem besteht die Möglichkeit via ORF ON (https://on.orf.at/live) die Partie in voller Länge im Livestream zu sehen, erstmals auf dem Nachfolgeportal der ehemaligen ORF TVThek übrigens mit Kommentar!

Ein Blick in die Statistik

Eine Premiere ist für die Rapid-Profis dieses Duell gegen Stripfing allemal, bislang kam es gegen den niederösterreichischen Klub noch zu keiner einzigen Begegnung in einem Pflichtspiel. Lediglich die zweite Mannschaft traf vor fast genau fünf Jahren einmal auf die Blau-Gelben, die 2023 in die zweithöchste Spielklasse aufgestiegen sind. Am 1. November 2019 endete das einzige Duell im Rahmen der Regionalliga Ost mit einem grün-weißen 1:0-Sieg in Hütteldorf, das Rückspiel im Frühjahr 2020 fiel dann der Corona-Pandemie zum Opfer.

Im ÖFB Cup ist diese Begegnung die bereits achte Auswärts-Achtelfinalpaarung in den letzten neun Saisonen(lediglich 2019/20 war Rapid nach einem 1:2 n.V. vor eigenem Publikum gegen RB Salzburg zu diesem Zeitpunkt nicht mehr im Bewerb), Grün-Weiß konnte dabei sieben Mal ins Viertelfinale einziehen. Die Gegner waren Amstetten (2023 – 5:1; 2021 – 3:0), WSG Tirol (2022 – 4:1), RB Salzburg (2020 – 2:6), WAC (2018 – 3:0), Austria Wien (2017 – 2:1) und Blau Weiß Linz (2016 – 4:0). Viermal führte der Weg danach bekanntlich ins Finale ins Klagenfurter Wörthersee-Stadion.

( Pressemeldung SK Rapid )