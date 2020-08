Salzburg-Fans nach 1:4: Das war eine Lehrstunde von Ajax

RB Salzburg kassierte im vierten Testspiel der Saisonvorbereitung die erste Niederlage. Der österreichische Serienmeister kam vor 1.250 Zuschauern gegen Ajax mit 1:4 unter die...

RB Salzburg kassierte im vierten Testspiel der Saisonvorbereitung die erste Niederlage. Der österreichische Serienmeister kam vor 1.250 Zuschauern gegen Ajax mit 1:4 unter die Räder. Wir wollen uns ansehen wie die Anhänger dieses Freundschaftsspiel einstufen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum.

ecomo: „Ich bin der Letzte, der ein Testspiel überbewertet, aber das gestern war eine Lehrstunde von Ajax. Mit etwas mehr Effizienz der Holländer geht das 1:8 aus! Die waren in allen Belangen zwei Klassen besser. Bei uns war leider null System oder Spielanlage erkennbar und besonders viel getestet hat Marsch in den ersten 60 Minuten auch nicht, dass man das als Ausrede gelten lassen könnte. Unser Spielermaterial gibt meiner Meinung nach einfach nicht mehr her momentan.“

FATBEAT000: „Ohne Szoboszlai sidn wir zwei Klassen schlechter! Den darf man nicht gehen lassen.“

Ultimate84: „Aus solchen Spielen kann der Trainer die größten Erkenntnisse rausziehen und auch den Spielern knallhart Fehler aufzeigen. Das geht bei locker flockigen Testspielsiegen nicht und die bringen im Verhältnis viel weniger. Genau solche Spiele braucht es und spätestens nach den Testspielen gegen Chelsea und Real sollte man das verstanden haben. Gegen Chelsea ist man damals nach eigenen Eckbällen ausgekontert worden und generell viel zu hoch gestanden teilweise, wie oft ist uns das in der Form danach passiert – genau, nicht mehr. Um nur ein Beispiel zu nennen. Wäre das dann in der CL passiert, hätte man diese Erkenntnisse nicht gehabt, weil es kein Testgegner so ausnutzen kann und die Jammerei wäre groß gewesen. Persönlich habe ich mir gestern auch ein bisschen mehr erwartet, aber wenn man versteht wie Vorbereitungsphasen so ablaufen und welche Dinge man in Testspielen so ausprobiert, dann relativiert sich das Ganze wieder.“

barracuda: „Ajax war klar besser, die haben auch ein paar feine Kicker in ihren Reihen. Von uns war das insgesamt zu wenig. Defensiv und im Spielaufbau sehr fehlerhaft, vorne zu wenig Durchschlagskraft. Kein Beinbruch, hoffentlich die richtigen Schlüsse ziehen und künftig besser machen, auch dafür sind Tests da.“

detlef: „Das war heute schon enttäuschend. Berisha und Prevljak haben eindrucksvoll gezeigt, warum sie der Trainer nur selten aufstellt. Wöber hat heute auch nur eher zugeschaut. Aber was soll’s. Wird schon noch werden.“

Torment: „Eine Niederlage vielleicht auch zur rechten Zeit, überbewerten sollte man das Ganze aber nicht, irgendwie haben sie uns ein bisschen am falschen Fuß erwischt.“

syndicate: „Da haben heute einige schwere Beine gehabt. Rückwärtsbewegung im Mittelfeld oft nicht vorhanden. Daher auch die brutalen Löcher in der Defensive, die Ajax gut genützt hat. Spritzigkeit war auch nicht wirklich da. Wenn man bedenkt, wann die Peak Performance geplant ist, aber verständlich.“

