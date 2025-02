Rapid-Offensivmann Strunz setzt Leihe in der 2. Liga fort

Planänderung bei Oliver Strunz! Nachdem der Offensivspieler im vergangenen Sommer vom SK Rapid an den SCR Altach verliehen wurde und bei den Rheindörfern im Herbst 16 Pflichtspiele absolvierte, kommt der 24-Jährige nun vorzeitig zurück nach Wien, um seine Leihe in der 2. Liga fortzusetzen.

Oliver Strunz, der für den SK Rapid bislang 6 Tore in 44 Pflichtspielen erzielte, wird die restliche Saison als Leihspieler beim Floridsdorfer AC, tätig sein.

Geschäftsführer Sport Markus Katzer meint dazu:

„Die Leihe nach Altach ist leider nicht so verlaufen, wie wir und Oli uns das vorgestellt hatten. Wir hoffen, dass er in seinem gewohnten Umfeld, in Wien, und beim FAC wieder zu seiner Form findet. Unser Vertrauen in ihn ist nach wie vor sehr groß und wir sind davon überzeugt, dass ihm das Halbjahr in der zweiten Liga sehr gut tun wird.“